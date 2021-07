A Szentgyörgyvölgy a III. osztály nyugati bajnoka

A megyei labdarúgó III. osztály Nyugati csoportjában a Szentgyörgyvölgy szerezte meg a bajnoki címet, méghozzá kétpontos előnnyel a Rédics előtt.

A csapat 24 mérkőzésen 19 győzelem és három döntetlent mellett mindössze kétszer szenvedett vereséget, a Pórszombat és a Rédics ellen, mindkétszer idegenben. Előbbi találkozó krónikájához hozzátartozik, hogy szünetben még a szentgyörgyvölgyiek vezettek 2-1-re, a Pórszombat végül a 82. percben szerezte a győztes találatot.

A bajnokság során a Szentgyörgyvölgy összesen 108 gólt szerzett és mindössze 32-t kapott, mindkét mutatóban a legjobbak voltak a Nyugati csoport csapatai közül.

– Végig nagy volt a versengés a Rédics és a Szentgyörgyvölgy között az aranyéremért – kezdte az értékelést Cseke Lengyel Gyula, az egyesület elnöke. – Az őszi teljesítményünk kirívóan jó eredmény volt, hiszen csak két döntetlenünk volt, a többi mérkőzést megnyertük. Tavasszal sajnos történt egy törés a csapatnál, ami két vereséget eredményezett, de az utolsó négy találkozón győzelemmel zártunk, és sikerült megszerezni a bajnoki címet. A mérkőzéseket a csatárok nyerik, a bajnokságot pedig a hátvédsor nyerte, mert mi rúgtuk a legtöbb gólt és mi kaptuk a legkevesebbet is. Azt azért tudni kell, hogy nálunk, Szentgyörgyvölgyön 25 év után alakult újra a csapat 2015-ben. Már a 2018-19-es bajnokságban is közel álltunk az aranyéremhez, de akkor két ponttal lemaradtunk róla. A megfelelő számú utánpótlás csapat hiányában nem tudunk feljebb lépni, így jövőre is a harmadosztályban indulunk. A céljaink hasonlóak lesznek most, vagyis a dobogóra szeretnénk odaérni. A keretben történtek változások, hárman is távoztak a csapatból, de helyettük sikerült igazolni három hasonló tudású játékost. Ketten már korábban is játszottak Szentgyörgyvölgyön. A felkészülésre nincs sok idő, hiszen a hét végén már Magyar Kupa-mérkőzésünk lesz a Zalalövő ellen, majd a tervek szerint augusztus 14-én kezdődik a bajnokság.