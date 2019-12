A Vadmacskák SE remek játékkal győzte le a Bajai NKK-t

Rangadón fogadta esztendejének utolsó bajnokiján a Kanizsai Vadmacskák SE női amatőr NB I-es együttese a Bajai NKK csapatát.

Kanizsai Vadmacskák SE–Bajai NKK 81-73 (31-22,

14-18, 13-20, 23-13)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Koncsek, Mester.

Kanizsai Vadmacskák: Fuisz 19, Baa 27, Zsámár P. 5/3, Bánhegyi B. 14, Budai D. 16. Csere: Kovács R., Horváth L., Bánhegyi D., Füredi. Edző: Gábor Erzsébet.

Mindkét csapat jó mérleggel bírt a bajnoki kosárlabda-mérkőzésük előtt, ráadásul tabellaszomszédok is voltak, hiszen a Vadmacskák a negyedik, míg a Baja a tabella ötödik pozícióját foglalta el. A kanizsaiak utolsó öt bajnoki találkozójának mérlege 4-1 volt a győzelmek javára és idei hazai veretlenségét szerette is volna megőrizni.

Kicsit jobban kezdtek ugyan a vendég bajaiak, de a meccs negyedik percétől átvette az irányítást a Vadmacskák SE együttese. A második negyedben lassanként igyekezett zárkózni a Bajai NKK, de a vendéglátók nem adták ki kezükből a vezetést. A találkozó 26. percében mégis egyenlített a Bács-Kiskun megyei csapat, sőt minimális előnyt is kiküzdött magának. Az utolsó felvonás 3. percétől nyitottak hosszú hajrát Gábor Erzsébet tanítványai, s ez olyan eredményesen alakult, hogy már 71-62-t is mutatott az eredményjelző. Úgy tűnt, ezt a különbséget sikerül is állandósítani, s ugyan a látogatók kapaszkodtak még vissza négy pontra, a Kanizsai Vadmacskák SE végül behúzta a meccset, mellyel egyben a bajnoki tabella 3. helyére is fellépett.

Gábor Erzsébet: „Rangadót sikerült megnyernünk úgy, hogy a két centerünk játéka mellett a mezőnyjátékosaink támadásban és védekezésben is remekeltek. Nagyon akartuk ezt a győzelmet és ehhez a csapat tagjai közül mindenki sokat tett hozzá.”

Jók: az egész kanizsai csapat.