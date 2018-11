A vereség után kifakadt a kanizsai tréner

A Nagykanizsai Futsal Club NB II-es együttesének továbbra sem megy idegenben, hiszen ezúttal a REAC vendégeként szenvedtek vereséget egy fordulatos mérkőzésen.

REAC-SISE–Nagykanizsa Futsal Club 5-4 (2-2)

Csömör, 50 néző. Jv: Sipos (Urgyán, Strehó).

Nagykanizsa: Szakmeiszter Á. – Horváth E., Nagy T., László D., Szakmeiszter J. Csere: Szőke R. (kapus), Losonczi, Schuller, Szalai D., Novák, Budai L. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Kollár Zs. (2., 20., 37.), Elek D. (23., 39.), illetve Szakmeiszter J. (6.), Nagy T. (9.), Horváth E. (23.), Novák (30.)

Az első játékrész feléig egyértelműen úgy tűnt, hogy fontos idegenbeli mérkőzését hozhatja a Nagykanizsa együttese. Noha döntetlen állással vonulhattak pihenőre a csapatok, a vendégek a második húsz percben kétszer is meg tudták szerezni a vezetést. A hazaiak azonban 3-4-es állás után nem csupán egyenlítettek, de a végén a vezetést is megszerezték, ami nem sokkal később a győzelmet is jelentette számukra. Ugyan a bajnokság alapszakaszából jócskán van még hátra, de a dél-zalaiaknak az első hat közé kerüléshez szükségük van még pontokra, egyben az idegenbeliekre talán még hatványozottabban.

Bagó Gábor: – Sorsdöntő bírói tévedések, rengeteg kihagyott ziccer és a szokásos idegenbeli forma jellemezte mérkőzésünket. Úgy vélem, szinte egy teljes bajnokságban nem fújnak ennyi faultot, mint amennyit ezen a meccsen. Ne haragudjon meg senki, hogy ezt mondom, de úgy néz ki, hatásos volt ellenfelünk részéről, hogy a félidőben a pályán maradtak és végig tudtak beszélni a játékvezetőkkel… Minden egyes kontaktnál dobták magukat és a legjobb ütemben egy büntetőt is kaptak, amit nem kommentálnék. Ugyanakkor nem mentem fel a játékosaimat sem, mert ezt a meccset gólokkal kellett volna nyerni és akkor nincs miről beszélni. Háromszor üres kapura sem tudtunk gólt szerezni, illetve a kapu előtti technikai megoldásink kritikán aluliak voltak. Nincs más hátra, hazai pályán ismét javítani akarunk.