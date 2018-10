A Toriki KHKE tagjai is részt vettek a Hungarian Openen

Újabb kvalifikációs viadalt rendeztek a WKF karate Európa-bajnokságra. Szigetszentmiklóson, a nemzetközi Hungarian Open Grand Prix – Saman Kupa az egerszegi Toriki KHKE szempontjából sikeres versenyt volt.

A Magyar Karate Szakszövetség kvalifikációs versenysorozatának pontszerző versenyén a jövő évi dániai korosztályos Európa-bajnokságra lehetett ismét gyűjteni a pontokat. A verseny Horvátország és Szlovákia korosztályos válogatottjának is kvalifikációt jelentett, így nem csoda, hogy nyolcszáznál is több nevezés érkezett az 50 hazai és 47 külföldi egyesület részéről, összesen tíz országból.

A kitűnő szervezésnek köszönhetően egy magas színvonalú eseményen vettek részt az indulók, így az egerszegi Toriki KHKE is. Takács Virág Vivien számára az őszi szezon eddig igencsak sikeresen alakult, hiszen a kvalifikációs versenysorozatban 6 ponttal vezeti az U–21-es korosztály –61 kg-os súlycsoportjának küzdelmeit. Szigetszentmiklóson a második helyet szerezte meg, s amennyiben az utolsó megmérettetésen is dobogóra áll, akkor indulási jogot szerez a dániai Európa-bajnokságra. Forintos Fruzsina a juniorok között figyelemre méltó teljesítménnyel indította a szezont, most nem tudott nyerni, de még harcolhat a pontokért. Lakatos Noel Márk összeszedetten küzdött, kitűnő teljesítményt nyújtva hozta a tőle elvárható eredményt és győzött. Osbáth Lora és Hanna a magasabb korcsoportban kezdték a versenyidőszakot, ellenfeleik rutinosabban küzdöttek, ennek ellenére szépen helytálltak.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Az alábbi helyezéseket érték el a Toriki versenyzői. U–21, –61 kg: 2. Takács Virág Vivien. Junior, –48 kg: 3. Forintos Fruzsina. 12 évesek, +57 kg: 1. Lakatos Noel Márk. 10 évesek, +40 kg: 3. Osbáth Hanna és Osbáth Lora.