A szövetségi kapitány is segíti Major Vera munkáját

A sportlövőknél szó sincs uborkaszezonról, hiszen zajlik a felkészülés a közelgő világbajnokságra. Örömteli módon a csapatba kerülésért két zalai lövész is versenyben van, Major Veronika és Somogyi Péter. Keszthelyi itt tartózkodása idején Győrik Csaba szövetségi kapitánnyal az ő esélyeikről is szót váltottunk.

Győrik Csaba is segíti Veronika fejlődését

Az első válogatón már túljutott a mezőny, a hét végén következik a második. Győrik Csaba, a sportlövők szövetségi kapitánya visszajáró vendégnek számít Keszthelyen, hiszen Major Veronika felkészülését is segíti. Keczeli Zoltán, a Keszthelyi BEFAG Erdész LK vezetőedzője, egyben Major Veronika felfedezője elmondta, ők kérték a kapitányt meg, hogy segítsen.

– Vera annál értékesebb versenyzője a magyar sportlövészetnek, semhogy csak egy szempár figyelje a fejlődését, ezért kértük meg Győrik Csabát, hogy ha teheti, ő is segítse a fejlődését – mondta Keczeli Zoltán. – Tehát több szem többet lát, így heti két alkalommal a kapitány is részt vesz az edzéseinket, tanácsai pedig, mondanom sem kell, hasznosak. Vera a szeptember eleji csangvoni világbajnokságon reményeink szerint három számban indul, persze meg kell még várni a válogatók végét, de jól állunk.

Major Veronikát a 10 m-es légpisztolyos, a 25 m-es sportpisztolyos és a vegyes pisztolyos számban (mixed) tervezik indítani, s ahogy Keczeli Zoltán is elmondta, várhatóan 10–12- szer kell így lőállásba állnia. A futócéllövő szám így már nem fér bele a programjába, márpedig az is erőssége. Ám, hogy mit gondol Győrik Csaba, őt is megkérdeztük, amikor Keszthelyen járt.

– A szeptemberi világbajnokság egyben az első kvótaszerző verseny a tokiói olimpiára – hallottuk a kapitánytól. – Még két válogatóverseny van hátra, de nem tudom elképzelni, hogy Major Veronika ne kerüljön be a vb-csapatba. Az ő szintjén ez már elvárható.

Talán korai még beszélni róla, hiszen az olimpiai kvalifikációs sorozat nagyon hosszú lesz, de Csangvonban már kvótákat osztanak. Győrik Csaba elmondta, a korábbi hat helyett most versenyszámonként csak az első négy jut kvótához ezen az első kvalifikációs vb-n.

– Major Veronika még semmiről sincs lemaradva, a legjobb időszakban van – mondta Győrik Csaba. – Sportolói életkora még nagyon fiatal, riválisai esetenként már 15–20 éves felnőtt versenyeken eltöltött tapasztalattal bírnak. Ő most első éves felnőtt de csak munkával, ezt a különbséget nem lehet behozni. Elsősorban a versenyhelyzeteket kell tanulnia, és van miben fejlődnie, ám az ő céltudatossága, eltökéltsége ad okot arra, hogy úgy érezzük: valóban a világ legjobbjai közé juthat. Ahogy látom, gyorsabban halad a fejlődésében, mint azt vártam.

Somogyi Péter is bekerülhet a csapatba

A ZTE Sportlövő Klub versenyzője, Somogyi Péter is harcban van a világbajnoki kiküldetésre, aki a tavaszi, győri Európa-bajnokságon a magyar légpuskás csapattal bronzérmet szerzett. Az ő esélyeiről is kérdeztük a kapitányt.

– Amennyiben olyan jól szerepel Somogyi Péter most is, mint tavasszal, akkor van esélye a csapatba kerülni – mondta Győrik Csaba. – Sidi Péter és Péni István mellett nagyon hasznos tagja lehet az együttesnek, és a rutinja is megvan már ehhez. A vb-n akár az első hatba is bekerülhet a légpuskás csapat, de a válogatók végét ebben az esetben is meg kell várni.