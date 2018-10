A Titánok hazai sikere – A második harmad eredményes játéka volt a döntő

Az OB II-es felnőtt jégkorong bajnokság első hazai mérkőzésén a Szeged csapatát fogadta az Egerszegi Titánok csapata. A második harmadbeli játékukkal megérdemelten gyűjtötték be a Titánok a bajnoki pontokat.

Egerszegi Titánok–Goodwill Pharma Szegedi Vízmű 6:2 (2:1, 3:0, 1:1)

Zalaegerszegi Jégaréna 100 néző. Jv: Mayer István (Márkus J., Molnár J.)

Titánok: Henczi B. – Bekő, Henczi Gy., Gombos, Simon, Szabó (első sor), Egyed, Kéner, Ambrus, Bosnyák, Csata (második), Ronga, Török. Edző: Csata Csaba

Gólszerzők: Gombos 2, Szabó, Egyed, Ambrus, Bosnyák, ill.: Varga, Annus

Zalai szempontból a lehető legjobban kezdődött a mérkőzés, mivel már a 29. másodpercben Szabó passzából Gombos szerzett vezetést a hazaiaknak (1-0). A gól megadta a mérkőzés alaphangulatát és a folytatásban a szegediek is elkezdtek harcosabban játszani. Kiegyenlítődött a játék, a Szeged egyenlített, de a visszavette a vezetést a Titánok. Igazából a második harmadban dőlt el a mérkőzés, amikor a hazaiak egyértelmű fölényben játszva három gólt (Szabó, Egyed, Bosnyák) is ütöttek. A záró harmadban mindent egy lapra tettek fel a vendégek és olykor kemény ütközésekbe is belementek, és szépítettek Annus révén (5-2). Továbbra is lendületben maradtak a szegediek, de a remekül védő Henczi Bendegúzt nem tudták többször átjátszani. Egy remek iramú és hangulatú, férfias mérkőzésen, jó támadójátékkal (65 kapura lövés) sikerült legyőznie az Egerszegi titánoknak a Szegedet.

Csata Csaba: „Úgy készültünk már a mérkőzés előtt, hogy legyőzzük ellenfelünket. Az első harmadban gyorsan sikerült gólt ütnünk, majd kicsit visszaestünk, de a második játékrészben egyértelmű fölényben játszottunk és eldöntöttük a találkozót. Támadásban jól és ötletesen játszottunk, de nagyon sok kiállítást gyűjtöttünk, amit a folytatásban le kell csökkentenünk”.