A Vadmacskák SE fölényesen nyert a BEAC otthonában

Szezonbeli harmadik bajnokiját is győzelemmel tudta le a Kanizsai Vadmacskák SE női amatőr NB I.-es kosárlabda- együttese, a fővárosban a BEAC-nál nyertek, huszonöt ponttal.

BEAC Újbuda – Kanizsai Vadmacskák SE 60-85 (18-21, 15-16, 15-26, 12-22)

Budapest, 50 néző. Jv.: Rózsavölgyi, Tóth K. Kanizsa: Fuisz 21, Baa 29, Kovács R. 8, Jurkó 11, Bánhegyi B. 9. Csere: Zsámár P., Horváth L. 5, Csuha, Füredi 2, Bánhegyi D. Edző: Gábor Erzsébet.

A hajdani nagy csatározásaik helyszínére, a BEAC-csarnokba látogatott a Kanizsai Vadmacskák női amatőr NB I.-es kosárlabda-együttese. Ha nem is írhatjuk, hogy nagyon bekezdtek a vendégek, ellenben az előny végig náluk volt. A második tíz perc szorosan alakult, mi több, a BEAC a találkozó 14. percében még a vezetést is átvette. Ezt azonban Gábor Erzsébet tanítványai nem hagyták annyiban, és a nagyszünetre vissza is vették fórjukat. A harmadik felvonásban fokozatosan ellépett a vendéglátóktól a KVSE, a Baa Dominika-Fuisz Viktória-Jurkó Noémi hármas a kétpontosaival jól operált. A továbbiakban is mind jobban felőrölte a BEAC ellenállását a nagykanizsai csapat, és Horváth Liliék a végére tekintélyes különbséggel könyvelhették el immár harmadik győzelmüket, amivel a tabella második helyén állnak. Jók: Baa, Fuisz, Horváth L.

Gábor Erzsébet: A harmadik és negyedik negyedben feljavulva a játék minden elemében győztünk, nagy különbséggel.