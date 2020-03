A végsőkig küzdött, de kikapott Pécsett a ZTE KK

Egy hónap szünet után PVSK vendégeként, a 20. fordulóval folytatta szerda este az élvonalbeli férfi-kosárlabdabajnokság alapszakaszát a Zalakerámia-ZTE KK.

A két csapat tavaly novemberben találkozott legutóbb a zalai megyeszékhelyen, ahol az akkor bajnoki dobogós PVSK győzött (89-86). Azóta nagyot fordult a világ: mindkét gárdát új vezetőedző irányítja, teljesítményük pedig 10-9-es győzelmi mutatóval „simult egymásba”, a tabella 6-7. helyén. Mindketten győzelemmel szerettek volna továbblépni innen, így köszöntve a márciusi erőltetett menetet, melyben az alapszakasz összes hátralévő meccsét le kell játszani.

Kezdőjét tekintve visszatért a szezonbeli gyökerekhez a ZTE, mely eleinte remekül muzsikált (3. p.: 0-7). Két perccel és egy időkéréssel később a hazaiak egalizáltak (9-9), majd fej fej mellett haladtak tovább a felek. A PVSK Diggs utolsó pillanatban eleresztett, majdnem félpályás triplájával nyerte meg az első tíz percet. A második negyed elején estek a csapatok a ló mindkét oldalára (19-24, 24-24), majd kölcsönös időkérések után következhetett megint az éles küzdelem váltott vezetéssel. Úgy tűnt, a hosszú bajnoki szünet alatt „berozsdásodtak” némileg a kezek, elég sok kísérlet maradt ki, és nem is csak távoli próbálkozások. Az első félidő utolsó két és fél percében hazai részről megint csak Diggs volt igen aktív, ezzel (illetve az utolsó pillanatban most nagyon közelről betaláló Pongó kosarával) épített ki némi előnyt magának a Vasút (40- 35). A pécsi megugrásban talán közrejátszott, hogy ezeket a perceket Williams 3 faultja miatt a padon töltötte. A ZTEből Bibbins ellenkező előjellel gyűjtögette igen szorgalmasan a személyi hibákat (5 kiharcolt szabálytalanság) és magabiztosan mozgott a büntetővonalon is (9 kísérlet/8 találat). A második negyed eleje a pécsieknek sikerült valamivel jobban (25. p.: 49-42), de ez nem az az este volt, amikor bármelyik csapat magabiztosabb előny kiépítésében reménykedhetett volna (27. p.: 53-51). A mezőnyből Szabó érte el elsőként a 4 faultot és ment a padra, miközben Horti pontgyártásba kezdett (61-55), de újra jött és kiválóan büntetőzött a ZTE (61- 59), mely Bibbins révén először tudott kosárral zárni egy negyedet -rögtön meg is nyerve azt és visszaszerezve a vezetést (62-63). Az egyre súlyosabb faultproblémákkal küzdő ZTE az utolsó negyedben is jól tartotta magát (38. p.: 82-81), Bibbins, Williams és Djuric triplái aranyat értek (82-88). Nem állítható, hogy bármelyik fél higgadt lett volna a végjátékban, pedig a hideg fej ilyenkor mindennél fontosabb. A Pécs végül hosszabbításra mentette a meccset, majd az első öt perc legvégén, Smith hihetetlen hármasával újra. A megtépázott ZTE KK magának is köszönheti, hogy nem lett meg zsinórban az ötödik győzelme.