A tavalyi bemutató után bajnoki szlalommezőny érkezett

A tavalyi, rendkívül sikeres bemutató után idén már bajnoki futamot is szervezett a zalai városban a Szlalom Racing Szabadidősport Egyesület. Vasárnap a dunántúli szlalombajnokság ötödik versenyére került sor itt, mintegy hatvan résztvevővel.

Az indulók számát a helyi adottságok miatt előre maximálták, ám a 13 kategóriában így is izgalmas és látványos futamokat láthatott a közönség. A szervező egyesület elnöke, Mulicz László elmondta: otthonra találtak Zalalövőn, a versenyzők megkedvelték az itteni pályát, s a város lakossága is érdeklődéssel fogadta a látványos technikai sportot.

– Tavaly kaptunk felkérést az önkormányzattól, hogy a település római kori elődje, Salla várossá nyilvánításának 1900. évfordulójára szervezett programsorozat keretében tartsunk bemutatót – mondta el Mulicz László. – Ennek eleget is tettünk, s miután a versenyzőinknek nagyon megtetszett a helyszín, a pálya minősége, úgy döntöttünk, hogy a dunántúli bajnoki versenysorozatunk egyik futamát idén már itt rendezzük meg.

Maga a verseny technikai jellegű, azaz a résztvevőknek egy akadályokkal nehezített, komplex szlalompályát kell teljesíteniük időre. A pályát oly’ módon építik fel, hogy annak legyen gyorsulási szakasza, ahol általában a technikának van szerepe, de a sofőrök manőverezési képességeit is próbára teszik. Mulicz László úgy fogalmaz: aki versenyzőként részt vesz ezen a sorozaton, az biztosan nem fog országúti körülmények között hősködni.

– Ezen a versenyen, ahogy a bajnokság többi futamán is, 13 kategória szerepel – folytatta a főszervező. – Vannak épített és szériaautók, ezeken belül a motortérfogatok alapján további kategóriákat jelöltünk ki, de van külön kategóriájuk a hátsókerék-meghajtású járműveknek is. Ezenfelül külön futamokon indulnak a junior korú és a női versenyzők, s van egy abszolút kategória is, ahol a gépkocsik motortérfogata vagy teljesítménye már egyáltalán nem számít. A versenysorozaton akár egy normál országúti autóval is részt lehet venni. A legnépszerűbb kategória az 1100 és 1500 köbcenti közötti szériaautóké, a tapasztalataink szerint általában itt gyűlik össze a legnépesebb mezőny.

A főszervező szerint egyébként a szlalomverseny kifejezetten jó hatással van a vezetői képességek fejlesztésére, hiszen rengeteg gyors kormánymozdulatra, illetve a fék- és gázpedál intenzív, váltott használatára van szükség. A balesetek elkerülése érdekében ezek a manőverezési képességek igen hasznosak lehetnek, akárcsak a versenyen szintén elengedhetetlen gyors reakcióidő. A bajnokság ugyanakkor elsősorban mégis sport, ahol a technikának is fontos szerep jut.