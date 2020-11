A Sopron biztosan verte a ZTE KK-t

Szombaton este – továbbra is zárt kapuk mellett – idénybeli második mérkőzésére készült a Zalakerámia-ZTE KK NB I A-csoportos férfi kosárlabda együttese. Ellenfele a Sopron volt, mindkét oldalon volt hiányzó, a vendégek viszont az egész mérkőzésen jobbak voltak és biztosan nyertek.

Zalaerámia-ZTE KK – Sopron KC 78-93 (20-26, 18-22, 19-29, 20-16 )

Zalaegerszeg, zárt kapuk mellett. Jv.: Cziffra, Tőzsér, Minár.

ZTE KK: Simon K. 9, Bonifert 11/9, Delas 7/6, Vuko 20/6, Montae 12. Csere: Szabó Zs. 4, Polster A., Plézer 11/6, Völgyi. Vezetőedző: Ante Nazor.

Sopron: Jackson 16/9, Thompson 20/12, Fazekas 7, Borisov 20/12, Wideman 20. Csere: Jogela 11, Sitku, Werner, Popadic. Vezetőedző: Konstantinos Flevarakis.

Hazai oldalon Tyreek Duren, az egerszegiek amerikai irányítója nem volt a keretben, aki még a szerdai, Oroszlány elleni találkozón fejelt össze az ellenfél játékosával, s akkor nem is tudta folytatni a játékot. A légiós továbbra is szédülésre panaszkodott, így nem kockáztatták meg a játékát. A másik oldalon Supola Zoltán is csak civilben ült a kispadon, aki már a múltkori, DEAC elleni találkozójukat is kihagyta.

Szrrán a bemutatkozó találkozóján kétszeri hosszabbítás után győzött a ZTE KK, s hasonló izgalmakra most nem vágyott Ante Nazor együttese. Illetve, azzal a végkifejlettel, ami szerdán történt (93-91-re nyertek), talán az extra játékidőbe is belementek volna, hiszen a nem vágytak másra, mint újabb győzelemre. A Sopron már öt mérkőzésen túljutott a bajnokságban, két siker mellett három veresége volt a szombati napik Konstantinos Flevarakis csapatának. Az egerszegieknél Simon Kristóf irányított, Bonifert Bendegúz pedig kezdett, mint kötelezően szerepeltetett fiatal egy hármassal nyitott, de a Sopron kapta el jobban a mérkőzés elejét. Nem csoda, hogy Ante Nazor már három perc után időt kért, de később is a vendégek dolgoztak ki több tiszta helyzetet, s főleg Wideman villogott. A védekezéssel akadtak gondjai a zalaiaknak, s bár 16-15-re a ZTE KK vezetett, de jöttek a soproni pontok. A volt egerszegi Thompson ekkor már 11 pontnál járt, csapata 26-nál, az amerikai pedig nem tudott megállni, újabb hármast ért el. A Sopron 33-20-ra vezetett, egyértelműen jobb ritmusban kosárlabdázott, s ha nem lettek volna Bonifert hármasai, még jobban leszakadt volna a ZTE KK, hiszen alig termeltek pontokat társai (33-41).

Tíz pont volt a ZTE KK hátránya a második félidő kezdetekor, ami egyáltalán nem jelent ledolgozhatatlan különbséget, de ehhez egyértelműen sokkal pontosabb játék kellett volna. Ezzel szemben a legnagyobb soproni előny alakult ki (40-55)és nagyon úgy nézett ki, hogy a ZTE KK nem igazán éles ezen a találkozón. Ezzel a játékkal egyértelmű volt, hogy esély sem lesz a visszazárkózásra, a Sopron teljes mértékben uralta a játékot, a 25. percben Borisov hármasával pedig már 20 pont lett a különbség (45-65). Enerváltan játszott a házigazda, s kérdés volt, hogy ebben a szerdai, kimerítő mérkőzés mennyit számított. Biztosan ennek is szerepe volt, ennek ellenére mintha fejben sem lett volna egyben a ZTE KK. A Sopron biztosan vezetett, az egerszegiek próbáltak keményíteni játékukon, de ez volt az a meccs, amikor a másik oldalon Borisov ha szabadon maradt, nem hibázott. Viszont a ZTE KK annyit elért – ebben a fiatal Plézer pontjai benne voltak – hogy a 37. percben tizenegy pontra feljött (76-87). Azonban ezen az estén a Sopron mindenképpen jobb volt, és biztosan nyerte meg a mérkőzést.