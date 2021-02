A visszatérő nagy hibákat száműzni kell végre a ZTE FC játékából

Pár fordulóval ezelőtt a ZTE FC-ről még úgy beszéltek, mint egy csapatról, amely látványos, gólra törő futballt játszik. Mostanra viszont az lett az általános vélekedés a kék-fehérekről, hogy rossz formában vannak. És mindkét megállapítás igaz.

A ZTE FC a legutóbbi hat mérkőzésén nyeretlen maradt, ebből ötöt játszott tavasszal. Három vereség és két döntetlen az eddigi mérleg 2021-ben, s hogy milyen „apróságokon” is múlhat minden… Mondjuk, ha észreveszi a játékvezető Traoré lökését a Honvéd–ZTE FC találkozón, nem következett volna a büntető, amivel a kispestiek egyenlítettek, vagy ha a Paks ellen 4-3-as hazai vezetésnél a 94. percben nem jön a paksi gól. Most szombaton ismét a 94. perc lett a ZTE FC veszte a Kisvárda ellen, hiszen már-már úgy tűnt, hogy emberhátrányban kihúzza az egerszegi csapat az 1-1-et, és pontot szerez, de… Horváth Zoltán, a várdaiak támadója egyedül maradt, és látványos találattal megnyerte csapata számára a mérkőzést (2-1).

Persze ezek a momentumok most már nem számítanak, hiszen megtörténtek visszavonhatatlanul. A ZTE FC pedig 22 pontjával csak azért nem áll kiesőhelyen, mert a Honvédnak valamivel rosszabbak a mutatói. Boér Gábor vezetőedző már a szombati meccs után is – helyesen – arról beszélt, hogy ezt a helyzetet meg kell oldani. Újra hitet kell szerezniük, és nem elkövetni azokat a hibákat, amiket korábban. Valóban érdekes, hogy ezek a rontások történnek meg újra és újra… Joggal bosszantja a ZTE szurkolóit is a tény, hogy a csapat már a sokadik mérkőzésen kap elkerülhető gólt az utolsó utáni percekben. A játékban a hiba benne van, de azért idehaza nem Messik, Ronaldók vagy Ibrahimovicok állnak a másik oldalon, akikre valóban nem lehet felkészülni… A szakvezetésnek kell megtalálni arra is a megoldást, hogy a csapat az utolsó pillanatig koncentrált maradjon.

Kívülállóként persze könnyű ezt mondani. Egy ilyen sorozat után akár földbe is lehetne döngölni a csapatot, de minek. Amire mindenképpen szükség van, az a helyes önkritika. A hibákat ugyanis kijavítani kell és nem megmagyarázni. Korábban sok szó esett a játékvezetésről, mi is láttuk a tévedéseket, a kifogások jogosak voltak, ám a „bírózást” most el kell felejteni, mert félrevinné a dolgokat. Szombaton Futács Márkó kiállítása is téma volt. Az, hogy második sárgát, vagy egyből pirosat ért-e a mozdulata. Teljesen mindegy… Már volt egy lapja, hozzátesszük, szövegért. Egy-egynél éppen kezdett lendületbe jönni a csapat, ám a kiállítás érezhetően megfogta a gárdát.

Szombaton az Újpest érkezik Egerszegre. Az a meccs most mindennél fontosabb!