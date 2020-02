A teke Bajnokok Ligája visszavágói következnek

A hét végén bajnoki helyett ismét Bajnokok Ligája-mérkőzéseken szerepelnek a zalai tekecsapatok. A tét a négy közé jutás, az első találkozók után a ZTE-ZÁÉV női együttese áll jobban, amely Marosvásárhelyen a Romgáz ellenfele lesz. A ZTK-FMVas férfiegyüttese szombaton itthon fogadja a címvédő horvát Zapresicet, de már nagy bravúr kellene számára a továbbjutáshoz.

– Az első mérkőzésen 6:2-es győzelmet értünk el, ami bizakodással tölt el minket –hangsúlyozta Baján János, a ZTE-ZÁÉV TK edzője. – Reá­lis esély mutatkozik, hogy a négyes döntőbe jussunk, de természetesen ehhez Marosvásárhelyen is jól kell szerepelnünk. A legutóbbi bajnoki fordulóban jó csapatteljesítményt nyújtottunk a Ferencváros ellen, ez hozta meg szá­munkra a sikert, és már pontelőnnyel vezetjük a hazai bajnokságot. Szombaton is jó teljesítményre lesz szükség a továbbjutáshoz. Egyénileg a pályára lépőknek 560-570 körül kell dobniuk, akkor teljesülhet az álmunk, a BL négyes döntőjébe kerülés. A csapatból, úgy néz ki, mindenki a rendelkezésemre áll, az FTC elleni kezdő hatost szeretném pályára küldeni Marosvásárhelyen is.

Jóval nehezebb helyzetben van a ZTK-FMVas férfitekecsapata a négyes döntő kapcsán. A BL címvédőjétől, a horvát Zapresictől 7:1-re kikaptak az odavágón, a továbbjutás óriási bravúrnak számítana.

– Nem volt ekkora különbség a két csapat között Zapresicben – mondta a visszavágó előtt Fehér László, a férficsapat edzője. – A horvátoknak minden összejött, s ha Fortuna egy kicsit is mellénk áll, akkor akár 5:3-ra mi is nyerhettünk volna. A feltételes mód viszont nem játszik a sportban. A hazai bajnokságban bizonyítottak játékosaim a Répcelak ellen, hiszen 8:0-ra nyertük a rangadót, és jó formában vagyunk. Egy biztos, hazai pályán győzelemmel akarunk búcsúzni a Bajnokok Ligájától. Amennyiben a meccs közben úgy alakul az eredmény, akkor belekapaszkodnánk az utolsó szalmaszálba. Amennyiben a búcsú marad számunkra, akkor teljes mértékben a bajnokságra kívánunk koncentrálni, vissza szeretnénk szerezni a bajnoki címet a Szegedtől.

Mindkét Bajnokok Ligája-­mérkőzés szombaton 13 órakor kezdődik.