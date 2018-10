A Teskánd csapata fordulatos mérkőzésen nyert 3–2-re a Gellénháza együttese ellen

A hét végén a 10. fordulót rendezték a megyei labdarúgó I. osztályban.

Szepetnek–Creaton Lenti TE 0–3 (0–1)

Szepetnek, 80 néző. Jv.: Kocsondi J.

Szepetnek: Szőke – Cs. Horváth (Bilák), Petánovics, Völgyi, Kotnyek, Nagy, Kobra (Balassa), Kollár (Pati), Takács, Horváth M. (Szabó), Kozári. Edző: Domján László.

Lenti TE: Simon – Podszkos, Kondákor, Fehér, Balogh G., Kiss (Orsós), Balog M., Lovrencsics, Ágoston, Varga, Dolmányos. Edző: Szarka Péter.

A mérkőzést jobban kezdte a hazai csapat, több gólszerzési lehetőséget szalasztott el. A 30. percben a szepetneki védelem hibáját kihasználva Balogh Gergő szerzett vezetést a vendégeknek. A második játékrész elején Kotnyek szabálytalankodott 11-est és kiállítást érően, a büntetőt Ágoston magabiztosan értékesítette. Az emberhátrányba került hazai gárda próbálkozott a szépítéssel, de a vendégek szervezetten védekeztek. A 73. percben a Lenti térfelén Takács szállt bele Dolmányosba, ami újabb pirosat ért. A mérkőzés utolsó gólját Balog Milán 18 méterről lőtte a hazaiak kapujába. A lelkesen játszó vendégek megérdemelten vitték el a három pontot a gyenge napot kifogó Szepetnek otthonából.

Gólszerzők: Balogh G., Ágoston (11-esből), Balog M. Jók: senki, ill. Kondákor, Balogh G., Dolmányos. Kiállítva: Kotnyek (48., Szepetnek), Takács (73., Szepetnek). U19: Szepetnek–Lenti TE 0–3.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Kinizsi SK Gyenesdiás 0–5 (0–3)

Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Kubicsek M.

Kiskanizsa: Parragi – Csordás, Boros, Nagy R., Lukács (Póka), László, Rácz, Abay Nemes (Anger), Piecs, Varga, Ötvös. Edző: Lukács István.

Gyenesdiás: Szabó – Tóth, Tarnóczai (Mátó), Hegyi (Szokoli), Sipőcz, Pálfi, Acél, Dufka, Kovács, Balogh, Kiss B. (Czafit). Edző: Kocsis Norbert.

Villámrajtot vettek a vendégek, hisz a 2., a 4. és a 6. percben lőtt gólokkal el is döntötték a mérkőzést. A rövidzárlat után a hazaiak ugyan rendezték soraikat, kiegyenlítetté vált a játék, talán valamivel többet is birtokolta a Kiskanizsa a labdát, azonban kevés veszélyt jelentettek a Gyenesdiás kapujára. Ebben a játékrészben jól zárt a vendégvédelem, és a kontratámadásokban továbbra is bent volt a gólveszély. Szünet után a hazaiak ragadták magukhoz a kezdeményezést, több veszélyes támadást is vezettek, azonban a jobbnál jobb lehetőségek is kimaradtak. A Gyenesdiás részéről viszont a néhány gyors kontra újabb gólokat eredményezett, így a minden tekintetben jobb vendégek megérdemelten nyerték a találkozót, a gólkülönbség kissé túlzottnak mondható.

Gólszerzők: Tarnóczai, Sipőcz, Dufka, Kovács, Kiss B. Jók: senki, ill. Szabó, Tarnóczai, Sipőcz, Balogh. U19: Kiskanizsa–Gyenesdiás 2–6.

FC Keszthely Lazzarin Café–ZNET-Telekom Becsehely 1–1 (1–1)

Keszthely, 100 néző. Jv.: Bors B.

FC Keszthely: Pusztai – Pintér (Hudop), Balása M. (Bogdán), Komáromi, Bertók, Marton, Balása E., Tóth G., Németh G., Kenesei, Horváth G. (Meszlényi). Edző: Németh István.

Becsehely: Szekeres – Pintér, Végh, Balázs, Török Má. (Horváth F.), Török Mi., Földesi, Mutter, Kovács D., Soós (Markulia), Molnár M. Edző: Mutter Attila.

Az első félidőben taktikai csata folyt a pályán, egyik csapat se akart kinyílni, inkább a védekezésre figyeltek. A 15. perctől a hazai csapat bátrabban támadott, és egy szép szabadrúgásgóllal megszerezte a vezetést. A vendégek egy egyéni akció révén egyenlítettek, és reális döntetlennel vonultak félidőre a csapatok. A második játékrészben többet birtokolta a Keszthely a labdát, az utolsó húsz percben nagy mezőnyfölénybe került, de a gólhelyzetek kimaradtak. A második félidei játék alapján győzelmet szalasztott el a hazai csapat. A pontszerzést a pályára visszatérő Gujgiczer Dánielnek ajánlják a keszthelyiek.

Gólszerzők: Tóth G., ill. Török. Jók: Bertók, Tóth G., Horváth G., Komáromi, ill. Szekeres, Markulia. U19: Keszthely–Becsehely 5–6.

Police-Ola–Hévíz 0–3 (0–2)

Zalaegerszeg, 50 néző. Jv.: Lapath D.

Police-Ola: Szilasi – Papp D. (Propszt), Igazi, Lukács P., Lukács B., Kócza (Sonkoly), Bognár, Erdélyi, Balogh G., Goldfinger (Langer), Varga Sz. (Horváth M.). Edző: Czigola Zsolt.

Hévíz: Ruzsik – Meidl, Baráth, Giber, Tóth G. (Nedelkó), Szi, Pajor (Török), Horváth D., Buzási (Nagy R.), Varga M. (Horváth M.), Vass. Edző: Damina László.

Az első játékrészben a Hévíz kezdeményezően lépett fel, többet birtokolta a labdát, mezőnyfölényben játszott, a hazai csapat jobbára a védekezésre koncentrált. Durva egyéni hibákból szerzett vezetést a vendégcsapat, amely a második félidő elején egy gyors góllal el is döntötte a mérkőzést. Ez után a hazaiak is kicsit bátrabban játszottak, helyzetet is kialakítottak. Összességében a jobb erőkből álló Hévíz megérdemelten nyerte a mérkőzést.

Gólszerzők: Horváth D. (2), Balogh G. (öngól).

Jók: Varga Sz., Igazi, Lukács B., Bognár, ill. az egész csapat.

Lets Do It Technoroll Teskánd–Gellénháza 3–2 (1–2)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Varga P.

Teskánd: Vas – Gulyás, Karvalics (Czömpöl), Pergel B., László, Magyar, Major, Bedő, Kiss P., Balogh A., Pergel D. Edző: Pergel Attila.

Gellénháza: Osbáth – Pilisi, Horváth P., Papp T., Horváth B., Bognár, Nagy B., Szabó B., Odonics, Lukács (Horváth L.), Czibor. Edző: Bencze Péter.

A hazai csapat számára sérülések miatt nem a legjobb előjelekkel kezdődött a mérkőzés. Már a 4. percben megszerezte a vezetést az Olajmunkás, Szabó távoli lövéséből. Ez után rendezte sorait a Teskánd. A 17. percben egy jogosan megítélt büntetőt Balogh értékesített. Vérszemet kapott a hazai csapat, folyamatosan alakította ki a helyzeteit, de gólt egy szöglet után Horváth fejesével a Gellénháza szerzett. Fordulás után kiegyenlített játék folyt, az 56. percben 20 méteres szabadrúgásból Pergel D. egyenlített, majd nem sokkal később ismét jogos 11-eshez jutott a hazai csapat, amit Balogh ezúttal is magabiztosan lőtt a kapuba. Az utolsó 30 percben nagy erőket mozgósított az egyenlítésért a vendégcsapat, a Teskánd inkább kontrákat próbált vezetni, de a kapuk érintetlenek maradtak. Egy lendületes, élvezetes mérkőzésen a hazai csapat otthon tartotta a három pontot.

Gólszerzők: Balogh A. (2, mindkettőt 11-esből), Pergel D., ill. Horváth P., Szabó B. Jók: Pergel D., Pergel B., Karvalics, ill. Pilisi, Bognár, Czibor. U19: Teskánd–Gellénháza 2–1.

Zalaszentgrót–Zalalövő 3–0 (1–0)

Zalaszentgrót, 150 néző. Jv.: Vincze G.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Lampert, Liegler (Kovács B.), Horváth D., Csarmasz, Sümegi (Horváth E.), Gájer, Ferenczi (Németh Á.), Horváth B., Csik (Farkas K.), Nagy T. Edző: Jankovics Péter.

Zalalövő: Dóra – Flander (Kiss B.), Nagy D., Zsoldos An. (Kövesi), Kellner, Cser, Cseresznyés, Penczák, Darabos (Wágner), Horváth T., Zsoldos At. (Tóth G.). Edző: Vaspöri Zoltán.

Hűvös, szeles időben kezdődött a mérkőzés, a játék is ennek megfelelően nehezebben indult, aztán a hazaiak fokozatosan vették át a találkozó irányítását, egy jogosan megítélt büntetőt követően a félidő derekán Ferenczi Dávid góljával megszerezték a vezetést szentgrótiak. A második félidőben egy látványos Gájer Péter, Horváth Elemér akció végén utóbbi szerezte a második találatot. Egy zalalövői 11-est Tóth Zsolt úgy hárított, hogy a labda ki sem jött róla. A végeredményt jelentő találatot Horváth Elemér egy szép szabadrúgásgóllal állította be. Fegyelmezett játékkal magabiztos hazai győzelem.

Gólszerzők: Horváth E. (2), Ferenczi (11-esből). Jók: Gájer, Lampert, Horváth E., ill. Zsoldos A., Nagy D. Kiállítva: Kellner (67., Zalalövő). U19: Zalaszentgrtó–Zalalövő 3–0.

Femat Csesztreg–Flexibil Top Zalakomár 4–0 (1–0)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Novák R.

Csesztreg: Csuk – Pál, Szekeres, Horváth R., Kiss Ba., Kancsal, Szabó, Elek, Kiss Bá. (Őr), Pesti, Nagy R. (Nagy M.). Megbízott edző: Őr József.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Csizmadia (Daróczi), Loconczi, Takács, Horváth I., Fábián, Horváth J., Madarász (Horváth R.), Horváth Zs., Bagó, Mészáros. Edző: Kiss István.

Kiegyenlített játék folyt a mérkőzés elején. A 11. percben egy jobb szélen vezetett támadás után Szabó Szabolcs lőtt a kapuba, 1–0. A félidő hátralévő részében a hazaiak többet támadtak, de gólt nem sikerült szerezniük. A 63. percben Kiss Balázs indította Pestit, aki egy szép csel után higgadtan lőtt a kapuba. Három perccel később bal oldali szögletet követően Pál csúsztatott a hosszú sarokba. A 80. percben Pesti bal oldali beadása után Kiss Balázs állította be a végeredményt. A hazaiak második félidei gólra törő játékukkal könnyű győzelmet szereztek.

Gólszerzők: Szabó, Pesti, Pál, Kiss Ba. Jók: Elek, Pál, Pesti, ill. Fábián, Mészáros. U19: Csesztreg–Zalakomár 5–2.

Semjénháza–Csács-NSE 3–0 (3–0)

Semjénháza, 100 néző. Jv.: Kiss N.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kónya, Kovács (Pál Mi.), Szollár (Novák), Orbán (Horváth M.), Szakmeiszter J., Dömötör (Horváth D.), Pál Ma., Pápai, Schuller, Kapuvári. Edző: Németh István.

Csács-NSE: Szente – Éder, Szabó, Németh B., Hadrik, Vizsy, Luter (Csongár), Németh A., Karakai, Nikitscher, Domján (Flórián). Játékos-edző: Csongár Péter.

Az első félidőben a hazai csapat eldöntötte a mérkőzést, nézőszórakoztató első játékrészt produkáltak a hazaiak. A második félidőben is számos helyzete volt a vendéglátóknak, de a jobbnál jobb helyzeteket is kihagyták. Összességében a hazai győzelem nem forgott veszélyben és ilyen arányban is megérdemelt győzelem született. A hazaiak köszönik a vendégeknek a sportszerű hozzáállást.

Gólszerzők: Szakmeiszter J., Pál Ma., Orbán. Jók: Pápai, Schuller, ill. Németh A. U19: Semjénháza–Csács NSE 1–2.

Tudósítottak

Harmat János (Szepetnek), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Kárpáti István (Semjénháza), Kopecskó János (Csesztreg), Kovács József (Police-Ola), Németh István (Keszthely), Pergel Attila (Teskánd).

A II. osztály eredményei

Északi-csoport: Böde–Páterdomb 3–1 (2–0), Pölöske–Zalaszentiván 1–2 (1–2), Zalaszentgyörgy–Türje 8–1 (4–1), Helsa Andráshida TE–Nagykapornak 4–1 (2–1).

Déli-csoport: Zalaszentmihály–Gelse Termál 1–2 (1–1), Bak–Gutorfölde 2–1 (1–0), Felsőrajk–Letenye 2–9 (1–2), Sava-Borsfa Borsfa–Miklósfa 1–0 (0–0).