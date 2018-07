A sikerkapitányt, Zlatko Dalicot Varasdon 12 ezren várták haza

A hétfői nap még Zágrábé volt, amikor is a vb-ezüstérmes horvát labdarúgó-válogatott hazatért a világbajnokságról, és a horvát fővárosban a köszöntésükre mintegy 550 ezren gyűltek össze. A válogatott játékosai és szakmai stábja közül kedden aztán ki-ki szűkebb pátriája felé vette az irányt.

Ezt ne hagyja ki! Keresd a mobilodon: likebalaton.hu

Zlatko Dalic horvát szövetségi kapitány, Marjan Mrmic kapusedző és Drazen Ladic – aki Dalic mellett dolgozik a szakmai stábban – Varasdra érkezett, ahol fogadásukat egyfajta koncerteseménnyel foglalták keretbe. Ahogy a varasdi szervezők hirdették: lehet, hogy annyian nem lesznek náluk, mint a zágrábi fiesztán, de hogy legalább annyira lelkesen köszöntik majd hőseiket, az egészen biztos. Nos, Zlatko Dalic 19 óra körül egyszer csak felbukkant egy dobozos furgonnál, s nyomban lecsapott rá a sajtó. – Fáradt? – hangzott el számára az egyszerű kérdés.

– Talán úgy tűnik? – reagált nevetve, emellett kissé azért nyúzottan az 51 esztendős szakember, majd az éljenző és hullámzó tömeg felé fordult. Bár akkor még nyilván ő sem sejthette, hogy a becslések szerint 12 ezres tömeg mekkora is valójában. – Az biztos, hogy roppant nehéz, egyben felemelő időszakon vagyunk túl, s ahogy itt is látom, valami olyat tett a csapat, melyre hihetetlenül büszke az egész ország. Bizonyos időnek el kell telnie ahhoz, hogy ezt igazán fel tudjuk fogni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Miként érzékelték azt a világbajnokságon, hogy mi is történik Horvátországban? Illetve tudja, hogy például Magyarországról is üzenetek sorát kapták?

– A mai világban ezt természetesen hatványozottan érzi egy csapat, hogy milyen érzelmeket vált ki a jó szereplése. Igen, tudtunk arról is, hogy a környező országokból sokan szorítottak nekünk.

– Mi volt ennek a másfél hónapnak az igazi kulcsa, mely végül a világbajnoki ezüstig vezetett?

– Az, hogy igazi közösséget alkottunk. Persze, nem volt egyszerű, hiszen nem kevés időt töltöttünk együtt, de azt hiszem, az eredményen túl, ami minket itthon fogadott, az valóban leírhatatlan. Úgy voltam vele, hogy játékosaim klasszisok, nem a futballra kell megtanítani őket, hanem azt a kohéziót megteremteni, mely akár ilyen messzire is képes elrepíteni őket.

A már említett szakmai stábból Marjan Mrmic kapus­edzőnek nem volt oly nehéz dolga, mint „főnökének”. Ő már a családjával egy félreesőbb helyen beszélgetett.

– Egyszerűen csak végeztük a munkánkat, ugyanakkor azzal is tisztában voltunk, hogy ha a magunk lelkiismerete tiszta a saját tevékenységünkkel kapcsolatban, akkor nagy baj nem érhet minket – hangoztatta a roppant szerény egykori hálóőr, aki tagja volt az 1998-as vb-harmadik horvát válogatott keretének.

S hogy milyen edző is valójában Zlatko Dalic? Erre az a Miljenko Dovecer felelt, aki kollégaként válaszolt felvetésünkre akkor, amikor éppen arról érdeklődtük, hogy csapata, az NK Medjimurje mérkőzik-e nyáron a Hévíz csapatával.

– Egy, hogy is mondjam, valóban normális ember Zlatko. Szerény, megközelíthető személyiség, akivel az élet bármely dolgáról nyugodtan el lehet társalogni – jellemezte a csáktornyaiak trénere, miközben elmondta azt is, hogy együttese augusztus 1-jén, Csáktornyán mérkőzik a fürdővárosi zöld-fehérekkel. – A munkában energikus, a labdarúgásból jól felkészült szakember, egyben remek taktikus, és ami a legfontosabb, a tudását át is tudja adni játékosainak. A válogatott sztárjaival is megtalálta a közös hangot úgy, hogy mindeközben amit látni szeretett volna a játékosoktól, azt a pályán gyakorlatilag végig meg is valósították labdarúgói.