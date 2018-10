A Tungsram ezúttal csak egy ideig tudta tartani a lépést

A férfi kézilabda NB I B Nyugati csoportjában a Tungsram SE Nagykanizsa az éllovas NEKA balatonboglári otthonába látogatott a 4. forduló keretében.

NEKA–Tungsram SE Nagykanizsa 29-21 (17-9) Balatonboglár, 100 néző. Jv.: Földesi, Halász.

Tungsram: Miklós – Bándi, Gyimesi 3, Tóth K. 4, Hári 1, Nagy A., Kovacsics. Csere: Balogh Á. (kapus), Vadász 1, Csabai, Csalló, Balogh P. 2, Jónás 1, Gazdag 9/3. Edző: Madarász Péter.

Immár negyedik bajnoki mérkőzését vívta idegenben a Tungsram SE NB I B-s férfi kézilabda-együttese, s hogy miként is szokott hozzá a kialakult helyzethez, azt jól jelzi, hogy egy vereség és döntetlen után a harmadik körben már első győzelmét is megszerezte Madarász Péter legénysége. Legutóbb ugyanakkor éppen a csoport éllovasához, a boglári NEKA-hoz látogattak a kanizsaiak. A vendéglátók igyekeztek igazolni, hogy nem véletlenül a topakadémia együttese, ugyanakkor a Tungit sem lehetett félvállról venni. A csapatok 7-7-es állásig együtt is haladtak, onnantól aztán változott a játék menete és a hazaiak elhúztak ellenfelüktől. A második játékrészben a vendégek igyekeztek a NEKA nyomában maradni, s annyi feltétlenül a javukra írandó: elérték, hogy a bogláriak előnyüket tovább már nem növelték, igaz, így is biztosan lett övék a győztesnek járó két bajnoki pont. Érdekesség, hogy a két csapat néhány hete a Magyar Kupában már összecsapott. Akkor Kanizsán zalai siker és továbbjutás született.

Jó: Gazdag.

Madarász Péter: „Mit is mondhatnék… Egy hazai mérkőzés azért már nagyon hiányzik nekünk, mert folyamatosan idegenben szerepelni kissé rányomja bélyegét a játékunkra…”