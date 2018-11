A Semjénháza menetelése véget ért, a Szepetnek három vesztes meccs után nyert

A hét végén a 12. fordulóval folytatódtak a küzdelmek a megyei labdarúgó I. osztályban. A Szepetnek három vesztes mérkőzés után nyert ismét, a Semjénházát pedig nagy meglepetésre legyőzte a Kiskanizsa.

Szepetnek–Zalalövő 2–0 (1–0)

Szepetnek, 100 néző. Jv.: Major Zs.

Szepetnek: László – Kollár, Szabó, Kotnyek, Petánovics, Horváth M., Nagy, Cs. Horváth G. (Szőke R.), Kiss, Bilák (Pati), Kobra. Edző: Domján László. Zalalövő: Dóra – Gyenese, Kiss (Kövesi), Flander, Nagy, Darabos, Sipos, Cseresznyés, Penczák, Tóth, Cser. Edző: Vaspöri Zoltán.

A szombati mérkőzésen mindkét csapat több játékosát nélkülözve lépett pályára. A félidő első részében mezőnyben folyt a játék, a kapuk ritkán forogtak veszélyben. A 30. perc után a hazaiak többet birtokolták a labdát, és próbálták hibára kényszeríteni a szervezetten védekező vendégeket. A 45. percben Nagy Tamás középre lőtt labdája a vendégkapusról felpördült és az érkező Kobra a hálóba fejelt, 1–0. A második félidőben több hazai helyzet adódott, de ezek közül csak Cs. Horváth beadását sikerült Nagy Tamásnak értékesíteni. A sportszerű mérkőzésen a mezőnyben jobban játszó és a kapu előtt határozottabb hazai csapat megérdemelten nyert.

Gólszerzők: Kobra, Nagy. Jók: Cs. Horváth, G., Horváth M., Kollár, Kiss, Nagy, ill. Gyenese, Darabos, Nagy.

U19: Szepetnek–Zalalövő 6–0.

Hévíz–ZNET-Telekom Becsehely 5–0 (2–0)

Hévíz, 150 néző. Jv.: Hegedüs M.

Hévíz: Ruzsik – Meidl (Pődör), Baráth, Giber, Török, Horváth M., Nedelkó, Szi, Horváth D. (Pajor), Varga M. (Nagy R.), Vass (Tóth G.). Edző: Damina László.

Becsehely: Szekeres – Pintér, Végh, Balázs, Markulia, Török Má. (Fási), Török Mi., Kovács D., Balassa, Soós, Navracsics (Bódi). Edző: Mutter Attila.

A még pontot sem vesztő Hévíz a Becsehelyt fogadta, s már az első perctől kezdve kiderült, hogy a vendégegyüttes a masszív védekezést választotta taktikaként a haza csapattal szemben. A Hévíz az eddigi összecsapásain megszokott hatalmas energiával kezdte a mérkőzést. A találkozó első harmadában a védő zónájába betömörülő Becsehely eredményesen védte kapuját. A góltalan időszakot ezen a napon is kiváló formát mutató Horvát Dániel beadására érkező Vass György törte meg, 5 méterről a kapuba juttatva a játékszert, 1–0. Pár perccel a gól után szabadrúgáshoz jutott a Hévíz együttese: 23 méterre a kaputól Horváth Dániel vállalta a feladatot, aki a labdát a sorfal felett elcsavarva óriási gólt lőtt a jobb felső sarokba, 2–0. A második félidőben sem változtatott a vendégcsapat a taktikáján.

A Hévíz folyamatosan helyzeteket alakított ki, szebbnél szebb, közönségszórakoztató támadásokat vezetett. A szüntelen nyomás meghozta eredményét. A többször említett Horváth Dániel harcolt ki egy büntetőt a 62. percben, melyet Török Milán végzett el és értékesített hasonló magabiztossággal, 3–0. Percek teltek csak el a harmadik hévízi gól után és a hazai csapatból Baráth Martin mutatta meg, hogy nem csak védekezésben kiváló: egy támadást fejezett be szépségdíjas, fél ollós mozdulattal, mely a hazai csapat negyedik találatát eredményezte.

Az utolsó 20 percben kapufák, a vendégcsapat kapusának bravúrjai és óriási lövések váltogatták egymást. A számtalan hazai helyzet közül egyet Meidl váltott gólra a 80. percben. Egy, a védőkről lepattanó labdát 16 méterről lőtt a kapu bal oldalába, ezzel beállítva az 5–0-s hévízi győzelmet.

Gólszerzők: Török (2), Baráth, Vass, Horváth D.

Jók: az egész csapat, ill. Szekeres.

Zalaszentgrót–Csács-NSE 10–0 (4–0)

Zalaszentgrót, 250 néző. Jv.: Lapath D.

Zalaszentgrót: Tóth Zs. – Lampert, Horváth D. (Bonyhárd), Horváth E., Csarmasz (Nagy T.), Sümegi (Kovács B.), Gájer P., Ferenczi (Liegler), Horváth B., Csik, Gájer F. Edző: Jankovics Péter.

Csács-NSE: Szente – Éder, Szabó B., Hadrik, Csongár (Egyed), Vizsy, Luter, Németh B., Flórián, Karakai, Domján. Edző: Csongár Péter.

Búcsú Zalaszentgróton, gyönyörű idő, kitűnő játékvezetés, és ennek megfelelő eredmény egy Gájer Péter showval.

Gólszerzők: Gájer P. (6), Ferenczi, Bonyhárd, Horváth E., Vizsy (öngól). Jók: Gájer P. és Horváth E. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat, ill. senki. U19. Zalaszentgrót– Csács-NSE 5–0.

Femat Csesztreg–Kinizsi SK Gyenesdiás 1–2 (0–1)

Csesztreg, 150 néző. Jv.: Lakics P.

Csesztreg: Kiss Be. – Pál, Szekeres, Horváth R., Kiss Ba., Kancsal, Nagy N., Nagy M., Szabó Sz. (Magai), Elek, Kiss Bá. Edző: Németh Imre.

Gyenesdiás: Szabó Á. – Hegyi, Szőcze (Kiss B.), Sipőcz, Czafit (Szokoli), Pálfi, Acél, Dufka (Tarnóczai), Kovács D., Balogh G., Mátó (Tóth R.). Edző: Kocsis Norbert.

Küzdelmes mérkőzésen szerzett értékes három pontot a vendégcsapat. A hazaiak támadójátéka a mai napon vérszegénynek bizonyult, így csak szerencsével tudott volna pontot szerezni a Csesztreg csapata.

Gólszerzők: Szabó Sz., ill. Acél, Czafit. Jók: Elek, ill. Sipőcz, Czafit, Aczél.

U19: Csesztreg– Gyenesdiás 2–2.

Semjénháza–Horváth- MÉH Kiskanizsai Sáskák 1–2 (1–1)

Semjénháza, 150. Jv.: Novák R.

Semjénháza: Szakmeiszter Á. – Kónya, Horváth M. (Pál Mi.), Orbán (Szollár), Orsós (Dömötör), Novák, Szakmeiszter J. (Kisharmadás), Pál Ma., Pápai, Schuller, Kapuvári. Edző: Németh István.

Kiskanizsa: Parragi – Csordás, Póka (Kálcsics), Boros, Piecs, Nagy R., Lukács, Rácz, Horváth G., Abay Nemes (Varga D.), Ötvös. Edző: Lukács István.

A hazai csapatnak megszakadt egy szép sorozata, zsinórban hat győztes meccs után maradt alul a lelkesen futballozó vendégekkel szemben, akik megérdemelt győzelmet arattak. Minden szép sorozatnak egyszer vége, Semjénházán remélik, hogy ez csak egy kisiklás volt.

Gólszerzők: Pápai, ill. Póka, Piecs. Jók: Novák, Pápai, ill az egész csapat.

U19: Semjénháza–Kiskanizsa 2–5.

Police-Ola–Olajmunkás Gellénháza 2–4 (0–2) Zalaegerszeg, 130 néző. Jv.: Bors B.

Police-Ola: Szilasi – Szekeres, Papp D., Igazi, Lukács P., Kócza, Lukács B. (Kovács B.), Sonkoly, Erdélyi, Balogh G. (László), Goldfinger. Edző: Czigola Zsolt.

Gellénháza: Osbáth – Horváth P., Szántó (Toplak G.), Papp T., Bognár, Nagy B., Szabó B., Czibor, Odonics (Dávid), Horváth L. (Toplak B.), Pilisi (Lukács). Edző: Bencze Péter.

Az első játékrészben a Gellénháza helyzet nélkül lőtt két gólt, a hazai csapat pedig a helyzeteiből nem talált a kapuba. A második félidőben a vendégcsapat hamar eldöntötte a mérkőzést, a Police-Ola akkor kezdett el futballozni, amikor az ellenfél már 4–0-ra vezetett. A hazaiak részéről kicsivel nagyobb hittel és lelkesedéssel szorosabb eredmény is lehetett volna.

Gólszerzők: Lukács P., Papp D., ill. Horváth L. (2), Horváth P., Nagy B. Jók: senki, ill. Horváth P., Horváth L., Czibor, Papp T. U19: Police-Ola–Gellénháza 2–0.

Lets Do It Technoroll Teskánd– Flexibil-Top Zalakomár 2–0 (1–0)

Teskánd, 70 néző. Jv.: Siket L.

Teskánd: Vas – Gulyás, Karvalics, Pergel B., László, Magyar, Bedő, Czigány (Szekeres), Kiss P., Balogh A., Pergel D. (Czömpöl). Edző: Pergel Attila.

Zalakomár: Horváth R. – Losonczi, Takács, Csalló, Fábián, Horváth J., Madarász, Bagó, Daróczi, Vincze, Mészáros. Edző: Kiss István.

Gyenge színvonalú mérkőzésen, az első 15 perc nagy hazai fölénnyel telt, több helyzet is kialakult a vendégkapu előtt, amiből a 10. percben László meg is szerezte a vezetést. A 18. perctől Pergel D. sérülését követően a vendégcsapat magára talált és kiegyenlített játék folyt. A második félidőben a hazaiak domináltak, a Zalakomár inkább kontrákra épített, amikből többször is veszélyt alakított ki. A Teskánd a hétközi Magyar Kupa-mérkőzés miatt fáradtan játszott, de ettől függetlenül sok helyzetet kialakított és többször naggyá tette Horváth kapust. A 86. percben Pergel B. kapott egy labdát, amit a kapus mellett elhúzva a hálóba gurított, így alakult ki a 2–0-s, megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: László, Pergel B. Jók: László, Bedő, ill. az egész csapat.

U19: Teskánd– Zalakomár 8–0.

FC Keszthely Lazzarin Café–Creaton-Lenti TE 0–3 (0–0)

Keszthely, 50 néző. Jv.: Kiss N.

Keszthely: Gujgiczer – Balása E., Hudop, Keveházi, Pintér, Bertók, Pál (Bogdán), Marton, Horváth G. (Balása M.), Németh G., Kenesei. Edző: Németh István.

Lenti TE: Balogh B. – Kondákor, Fehér, Balogh G. (Mayer), Mihalecz, Kiss K. (Sárkány), Balog (Sebők), Lovrencsics, Ágoston, Varga T., Dolmányos. Edző: Szarka Péter.

Jól kezdte a mérkőzést a vendégcsapat, fölényét jelezte három szöglet. Ezt követően átvette az irányítást a Keszthely, háromszor is volt lehetősége a gólszerzésre, de a helyzetek kimaradtak. Az első félidő nagy taktikai harcot és magas színvonalú játékot hozott. A keszthelyi csapatból meghatározó játékosok hiányoztak, Németh Attila eltiltás, Tóth Gábor műtét, Németh István egyetemi tanulmányai, Meszlényi és Komáromi pedig munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott a csapat rendelkezésére állni. A második félidőben, ahogy teltek a percek, érezni lehetett, hogy fogy az erő a hazaiaknál, fölénybe került a vendégcsapat. A 75. percben egy szögletrúgás után megszerezte a vezetést a Lenti TE. Ezt követően a keszthelyi csapat kockáztatott, az egyenlítés azonban nem jött össze és a kontrákból kétszer is betalált a vendégcsapat.

Gólszerzők: Sárkány, Ágoston, Mihalecz. Jók: Gujgiczer, Bertók, Keveházi, Marton, Hudop, ill. Ágoston, Fehér, Mihalecz, Sebők. U19: Keszthely– Lenti TE 0–16.

Tudósítottak Harmat János (Szepetnek), Jánosa Tibor (Hévíz), Kardos Roland (Zalaszentgrót), Kárpáti István (Semjénháza), Kovács József (Police-Ola), Németh István (Keszthely), Őr József (Csesztreg), Pergel Attila (Teskánd). A II. osztály eredményei Északi-csoport: Helsa Andráshida TE–Zalaszentiván 5–0 (3–0), Pölöske–Cserszegtomaj 0–3 (0–1), Zalaszentgyörgy– Böde 2–3 (0–2), Nagykapornak– Türje 5–2 (3–0). Déli-csoport: Felsőrajk–Gelse Termál 0–6 (0–1), Sava-Borsfa Borsfa–Gutorfölde 0–6 (0–3), Miklósfa–Letenye 2–1 (1–1). A Bak–Ada-Nova mérkőzés félbeszakadt.