A Tarr Andráshida SC harmadszor is győzni tudott az I. osztályban

A hét végén a 3. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban. A szombati munkanap miatt mindegyik találkozóra vasárnap került sor. Idegenben nyert a Tarr Andráshida SC, így három sikerének köszönhetően a tabella élén zárta a játéknapot.

Szalai-Edelholz Zalalövő–Technoroll Teskánd 0-5 (0-3)

Zalalövő, 130 néző. Jv.: Hegedüs M.

Zalalövő: Balogh B. – Tóth G. (Végh), Gyenese, Csik, Németh B., Kellner, Sipos, Cseresznyés, Illés (Darabos), Horváth T., Zsoldos. Edző: Ostrom János.

Teskánd: Orbán (Pergel D.) – Acél, Nagy R., Pergel B., Hetesi, Bolla, Major, Bedő (Aliouane), Bailo (Szabó B.), Mikó, Czene. Edző: Pergel Attila.

Az első félidő derekán a három gyors vendégtalálat megrogyasztotta a hazai csapatot. A második játékrészben is a Teskánd dominált, és ilyen arányban is megérdemelten nyert.

Gólszerzők: Pergel B. (2), Mikó, Hetesi, Szabó.

Jók: Balogh B., ill. az egész csapat.

U19: Zalalövő–Teskánd 3-1.

Csács-NSE–Semjénháza 1-1 (1-0)

Nemesapáti, 45 néző. Jv.: Kiss N.

Csács-NSE: Jahic – Papp T., Giber, Tóth G., Varga M. (Éder), Pajor, Péntek, Simonfalvi, Karakai (Németh ? A.), Horváth T. (Meidl), Bogyó (Vizsy). Edző: Lepár Attila.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Horváth P., Balogh P., Szakmeiszter J., Orbán (Dömötör), Körösi (Pápai), Orsós (Latin), Pál, Kapuvári, Domján, Szollár. Edző: Kovács Imre.

A hazai csapatnak sikerült óriási mezőnyfölényét döntetlenre hozni a 88. percben.

Gólszerzők: Varga M., ill. Pál.

Jók: senki, ill. az egész csapat.

Kiállítva: Papp T. (87., Csács-NSE).

U19: Csács-NSE–Semjénháza 6-0.

Szepetnek–Zalaszentgrót 2-1 (1-0)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: Szőke – Szabó B., Szabó Á., Völgyi, Kotnyek, Takács (Hantos), Nagy T., Kollár, Kobra, Horváth M. (Novák), Schuller. Edző: Domján László.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Pődör, Horváth D., Penczák, Horváth E., Karvalics, Gájer P., Ferenczi, Horváth B. (Farkas), Buzási (Csik), Gájer F. Edző: Jankovics Péter.

A bajnokságot jól kezdő két csapat szepetneki mérkőzésének elején tapogatózó játék folyt. A félidő második felében a hazai csapat támadott többet, de a helyzeteik közül csak egyet tudott gólra váltani a 40. percben, Kobra révén. A második játékrészt támadólag kezdte a vendégcsapat, de Nagy Tamás beadása után Schuller két gólra növelte a hazai előnyt. A hajrában 11-esből Ferenczi révén szépítettek a vendégek, be is szorították a hazaiakat, de a Szepetnek szervezett védekezéssel otthon tartotta a három bajnoki pontot.

Gólszerzők: Kobra, Schuller, ill. Ferenczi (11-esből).

Jók: az egész csapat, ill. Pődör, Gájer P., Ferenczi, Horváth D.

U19: Szepetnek–Zalaszentgrót 0-6.

Hévíz–Tarr Andráshida SC 0-12 (0-5)

Hévíz, 150 néző. Jv.: Lapath D.

Hévíz: Németh B. – Sebestyén Zs. (Nagy D.), Bognár, Kopasz-Bódi, Thompson, Bödő, Szindekovics, Damina D. (Soós), Tóth I., Lajtai (Szabó G.), Sebestyén M. (Nagy M.) Edző: Damina László

Andráshida SC: Czirjék – Horváth E., Bekes, Tóth L., Bakó (Fülöp), Temlén (Czotter), Szinay, Fábián, Kalamár, Szabó M. (Káli), Kovács L. (Pataky). Edző: Dobos Sándor.

A megyei I. osztály egyik legerősebb csapata meghatározó játékkal, magabiztosan győzött Hévízen. A hazaiak gratulálnak az Andráshidának és további sok sikert kívánnak nekik.

Gólszerzők: Szinay (4, egyet 11-esből), Kalamár (2), Szabó M. (2), Tóth L. (2), Bakó, Fülöp.

Jók: mindenki, ill. egész csapat.

Femat Csesztreg–Gyenes­diás Kinizsi 3-7 (1-2)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Siket L.

Csesztreg: Kiss Be. – Pál, Nagy R., Szekeres, Kiss Ba., Nagy B., Nagy N., Kiss Bá., Magai (Őr), Pethő Já., Horváth R. (Kiss M.) Edző: Őr József.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R., Hegyi (Szi-Péter), Fellner, Pálfi, Czafit, Nedelkó, Tarnóczai, Nagy B., Bertók (Czimondor), Balogh G. (Kovács D.) Edző: Kocsis Norbert.

Egy formás bal oldali támadás után az első negyedóra végén megszerezte a vezetést a hazai csapat, amit a vendégek rövid időn belül kiegyenlítettek, majd a félidő befejezése előtt pár perccel a vezetést is megszerezték. A második fél­idő elején egy hazai rövidzárlat újabb vendéggólt eredményezett. Innét még sikerült egyenlíteni a hazai csapatnak, majd a győzelem érdekében kitámadó kiskanizsaiak mellett könnyű gólokat szerezve a gyenesdiásiak megérdemelt győzelmet arattak, bár a különbség túlzott.

Gólszerzők: Kiss Ba. (2), Nagy N., ill. Pálfi (3), Fellner (2), Czafit, Nagy B.

Jók: Kiss Be., ill. az egész csapat.

U19: Csesztreg–Gyenesdiás 4-2.

Horváth MÉH Kiskanizsai Sáskák–Lenti TE 2-3 (2-1)

Nagykanizsa, 50 néző. Jv.: Varga P.

Kiskanizsa: Kovács Zs. – Fábián, Piecs, Dolmányos, Kovács D. (Horváth), Mutter (Fülöp), Sebestyén (Bőrczi), Melicz, Anger, Berta, Ötvös. Edző: Mutter Attila.

Lenti: Balogh B. – Tuboly, Sárkány, Kiss K., Lovrencsics, Takács, Szabó P. (Fehér), Markotán (Simon), Orbán, Biharvári, Novák (Soós). Edző: Koczor Szilárd.

Változatos játékot láthattak a nézők. A hazai védők hibáját kihasználva már az első negyedórában vezettek a vendégek. Kiegyenlített volt a játék, majd egy szép, formás támadás végén a Lentinek sikerült az egyenlítés. A félidő hajrájában egy gyors középen vezetett támadás eredményesnek bizonyult, így a hazaiaknál volt az előny a félidőben. Szünet után a vendégek teljesen magukhoz ragadták a kezdeményezést, végig többet birtokolták a labdát, helyzetek is adódtak, de ezek kimaradtak. Megváltást a kezezés miatt megítélt büntető hozott számukra, amivel egyenlítettek. Közben tíz főre fogyatkozott a Lenti csapata, azonban az irányítást nem engedték ki a kezükből, sőt, a hajrában a győztes gólt is megszerezték, így megérdemelt vendégsiker született.

Gólszerzők: Dolmányos, Ötvös, ill. Takács, Szabó P., Sárkány (11-esből).

Jók: Kovács Zs., Dolmányos, Ötvös, ill. Sárkány, Takács, Orbán.

U19: Kiskanizsa–Lenti TE 3-0.

A Magnetic Andráshida TE–Flexibil-Top Zalakomár-­mérkőzés elmaradt, a vendégek lemondták a találkozót.

Tudósítottak

Harmat János (Szepetnek), Herczeg Imre (Zalalövő), Kápolnás Zoltán (Kiskanizsa), Koczfán Petra (Hévíz), Lukács Péter (Csács-NSE), Őr József (Csesztreg).