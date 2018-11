A Tungsram-Aquaprofit NSK rögtön rangadóval kezd a sakk NB I-ben

Az NB I-es sakkcsapatbajnokság nyitányát immár tizenegyszeres bajnokként és régi, ismerős nevet is viselve várja a Tungsram-Aquaprofit Nagykanizsa SK. A gárda célja a címvédés – mondta el a bajnokság kezdete előtt Papp Nándor csapatvezető.

Nagyjából másfél hete számoltunk be róla, hogy a Tungsram Group névadóként visszatér a bajnokcsapathoz. A Tungsram- Aquaprofit Nagykanizsa SK a hét végi, szombathelyi nyitányon szombaton egyből az egyik „kihívója”, a DVTK ellen ül asztalhoz, míg másnap a Maróczy SE lesz az ellenfele. Papp Nándor csapatvezető szerint izgalmas bajnokság elé néznek, hiszen a csapatpontok döntenek a végső helyezésekről, ami az elmúlt bajnokságban is izgalmas végjátékot hozott – zárásként a 11. kanizsai bajnoki címmel. Ám előbb arról, hogy miként változott a bajnokcsapat kerete.

– A csapat együtt maradt, nem igazolt el senki, s csak egy érkezőnk van – mondta Papp Nándor, amikor a szezonrajt miatt megkerestük. – A kötelezően szerepeltetendő ifjúsági játékosunk a magyar-osztrák állampolgár Horváth Dominik lesz. A bajnokcsapat amúgy együtt maradt, így magyar éltáblásunk, Balogh Csaba is velünk van. Aki egyébként a magyar férfiválogatott szövetségi kapitánya is, és már egy évtizede az Aquaprofit csapatának is oszlopa. A kanizsaiak 11 aranyérmet gyűjtöttek eddig, 2009 óta pedig sorozatban nyerik az aranyakat. Utoljára éppen a zalai rivális, a Csuti SK tudta őket megelőzni. Készülhetnek- e a tizenkettedik aranyra? – tettük fel a kérdést a csapatvezetőnek.

– Szombaton este biztosabb választ tudnék adni, ugyanis a DVTK ellen kezdünk – válaszolta Papp Nándor.

– Tavaly is a diósgyőriek ellen nyitottunk, most is meg kell vernünk őket. Az elmúlt bajnokságban végül körbeverések után dőlt el a bajnoki cím, hiszen mi legyőztük a DVTK-t, ők a Paksot, a paksiak pedig minket. A táblapontok tekintetében viszont egyértelműen mi voltunk a legjobbak. Azt el kell mondanom, hogy óriási segítség a csapat számára a Tungsram újbóli szerepvállalása, s noha nincs kimondva, hogy ismét bajnoknak kell lennünk, de azért illene. Mi úgy indulunk neki az új szezonnak, hogy megvédjük a címünket. Izgalmas lesz a pontvadászat, amely kissé meglepő módon dupla fordulóval indul. Egy biztos: aki bajnok akar lenni, annak nem szabad kikapnia.

A Z. Csuti-Hydrocomp SK NB I/B-s bajnokként tér vissza az élvonalba, és szombaton a Dunaharaszti ellen kezd Szombathelyen, majd a DVTK következik számára.