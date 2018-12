A Semjénháza nyerte a rangadót

Minden mérkőzést megrendeztek a hét végén a tavaszról előrehozott 16. fordulóban a megyei labdarúgó I. osztályban. A Csesztreg, ahogy korábban megírtuk, ugyan kérte a találkozója elhalasztását, de ezt az MLSZ ZMI elutasította, így végül ezt az összecsapást is megrendezték. A forduló rangadóján a Semjénháza nyert a Teskánd ellen.

ZNET-Telekom Becsehely–Olajmunkás Gellénháza 2-4 (0-2)

Becsehely, 50 néző. Jv.: Németh I.

Becsehely: Szekeres – Végh, Balázs, Fási, Markulia, Török Má., Török Mi., Bódi (Bölcz), Kovács D. (Varga), Balassa, Soós. Edző: Mutter Attila.

Gellénháza: Osbáth – Szántó, Bognár, Nagy B. (Toplak B.), Szabó B. (Illés), Lukács, Czibor, Odonics (Toplak G.), Dávid, Horváth L., Pilisi. Edző: Bencze Péter.

A mérsékelt teljesítmény is elég volt a vendégcsapatnak a három pont megszerzéséhez a több játékosát is nélkülöző, rendkívül fiatal csapatot felvonultató hazaiakkal szemben.

Gólszerzők: Balassa, Soós, ill. Horváth L. (2), Szabó B., Odonics. Jók: Balassa, Fási, ill. Horváth L., Szabó B., Odonics, Osbáth.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

Zalalövő–Creaton Lenti TE 0-2 (0-2)

Zalalövő, 85 néző. Jv.: Kocsondi J.

Zalalövő: Dóra – Cser (Zsoldos An.), Kellner, Cseresnyés, Penczák, Tóth G., Zsoldos At., Gyenese, Sipos, Flander (Darabos), Nagy D. Edző: Vaspöri Zoltán.

Lenti TE: Balogh B. – Wünsch, Fehér, Sárkány, Mihalecz, Kiss K., Balog M., Ágoston (Balogh G., Podszkos), Dolmányos, Mayer (Sebők), Varga T. Edző: Szarka Péter.

Aktívan kezdett a hazai csapat, azonban a vendégek ellentámadásai veszélyesebbek voltak. Így a félidő derekán a tétovázó hazai védők mellett a berobbanó Varga Tamás közelről megszerezte a vezetést, 0-1. Nem sokkal később Mihalecz lépett ki a leshatárról, és a kifutó Dóra mellett a kapuba lőtt, 0-2. A második félidőben tovább próbálkozott a hazai csapat, büntetőhöz is jutott, amikor Balogh Gábor buktatta a kilépő Penczákot. A 11-est azonban Nagy Dániel helyezetlenül lőtte, és Balogh Balázs könnyedén hárított. A hajrában még két komoly lehetősége volt a ZTK-nak az egyenlítésre, de mindkét helyzetét kihagyta, így a vendégsiker megérdemelt.

Gólszerzők: Varga T., Mihalecz. Jók: Kellner, Zsoldos At., ill. Balogh B., Mayer.

Flexibil-Top Zalakomár–Hévíz 1-3 (0-0)

Zalakomár. Jv.: Lapath D.

Zalakomár: Horváth R. – Takács, Bagó Ba., Csalló, Fábián, Horváth J. (Tinó), Madarász, Bagó Bá., Daróczi, Mészáros, Losonczi. Megbízott edző: Bagó Attila.

Hévíz: Jánosa – Meidl, Baráth (Kiglics), Giber, Tóth G., Nagy R. (Vass), Török (Tálos), Horváth M., Nedelkó, Horváth D. (Pődör), Varga M. Edző: Damina László.

A várakozásoknak megfelelően a vendégcsapat már az első percektől fogva nagy nyomás alá helyezte a hazai kaput, de a jól megszervezett komári védelmet nem tudták megbontani, sőt, a hazaiak néhány kontrából a hévízi kaput is veszélyeztetni tudták. Fordulás után, az első percekben – egy szép hazai kontra eredményeként – Horváth János nem hibázott, és megszerezte a vezetést a Zalakomárnak. Ezután a vendégek mindent egy lapra téve nagy erőket mozgósítottak a gólszerzés érdekében, és a 70. percben egy vitatható szituáció révén sikerült az egyenlítés, majd egy 11-essel megfordították a találkozót. Ezt követően a hazaiak előtt adódott egy óriási helyzet, de Jánosa bravúrosan mentett. A hévízi győzelmet Vass biztosította be, miután a hazaiak mindent megtettek a pontmentésért. Összességében a roppant rossz talajú pályán lejátszott mérkőzésen a nagyon motivált Zalakomártól a jó feltételekkel rendelkező Hévíz csak szerencsés körülmények között tudta elvinni a három pontot.

Gólszerzők: Horváth J., ill. Vass, Tóth G., Giber. Jók: az egész csapat, ill. Nedelkó, Vass.

Csács-NSE–FC Keszthely Lazzarin Café 1-1 (1-0)

Zalaegerszeg, Városi Sportcentrum. Jv.: Kiss N.

Csács-NSE: Szente – Flórián, Németh A., Éder, Luter, Nikitscher, Hadrik, Vizsy, Deák (Peresztegi), Németh B., Karakai A. Edző: Csongár Péter.

Keszthely: Gujgiczer – Hudop, Pintér, Horváth G., Bertók, Pál, Marton, Németh A., Németh G., Soós B., Balása E. Edző: Németh István.

Nem kis „teljesítmény” volt a hazai csapat részéről, hogy a mérkőzés kilencven százalékában a kapujához szögezte az FC Keszthelyt, amely mégis ponttal távozott.

Gólszerzők: Németh B., ill. Bertók. Jók: Németh B., Vizsy, ill. Horváth G. (a mezőny legjobbja), Gujgiczer, Bertók.

Kinizsi Gyenesdiás–Police-Ola 5-0 (2-0)

Gyenesdiás, 50 néző. Jv.: Bors B.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Tóth R., Tarnóczai, Hegyi, Acél, Balogh, Kovács D. (Szokoli), Kiss B. (Szőcze), Sipőcz (Mátó), Pálfi, Czafit, Edző: Kocsis Norbert.

Police-Ola: Horváth M. – Szekeres, Erdélyi, Igazi, László, Kócza, Lukács (Csiszár), Goldfinger, Bognár (Vízlendvai), Papp (Mikó), Sonkoly. Edző: Czigola Zsolt.

Sportszerű, küzdelmes mérkőzésen menetrendszerűen követték egymást a hazai gólok. Közülük három akcióból, majd egy büntetőből született. Végül még egy, hogy több legyen hazai pályán, mint az első idegenbeli találkozón Zalaegerszegen. A Gyenes végig annyit adott ki magából, amennyi a magabiztos győzelem megszerzéséhez szükséges volt. Így időnként a vendégek előtt is adódtak lehetőségek, ám ezekkel nem tudtak élni. Remek játékvezetés mellett született a megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Czafit 2 (egyet 11-esből), Sipőcz, Pálfi, Mátó. Jók: az egész csapat, ill. senki.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák–Szepetnek 0-3 (0-1)

Kiskanizsa, 50 néző. Jv.: Lakics P.

Kiskanizsa: Parragi – Csordás, Póka, Boros, Piecs, Lukács, Nagy R., Horváth (Gerencsér), Ötvös, Varga (Németh), Rácz. Edző: Lukács István.

Szepetnek: László – Cs. Horváth, Petánovics, Kotnyek, Kiss J., Szabó (Kollár), Nagy T., Kobra (Pati), Takács, Horváth M., Kozári. Edző: Domján László.

Óriási lendülettel kezdett a vendégcsapat, aminek eredményeként már a 3. percben a vezetést is megszerezte. A következő percekben sorra alakították ki a helyzeteiket a szepetnekiek, és a mérkőzés ezen szakaszában akár többgólos előnyre is szert tehettek volna. Később alábbhagyott a lendület, ekkor már a hazaiaknak is lett volna lehetőségük a gólszerzésre, de nem sikerült a kapuba találni. A második játékrész első fele teljesen kiegyenlített játékot hozott, a kapuk egyik oldalon sem kerültek veszélybe. A hajrához közeledve a vendégek gyors kontrákból még két ízben eredményesek tudtak lenni. Összességében a vendégek végig kézben tartották a mérkőzést, és a lőtt gólokon kívül, különösen az első játékrészben, még számos lehetőségük volt, így a találkozón teljesen megérdemelten szerezték meg a három bajnoki pontot.

Gólszerzők: Takács, Petánovics, Nagy T. Jók: Parragi, Boros, ill. Petánovics, Kiss J., Takács, Horváth M. Kiállítva: Csordás (86., Kiskanizsa).

Semjénháza–Lets Do It Technoroll Teskánd 1-0 (0-0)

Semjénháza, 80 néző. Jv.: Novák R.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kovács P., Szollár (Dömötör), Orbán, Orsós (Kónya), Novák (Horváth M.), Szakmeiszter J., Pál (Horváth D.), Pápai, Schuller, Kapuvári. Edző: Németh István.

Teskánd: Kozma – Karvalics, Pergel B., László (Czömpöl), Magyar, Toplak (Pergel D.), Major, Bedő, Czigány (Szekeres), Kiss P., Balogh A. Edző: Pergel Attila.

Magas színvonalú, sportszerű mérkőzésen a helyzeteit jobban értékesítő hazaiak teljesen megérdemelték a győzelmet. A Semjénháza megállította a teskándi „gyors­vonatot”, akik hét meccs óta veretlenek voltak. A hazaiak további sok sikert kívánnak a teskándi együttesnek.

Gólszerző: Szakmeiszter J. Jók: Pápai, Szakmeiszter Á., Kovács, Kapuvári, ill. az egész csapat.

Femat Csesztreg–Zalaszentgrót 3-3 (2-2)

Csesztreg, 100 néző. Jv.: Varga P.

Csesztreg: Csuk – Szekeres, Horváth R., Kiss Ba., Kancsal, Nagy M. (Nemsics), Szabó Sz., Molnár G., Kiss Bá., Magai, Nagy R. Edző: Németh Imre.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Németh Á. (Liegler), Horváth D., Horváth E., Csarmasz, Sümegi (Lampert), Gájer F., Ferenczi, Horváth B., Csik, Nagy T. Edző: Jankovics Péter.

A 23. percben Tóth a 16-oson belül szabálytalanul szerelte Magait, a megítélt 11-est Kiss Balázs értékesítette. Három perccel később Ferenczi lépett ki a védők közül, és egyenlített. A 41. percben egy védelmi megingás után újra Ferenczi volt eredményes. A következő támadásból Magai szerzett gólt, 2-2. A 47. percben Nagy Martin szép cselek után a hosszú sarokba lőtt, így a hazaiaknál volt az előny. A 84. percben a vendégek végezhettek el egy 11-est, melyet Ferenczi biztos lábbal értékesített, 3-3. Amennyiben a csesztregiek helyzeteiket értékesítik, akkor győzhettek volna.

Gólszerzők: Nagy M., Magai, Kiss Ba. (11-esből), ill. Ferenczi (3, egyet 11-esből). Jók: Molnár, Nagy R., ill. Horváth E., Ferenczi.

Tudósítottak

Becsehely Mutter Attila

Csesztreg Kopecskó János

Gyenesdiás Góth Imre

Kiskanizsa Kápolnás Zoltán

Nemesapáti Lukács Péter

Semjénháza Kárpáti István

Zalakomár Tóth-Pajor Szabolcs

Zalalövő Herczeg Imre

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS