A Teskánd gólgazdag hajrával verte a Zalaszentgrótot, első sikerét aratta a Kiskanizsa

A hét végén a 11. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztály 2020/2021-es szezonjában.

Lenti TE–Femat Csesztreg 0-2 (0-1)

Lenti, 200 néző. Jv.: Kiss N.

Lenti: Balogh B. – Simon P., Fehér (Horváth L.), Tuboly, Sárkány, Propszt (Balogh R.), Lovrencsics, Takács, Orbán, Biharvári, Novák (Avas). Edző: Koczor Szilárd.

Csesztreg: Kiss Be. – Kiss M., Nagy R., Szekeres, Nagy N., Kiss Bá., Magai (Kiss Ba.), Őr, Elek, Pethő Já., Horváth R. Edző: Őr József.

Közepes színvonalú mérkőzésen az első félidőben először a hazaiaknak adódott lehetősége, ami kimaradt, majd ezután büntetőből vezetést szerzett a vendégcsapat. A második játékrészben is folytatódott ugyanúgy a játék, itt is, ott is kialakult helyzet, amelyek azonban kimaradtak. A hosszabbítás 93. percében egy hazai szögletre mindenki előre­ment, a kipattanó labdával az üresen maradt Pethő elrobogott, és az üres kapuba passzolta a vendégek második gólját. A mérkőzés színvonalához

hozzájárult a játékvezetők tevékenysége.

Gólszerzők: Kiss Bá. (11-esből), Pethő Já. Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Lenti–Csesztreg 3-0.

Magnetic Andráshida TE–Hévíz 7-0 (3-0)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Varga P.

Andráshida TE: Kemes – Horváth B. (Horváth D.), Horváth L., Doszpoth, Szabó B., Mavolo, Bognár, Lukács (Jóna), Odonics (Szekeres), Czibor, Tóth B. Edző: Bencze Péter.

Hévíz: Gujgiczer – Szindekovics, Tóth I. (Domcsek), Pál, Szabó G., Sabján, Soós (Bödő), Bognár (Nagy D.), Rózsás (Nagy P.), Damina, Sebestyén. Edző: Damina László.

A mérkőzést végig irányító hazai csapat tetszetős játékkal, szép támadásokat vezetve ilyen arányban is megérdemelten nyert a lelkesen küzdő és sportszerűen játszó fiatal hévízi együttes ellen.

Gólszerzők: Doszpoth (3), Mavolo (2), Odonics, Horváth L. Jók: Doszpoth, Mavolo, Horváth B., Czibor, ill. az egész csapat.

Csács-NSE–Szepetnek 2-0 (0-0)

Nemesapáti, 100 néző. Jv.: Bors B.

Csács-NSE: Jahic – Meidl, Papp T., Tóth G., Péntek, Éder, Simonfalvi, Bíró (Németh II A.), Takács, Németh I A. (Varga M.), Bogyó. Szakmai vezető: Lukács Péter.

Szepetnek: László – Szőke Á. (Pati), Szabó Á., Völgyi, Kotnyek, Takács, Novák (Horváth M.), Nagy T., Kollár, Kobra, Schuller. Edző: Domján László.

A Magyar Kupa Kispest Honvéd elleni fordulójára készülő hazai csapat taktikus játékkal győzte le a nem érdemtelenül a tabella élmezőnyébe tartozó, nagyot küzdő Szepetnek gárdáját. A Csács-NSE várja a szerdai kupamérkőzés iránt érdeklődőket, minden biztonsági előírást teljesítve.

Gólszerzők: Bogyó, Tóth G. Jók: az egész csapat, ill. László, Nagy T., Kobra. U19: Csács-NSE–Szepetnek 2–0.

Technoroll Teskánd–Zalaszentgrót 4-1 (0-1)

Teskánd, 200 néző. Jv.: Lakics P.

Teskánd: Orbán – Bedő, Acél, Major, Bolla, Nagy, Hetesi, Pergel, Czene (Egyed), Kiss (Szabó), Bailo. Edző: Pergel Attila.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Buzási, Horváth E., Gájer P., Ferenczi (Székács), Gájer F. (Csarmasz), Csik, Penczák, Horváth D. (Liegler), Karvalics. Edző: Jankovics Péter.

Mindkét csapat jó formában várta a találkozót, a vendégek az első pillanattól visszaálltak a saját térfelükre, és jól védekezve a kontrákra készültek fel. A Zalaszentgrót egy nagy bedobás után a 13. percben megszerezte a vezetést az elalvó Teskánd ellen. Ezután

egyre jobban játszottak a hazaiak, és sok helyzetet alakítottak ki, de egyenlíteni nem tudtak. A második félidőre sem változott a mérkőzés képe, a hazaiak támadtak, és egy pontrúgás után Bailo fejesével egyenlítettek. Ezután is a Teskánd birtokolta a labdát, tíz perccel a vége előtt Penczák fejesét Orbán védte, ami befolyásolta az egész találkozó végeredményét. A hazaiak gólgazdag utolsó tíz percet produkáltak, előbb Pergel egy szép szóló után megszerezte a vezetést, majd egy kontrát követően Nagy növelte az előnyt. A végén ismét Bailo fejelt, és beállította a 4-1-es végeredményt. A hazaiak sokat tettek a győzelemért és megérdemelten tartották otthon a három pontot.

Gólszerzők: Bailo (2), Pergel, Nagy, ill. Gájer F. Jók: Bailo, Hetesi, Nagy, ill. Penczák, Horváth E., Pődör. U19: Teskánd–Zalaszentgrót 0-2.

Flexibil-Top Zalakomár–Kinizsi Gyenesdiás 2-6 (0-2)

Zalakomár, 100 néző. Jv.: Iványi G.

Zalakomár: Kámán – Takács, Csalló, Szőke, Horváth I. (Végh, Kuti R.), Horváth J., Madarász Z., Horváth T., Bagó, Daróczi (Madarász Sz.), Tinó (Kuti I.). Edző: Nagy Attila István.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R., Németh Á. (Bertók), Hegyi, Pálfi, Czafit (Fellner), Nedelkó, Horváth M. (Kovács D.), Nagy B., Balogh G., Tóth B. (Tarnóczai). Edző: Kocsis Norbert.

Az első félidőben a hazaiak több nagyobb helyzetet is kihagytak, míg a gyenesiek kíméletlenül kihasználták a lehetőségeiket. A második játékrészben kijött az erőnlétbeli különbség, amely a vendégek magabiztos győzelmét hozta.

Gólszerzők: Kuti I., Csalló, ill. Nagy B. (3), Pálfi (2), Horváth M. Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Zalakomár–Gyenesdiás 3-0.

Horváth MÉH Kiskanizsai Sáskák–Letenye 3-1 (2-1)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Farsang B.

Kiskanizsa: Kovács Zs. – Horváth M., Piecs, Dolmányos (Póka), László, Kovács D., Proszenyák, Sebestyén, Anger (Mutter), Ötvös, Abay Nemes (Fülöp). Edző: Mutter Attila.

Letenye: Gazdag – Kovács I. (Balazsin), Balassa, Bilák, Móricz, Szilágyi, Őri M., Bogdán, Öri Cs., Csesztregi (Karsai), Kanizsai (Stropka). Edző: Tamás Tamás.

Már az 5. percben 1-1-et mutatott az eredményjelző, miután előbb kezezés miatt a hazaiak lőhettek büntetőből gólt, majd a középkezdés után az egyik hazai védő utolsó emberként cselezni próbált, elvették tőle a labdát, és máris egyenlített a Letenye. Ezt követően kiegyenlített játék folyt, mindkét csapat igyekezett döntésre vinni a dolgot, majd a félidő hajrájára felgyorsultak az események. Előbb egy szép akció végén László szerezte meg a hazaiaknak a vezetést, majd a játékrész utolsó percében büntetőt lőhettek a vendégek, Csesztregi lövését azonban Kovács Zs. bravúrral hárította. Szünet után nagy erőket mozgósított a vendégcsapat, enyhe fölényben játszott, azonban a kiskanizsai védelem jól állt a lábán. Az ellentámadások viszont rendre veszélyesek voltak, amit a három hazai kapufa is bizonyít. Végül, ahogy lenni szokott, a fellazult vendégvédők között László lépett ki középen, és a kifutó kapus mellett a hálóba helyezett, ezzel eldöntötve a három pont sorsát.

Gólszerzők: László (2), Piecs (11-esből), ill. Öri Cs. Jók: az egész csapat, ill. Móricz, Öri M., Bogdán. U19: Kiskanizsa–Letenye 2-1.

A Semjénháza–Tarr Andráshida SC mérkőzést későbbre halasztották.

Tudósítottak

Faller István (Andráshida TE), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kosár Lajos (Lenti TE), Lukács Péter (Csács-NSE), Pergel Attila (Teskánd), Tóth-Pajor Mátyás (Zalakomár).