A Szekszárdon múlik, milyen meccs lesz

Bár nagyon készültek rá, nem jött össze a ZTE NKK NB I. A-csoportos női kosárlabdacsapatának az első győzelem, ugyanis szombaton a PINKK Pécs vendégeként is kikapott. Szerdán (19.00) ismét hazai környezetben szerepelnek az egerszegiek, amikor a Szekszárd érkezik hozzájuk.

Ilyenkor szokták felvetni a javítás lehetőségét, azonban nem biztos, hogy most ezzel kellene előjönni. A Szekszárd évek óta a magyar női kosárlabdázás egyik élcsapata, a most zajló bajnokságban sem hibázott, míg a ZTE NKK eddig még nyeretlen. A két csapat sorozata nem valószínű, hogy szerdán szakad majd meg.

– A papírforma alapján a Szekszárd a favorit, és rajta múlik majd, hogy milyen meccset játszunk – hallottuk Ambrus Péter vezetőedzőtől, aki ki is fejtette, mire gondol. – Ha a legjobbjaikat szerepeltetik a mérkőzés nagy részében, akkor erődemonstráció lesz a találkozóból. Amennyiben a fiataljaik több szerepet kapnak, abból kijöhet egy olyan mérkőzés is, amin mi is tudunk gyakorolni.

A mérkőzésnek mindenképpen pikantériát ad, hogy Horváth Zsófia a Szekszárd másodedzőjeként tér vissza Egerszegre. A zalaiak korábbi játékosa éveken át a ZTE NKK szakmai stábjában dolgozott, tavaly november óta pedig a vezetőedzőként irányította az együttest.

A ZTE NKK PEAC elleni, szombati találkozója már biztosan elmarad, hiszen a pécsiek karanténban vannak.