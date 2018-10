A Szepetnek jobb gólkülönbséggel az élre állt a megyei I. osztályban

ZALAEGERSZEG A hét végén a 8. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban. A Szepetnek nyolcgólos sikerével átvette a vezetést a tabellán az egy mérkőzéssel kevesebbet játszó Hévíz előtt.

Kinizsi SK Gyenesdiás–Csács-NSE 1–2 (1–1)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Lázár (Szokoli), Tarnóczai, Szőcze, Hegyi, Acél, Kovács D., Balogh, Kiss B., Mátó (Tóth R.), Czafit. Edző: Kocsi Norbert.

Csács-NSE: Szente – Luter, Éder, Németh A., Vizsy, Németh B., Hadrik, Egyed (Csongár), Domján, Nikitscher, Karakai. Játékos-edző: Csongár Péter.

A korai hazai gól megalapozta az első félidő hangulatát. Mezőnyfölényben játszott a Kinizsi és egymás után dolgozták ki a helyzeteiket. Az elkönnyelműsködött akciók az utolsó percben megbosszulták magukat, szép kontrából egyenlítettek a vendégek. Szünet után az első támadásból ismét beköszönt a Csács-NSE és ezzel a vezetést is átvette. Megélénkült az addig egyoldalú játék, élvezetes párharc alakult ki, aminek most a vendégek tudtak örülni.

Gólszerzők: Tarnóczai, ill. Karakai, Vizsy. Jók: senki, ill. az egész csapat. U19: Gyenesdiás–Csács NSE 7–2.

Police-Ola–ZNET-Telekom Becsehely 2–0 (1–0)

Zalegerszeg, 100 néző. Jv.: Lapath D.

Police-Ola: Szilasi – Papp D. (Szekeres), Igazi, Lukács P., Kócza (Sonkoly), Lukács B. (Kovács B.), Bognár, Erdélyi, Balogh G., Goldfinger, Varga Sz. Edző: Czigola Zsolt.

Becsehely: Szekeres – Pintér, Balázs, Varga P. (Markulia), Török Mi., Mutter (Horváth F.), Kovács D., Balassa, Soós, Navracsics, Molnár M. Edző: Mutter Attila.

Küzdelmes mérkőzést játszottak a csapatok. Az első játékrészben nagyjából mezőnyjáték alakult ki, a vendégcsapat inkább átlövésekkel próbálkozott, míg a hazaiak rögzített helyzetekből voltak veszélyesek. Ennek eredménye volt a kiharcolt 11-es, amiből vezetést szerzett a Police-Ola. A második játékrészben a Becsehely mezőnyfölénybe került, de igazi gólszerzési lehetőségek a hazaiak előtt adódtak, amiből egyet értékesítettek is. Megérdemelt hazai győzelem született.

Gólszerzők: Papp D. (11-esből), Lukács P. Jók: Varga Sz., Igazi, Lukács B., Papp D., ill. senki. U19: Police-Ola–Becsehely 4–0.

Szepetnek–FC Keszthely Lazzarin Café 8–0 (4–0)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Iványi G.

Szepetnek: László – Szabó (Horváth M.), Kozári, Kotnyek, Petánovics, Takács (Pati), Nagy, Völgyi (Cs. Horváth), Kiss, Kollár, Kobra (Balassa). Edző: Domján László.

FC Keszthely: Páncsics – Komáromi, Tóth, Pál, Marton, Németh A., Pintér, Németh G., Kenesei (Hudop), Horváth, Balása. Edző: Németh István.

A mérkőzés elején a hazai csapat ragadta magához a kezdeményezést, több nagy helyzetet alakított ki, de nem tudták értékesíteni a lehetőségeket. A vendégek szervezetten védekeztek, és kontrákra építettek. Takács vezető gólja után a szepetneki támadók megnyugodtak és higgadtabb döntéseket hoztak a kapu előtt, ami további három találatot eredményezett az első félidőben. Szünet után Kozári és Takács révén újabb két gyors góllal nyitottak a hazaiak, a vendégek csak a védekezésre összpontosítottak. A játékrész további részében inkább mezőnyjáték dominált, de Nagy és Kollár találatával nyolcgólosra hízott a különbség. Sportszerű mérkőzésen megérdemelt hazai győzelem született.

Gólszerzők: Kollár (3), Takács (2), Kobra, Nagy, Kozári. Jók: Kollár, Kiss, Takács, Nagy, Kozári, ill. Horváth, Tóth. U19: Szepetnek–FC Keszthely 16–0.

Lets Do It Technoroll Teskánd–Hévíz 0–2 (0–1)

Teskánd, 100 néző. Jv.: Varga P.

Teskánd: Kozma – Gulyás (Károly), Karvalics, Pergel B., Magyar (Szekeres), Major, Bedő, Czigány (Somogyi), Kiss P. (Czömpöl), Balogh A., Pergel D. Edző: Pergel Attila.

Hévíz: Jánosa – Meidl, Baráth, Giber, Tóth G. (Nedelkó), Török (Horváth D.), Horváth M. (Varga M.), Szi, Pajor, Buzási, Vass (Székács). Edző: Damina László.

Mély talajú pályán a jobb erőket képviselő Hévíz csapata megérdemelten nyerte meg a mérkőzést. Ezen a találkozón a csapatok nem nagyon veszélyeztették a kapukat, a hazaiak még kapura sem rúgtak. A vendégeknek is csak egy óriási helyzetük volt a félidő közepén, azt elpuskázták, de végül két pontrúgásból eredményesek voltak, így ők vitték el a három pontot. A Teskánd próbálta támadásait felépíteni kevés sikerrel, a vendégek pedig szinte minden szituációban minél gyorsabban próbálták a támadóikhoz juttatni a labdát, amit ők ügyesen meg is tartottak, de veszélyt ők sem jelentettek a kapura. Az első gólnál a hazai védők elaludtak, Baráth Martin a szöglet után pedig üresen fejelhetett a hálóba, a második találat szintén pontrúgásból keletkezett, a 20 méteres szabadrúgás a kapufáról visszajött, ami Giber elé pattant, aki egyedül érkezett és a kapuba gurított.

Jók: Bedő, Balogh, Pergel D., ill. Horváth M., Baráth M., Török M. Gólszerzők: Baráth, Giber.

Zalaszentgrót–Creaton Lenti TE 3–1 (1–0)

Zalaszentgrót, 200 néző. Jv.: Major Zs.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Horváth D., Horváth E., Tóth D. (Németh Á.), Gájer P. (Kovács B.), Lampert, Ferenczi, Horváth B., Csik, Nagy T. (Sümegi), Gájer F. (Liegler). Edző: Jankovics Péter.

Lenti TE: Balogh B. – Varga T., Porédos, Fehér, Sárkány, Kiss K. (Balog), Lovrencsics, Ágoston, Orbán, Mayer, Dolmányos. Edző: Szarka Péter.

A hazaiak támadólag léptek fel, helyzeteket dolgoztak ki, de a gólra a félidő közepéig kellett várni, Gájer Péter révén szerezte meg a vezetést a Szentgrót. A Lenti a védekezésre koncentrált, szünetig további hazai gól nem esett. A második játékrészben a Zalaszentgrót mintha az öltözőben maradt volna, aztán Tóth Dániel és Sümegi Flavián révén megnyugtatták a hazai szurkolók kedélyeit. A Lenti egy látványos szabadrúgásgóllal szépített, de ezen a napon kétség sem fért a hazai győzelemhez.

Gólszerzők: Sümegi, Tóth D., Gájer P., ill. Sárkány. Jók: Gájer F. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki. U19: Zalaszentgrót-Lenti 3-3.

Femat Csesztreg–Olajmunkás Gellénháza 5–3 (2–2)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Bors B.

Csesztreg: Kiss Be. – Őr (Szabó), Pál, Szekeres, Horváth R., Kiss Ba., Kancsal, Nagy M., Elek, Kiss Bá., Nagy R. Edző: Németh Imre.

Gellénháza: Simon – Horváth P., Szántó, Horváth B., Bognár, Nagy, Szabó, Odonics, Toplak, Lukács (Pilisi), Czibor. Edző: Bencze Péter.

A 3. percben 11-esből Szabó Bence szerzett vezetést a vendégeknek. Három perccel később bal oldali szöglet után Horváth Balázs fejelt a kapuba, 0–2. A 22. percben Kiss Balázs jól lépett ki a védők közül, és a hosszú sarokba lőtt. A 38. percben Kiss Balázs bal oldalról végzett el szabadrúgást, lövése a kapuban kötött ki, 2–2. A 46. percben Odonics szabadrúgása a védőkön megpattant és gól lett. A 69. percben Kiss Balázs távoli szabadrúgása újra a kapuba talált, 3–3. A 82. percben kapu előtti kavarodás után Kiss Bálint lőtt a kapuba. A mérkőzés vége előtt Kiss Balázs higgadtan a hosszú sarokba lőtt, 5–3. A hazaiak részéről a Kiss testvérek „mattolták” a vendégek védelmét, öt gólt szerezve. Színvonalas mérkőzésen a csesztregiek második félidei játékukkal megérdemelten szereztek fontos három pontot.

Gólszerzők: Kiss Ba. (4), Kiss Bá., ill. Szabó (11-esből), Horváth B., Odonics. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Csesztreg-Lenti 0-6.

Semjénháza–Zalalövő 2–1 (1–0)

Semjénháza, 100 néző. Jv.: Novák R.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kovács, Pál M. (Szollár), Orbán, Szakmeiszter J., Pál M. (Orsós), Pápai (Novák), Horváth D. (Dömötör), Schuller, Kapuvári., Kónya. Edző: Németh István.

Zalalövő: Dóra – Gyenese, Nagy, Kellner, Wágner, Cser, Sipos (Kiss), Cseresznyés (Zsoldos A.), Horváth, Zsoldos A., Tóth (Darabos). Edző: Köves János.

Küzdelmes mérkőzésen a hazai csapat megint nehézzé tette magának a találkozót, a jobbnál jobb helyzeteket is kihagyták a jól küzdő vendégek ellen. A helyzetek alapján megérdemelt a hazai csapat győzelme.

Gólszerzők: Gyenese (öngól), Dömötör, ill. Kellner. Jók: Schuller, ill. Gyenese, Cser, Nagy. U19: Semjénháza-Zalalövő 0-7.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Flexibil-Top Zalakomár 2–0 (0–0)

Kiskanizsa, 100 néző. Jv.: Siket L.

Kiskanizsa: Munkácsi – Csordás, Boros, Piecs, Lukács (Kálcsics), László, Anger, Horváth (Németh), Mulasics, Ötvös, Abay Nemes. Edző: Lukács István.

Zalakomár: Tóth-Pajor M. – Csizmadia (Mészáros), Takács, Bagó Ba. (Vincze), Csalló, Fábián, Horváth J., Madarász, Horváth Zs. (Horváth R.), Bagó Bá., Losonczi. Edző: Kiss István.

Az alsóházi rangadó első játékrészében gyenge színvonalú volt a játék, egyik csapat sem tudott a másik fölé kerekedni és mindkét oldalon hiányzott a folyamatos játék. Többnyire a küzdelem dominált. Mindezek mellett a hazaiak talán valamivel aktívabbak voltak, helyzetük is adódott, akárcsak a másik oldalon a vendégeknek. Gól nélküli első félidő után a hazaiak előbb megnyugodtak, és néhány formás támadásra is futotta erejükből. A vezető gól pedig kimondottan jókor érkezett, és ezt követően már többnyire a kiskanizsaiak akarata érvényesült. A találkozó rendes játékidejének utolsó percében egy jól eltalált szabadrúgás végleg eldöntötte a három pont sorsát. A mérkőzés összképét tekintve a labdát többet birtokló és több lehetőséget kialakító hazaiak megérdemelten nyertek.

Gólszerzők: Lukács, Piecs. Jók: Piecs, Boros, Csordás, Abay Nemes, Lukács, ill. Bagó Ba., Csalló, Losonczi. U19: Kiskanizsa–Zalakomár 1–1.

Tudósítottak

Gyenesdiás Góth Imre

Police-Ola Kovács József

Szepetnek Harmat János

Teskánd Pergel Attila

Zalaszentgrót Kardos Roland

Csesztreg Kopecskó János

Semjénháza Kárpáti István

Kiskanizsa Kápolnás Zoltán

A hét végén a 8. fordulót rendezték a megyei labdarúgó II. osztályban. Északon a Cserszegtomaj rangadót nyert és átvette a vezetést a tabellán, míg délen hazai pályán kapott ki a címvédő Gutorfölde a Nova együttesétől.

A II. osztály hét végi eredményei

Északi-csoport

Türje–Páterdomb 3–1 (1–1), Zalaszentiván–Cserszegtomaj 2–3 (0–1), Nagykapornak–Pölöske 3–3 (2–1), Helsa Andráshida TE–Zalaszentgyörgy 4–1 (2–1).

Déli-csoport

Sportklub Gutorfölde–Ada Nova 0–1 (0–0), Letenye–Zalaszentmihály 4–2 (3–2), Miklósfa–Bak 2–1 (1–1), Sava-Borsfa Borsfa–Felsőrajk 3–0 (0–0).