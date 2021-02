A Tungsram SE férfi együttese a tabella élére ugrott csoportjában

A férfi kézilabda NB II.-ben a Tungsram SE is halasztott meccs pótlásával kezdte meg idei sorozatát, míg a kanizsai hölgyek már másodszor léphettek pályára. Előbbiek biztosan győztek, utóbbiak ismét négy góllal kaptak ki. Hévízen zalai rangadót hozott az újabb játéknap, amin a fürdővárosiak biztosan győztek az Egerszeg KK ellen.

NB II. Dél-nyugati csoport, nők:

Hévíz – Egerszeg KK 30-22 (13-11) Hévíz, zárt kapuk mellett. Jv.: Gilitsch, Székely.

Hévíz: Molnár – Lázár 1, Burghardt L. 7, Holczbauer 9, Penzer , Burghardt V. 7, Novikova 5. Csere: Bán-Farkas (kapus), Balogh B., Morácz, Pesti, Fekete 1. Edző: Kissné Gliba Adrienn.

Egerszeg KK: Becze – Jáger 1, Borbély 7, Balogh V. 1, Major R. 2, Gotthárd 2, Pem 2. Csere: Domján (kapus), Marton 2, Góth 3, Ujhelyi 2. Edző: Csatáné Balogh Beatrix.

A vendégek kezdtek jobban, a hazaiak a 15. percben vették át a vezetést a teljesen kiegyenlített játékot hozó első félidőben. Fordulás után Holczbauerék egy 4-0-s sorozattal indítottak és döntötték el a pontok sorsát. Abban a játékrészben végig fölényben játszottak, és a végeredmény jól tükrözi a látottakat. Sportszerű és szinte hibátlan játékvezetés mellett lebonyolított találkozón a nagyobb egyéni játéktudás mellett a jobb védekezés volt az alapja a hazai győzelemnek. A sok hibával játszott meccsen a kapusok voltak a mezőny legjobbjai, akik közül Molnár és Bán-Farkas is 50-50%-on, míg Becze 41%-on védett.

Tungsram SE Nagykanizsa – Tolna KC 23-27 (11-11)

Nagykanizsa, zárt kapuk mögött. Jv.: Szabó T., Szincsák.

Tungsram: Tóth V. – Szmodics V. 3, Janzsó 2, Zvolenszky 10/4, Füstös 1, Csivre V. 1, Szmodics D. Csere: Kovács D. 1, Csivre E., Ács, Andor 2, Horváth A. 3. Edző: Baranyai Zsolt.

Ugyan a vendégek kezdtek valamivel jobban, de a hazaiak meg sem álltak 7-4-ig, és 9-8- ra még mindig a bajnokságban sereghajtó Tungsram vezetett. Talán Zvolenszky Nóra villanásai hiányoztak a félidő további részében, így a felek végül döntetlen állással vonultak pihenőre. A második harminc perc elején felváltva estek a gólok, aztán a vendégek meglódultak (14-19) és eldöntötték a találkozót is.

NB II. Dél-nyugat, férfiak:

Tungsram SE Nagykanizsa – Rinyamenti KC SE 39-21 (19-11)

Nagykanizsa, zárt kapuk mellett. Jv.: Rozina, Ujvári

Tungsram: Szabó M. – Kiss L. 4, Kiss G. 3, Balogh P. 2, Kozics 3, Vadász 6, Baranyai Zs. Csere: Konyicsák (kapus), Kisgéczi 4, Hári 5, Széles 3, Péter B. 8. Játékos-edző: Csalló Ádám.

A kanizsai férfi kézisek annak tudatában léphettek pályára, hogy egy győzelemmel már a tabella élére is ugorhattak. Talán ez hatott ki játékukra az elején, mert az atádiak sokáig a nyomukban maradtak, mi több, még 9-7-re és 10-8-ra is feljöttek a somogyiak. Az első játékrész végére aztán már biztos lett a dél-zalai előny, míg a második harminc perc során fokozatosan húztak el mind jobban. Ebbe már az is belefért, hogy Szabó Martin kapusként is gólt szerezzen, Péter Barnabásék pedig gyűjtögethették találataikat azért is, hogy a mesterlövészek listáján akár feljebb is kapaszkodhassanak.

Jók: az egész kanizsai csapat.