A Szakály István Sportalapítvány idei díjazottjai

Szolid, ám annál bensőségesebb találkozón köszöntötték a Szakály István Sportalapítvány idei díjazottjait.

A Szakály István Sportalapítvány névadója, a Zalaszám-ZAC elnöke éppen 25 évvel ezelőtt döntötte el: alapítványt hoz létre annak érdekében, hogy elismerje olyan sportemberek munkáját, akik sokat tesznek kedvenc sportágukért. A mostani díjátadón az alapítvány elnöke, Szakály Istvánné köszöntötte a megjelenteket, Szakály István pedig röviden felidézte, miért is döntött egykor az alapítvány létrehozása mellett.

– Ötvenkilenc éves sportolói, edzői és sportvezetői tevékenységem során számos elismerésben volt részem magamnak is, 1996-ban például Zalaegerszeg-díjat kaptam – mondta az egerszegi Pro Urbe-díjas sportvezető. – Akkor döbbentem rá, hogy a pályám során mennyien segítettek engem is. Ezért szerettem volna, hogy én is elismerjem mások tevékenységét. Főleg azokét, akik közös kedvencünk, az atlétika fejlődéséért dolgoznak. Az idei díjazottak között van aktív versenyző, valamint olyanok, akik évtizedek óta benne vannak a körforgásban, és ma is ugyanazzal a lelkesedéssel dolgoznak szeretett sportágunkért, mint amikor még fiatalon maguk is aktív versenyzők voltak.

Az idén Muszil Ágnes, a Zalaszám-ZAC ifjúsági országos bajnok középtávfutója, valamint Góczánné Tóth Zsuzsanna és Góczán István, továbbá Csarankó Lászlóné és Csarankó László vehette át az elismerést. A díjazottak tevékenységét Szakály István méltatta, különös tekintettel a Góczán- és a Csarankó-házaspárra. Elhangzott: edzői, illetve háttértevékenységük – amely már több évtizedes múltra tekint vissza – elengedhetetlen a megyeszékhelyi atlétika számára.