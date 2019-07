A vihar félbeszakította a ZTE főpróbáját!

Szombaton rendezte meg a „Zete Fieszta” névre keresztelt szezonnyitó rendezvényét az NB I-es rajtra készülő ZTE FC labdarúgó együttese. A ZTE-stadionba meghirdetett, bajnoki főpróbának szánt eseményre nagyon sok ZTE-drukker látogatott ki, akik láthatták Dzsudzsák Balázst, a magyar válogatott csapatkapitányát is.

Egy éve tartotta meg először ebben a formában a szezonnyitónak szánt főpróbáját a ZTE FC, s mint utólag tudjuk, valóban jól sült el… Az NB II-ben bajnok lett a ZTE FC, hét év után jutott vissza az NB I-ben, a rendezvényt pedig újra megrendezték, bízva abban, hogy ismét olyan szezon következik a kék-fehérek számára, ami ismét elmondhatják: minden elképzelésük valóra vált.

Szombaton nyitányként a ZTE FC vezetői és a csapat szurkolói csaptak össze egy barátságos derbire, amit a vezetők nyerte meg 8-1-re, ha egyáltalán számít az eredmény. Felvezetésnek remek célt szolgált a meccs, ami után utánpótlás csapatok vették birtokba a játékteret, majd egy idő után megélénkült a lelátó is… Megérkezett ugyanis a stadionba az esti fő meccs egyik résztvevője, az arab-emírségekbelicsapata, melynek tagja a magyar labdarúgó-válogatott csapatkapitánya, Dzsudzsák Balázs.

Természetesen, ahogy megjelent a kapitány a stadionban, rengetegen mentek oda hozzá autogramot kérni, vagy közös képet készíteni, Dzsudzsák Balázs pedig készségesen állt rendelkezésre.

A játéktéren ekkor már készülődtek a ZTE és a Haladás öregfiúk együttesei, a keretekben megannyi korábbi ismert labdarúgóval. Nézzük is, hogy a kétszer 15 perces mérkőzésen kiket láthattak a zalai drukkerek.

ZTE öregfiúk: Vlaszák Géza, Gaál Miklós, Molnár Balázs, Kaj András, Balázs Zsolt, Mihalecz Péter, Sebők József, Németh Tamás, Szabó Zsolt, Csóka Zsolt, Babati Ferenc, Balog Csaba, Sorin Botis, Nagy Lajos, Fujsz Ferenc, Bardi Gábor, Kópicz László, Filó Attila, Waltner Róbert.

Haladás öregfiúk: Hegedüs Péter, Németh Gábor, Balassa Péter, Kovács Zsolt, Iszak Gábor, Seper Ákos, Sipos Norbert, Orosz Márton, Varga Attila, Horváth Róber, Harkai Dánie, Bonchis Liviu, Lengyel Miklós, Vidóczi József, ifj. Németh Lajos.

Amikor az öregfiúk pályára léptek, sokan voltak a lelátón, s tényleg csak egy megjegyzés: megnyithattak volna még egy kaput, hogy a szurkolók könnyebben közlekedjenek. Az első félidő 1-1-es eredményt hozott és ez lett a végeredmény is.

Közben nyugat felől elsötétült az égbolt, dörgött, de szerencsére a ZTE FC és az Kalba mérkőzésének kezdetéig csak „súrolta” Zalaegerszeget a vihar. Pontosabban, egy kis szemerkélésen kívül a nagyja elkerülte a megyeszékhelyet. A kezdésre nagyjából kétezren foglaltak helyet a lelátón, Duzsudzsákot külön is köszöntötték.

ZTE FC – al-Ittihad Kalba 2-1 – a szünetben félbeszakadt

ZTE-stadion, 2000, néző. Jv.: Molnár A. (Rózsás R., ).

ZTE FC: Demjén – Bolla (Gergényi, 14.), Szépe (Hudák, 14.), Bedi, Tamás K. – Mitrovic, Kocsis – Babati (Meschack, 34.), Grumic, Barczi – Radó. Vezetőedző: Dobos Barna.

Kalba: Alzaibi – Mayed, Mohamed, Hamdan, Da Silva – Walleed, Mansour, Yagomb, Bahiit – Dzsudzsák, Malapa. Vezetőedző: Fabio Viviani.

Gólszerző: Grumic (30.), illetve Dzsudzsák (26.).

Mindenesetre a vihartól veszélyeztetve indult a találkozó és jó iramban. A ZTE FC-ből hiányzott a sérült Zoran Laesjak, és Devecseri Szilárd is, így Bedi Bence a a védelem közepén helyezkedett. A védelem bal oldalán mutatkozott be Tamás Krisztián, akit a héten igazolt (pontosabban vett kölcsön az FC Fehérvártól) a ZTE, a csapatkapitány Babati Benjamin pedig (végre!) kezdőként kapott helyet. A találkozó 13. percében aztán többen is ütköztek, aminek az eredménye zalai oldalon jelentkezett komolyabb következménnyel. Szépe Jánost és Bolla Bendegúzt is le kellett cserélni, utóbbit , fejsérülése miatt később a kórházba is be kellett vinni. A ZTE FC jól játszott, voltak szép támadásai, a vihar viszont nem tágított… A 26. percben éppen akkor csapott le, amikor szabadrúgáshoz jutott a Kalba. Dzsudzsák 35 méterről hatalmas gólt ragasztott a bal felső sarokban, amit engedelmükkel ezúttal elnézünk neki… Szép volt, s ha a válogatottban is hasonlóra lesz képes, legalább elmondhatjuk: Egerszegen gyakorolta egy kicsit. Innentől zuhogó esőben folytatódott a mérkőzés, a ZTE FC támadott és a 30. percben Radó nagyszerű lövését tolta szögletre a vendégek kapusa. A beadásból megszületett az egyenlítés, amikor Grumic közelről fejelt a kapuba (1-1). A 34. percben Babati is lejött a pályáról, remélhetőleg csak óvatosságból, akit Meschack váltott. Sajnos az időjárás alaposan megváltoztatta a körülményeket, kérlelhetetlenül ömlött az eső, a ZTE viszont nem állt le. Támadott, játékában volt dinamika és a 44. percben Radó erőszakossága után szerzett labdát, amiből Barczi egy remek egyéni akció után 7 méterről tekert a kapu bal oldalába, 2-1. Amikor az első félidőt lefújták, hatalmas jégeső érkezett. Tombolt a vihar, ilyet talán még nem is láttunk, ami egyértelművé tette, hogy nem folytatódik a mérkőzés.

A nézők, köztük nagyon sok kisgyerek igyekeztek biztonságos helyre húzódni, ami nem volt könnyű. Elhagyni a stadiont sem volt egyszerű, lévén, hogy csak egy bejáratot nyitottak meg az eseményre. Sokan a lelátó kijáratainak menedékében húzódtak meg, de tovább már nem jutottak, s nagyon sok idő telt el, mire végre egy lejáratot még megnyitottak.