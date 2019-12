A rövidpályás ob után Hetyei Nórát gálára hívták

A Kaposváron megrendezett XVI. rövidpályás országos bajnokságon a zalai úszóklubok is képviseltették magukat, ráadásul a fiatalok kitettek magukért a felnőttek között is.

Ezt ne hagyja ki! Készülj velünk az ünnepekre! Készítsd el a legjobb recepteket!

A nagykanizsai Dél-zalai Vízmű SE sportolói közül a somogyi megyeszékhelyen a Polgár Sándor edzette Varga Dominika 50 méter női gyorson végül ötödik lett 25,3 másodperces idejével, míg 50 méter pillangón úgy lett 26,78-cal negyedik, hogy egy századdal csúszott csak le a dobogóról. Varga 100 m gyorson is a fináléba került és az 54,87 másodperces – egyéni csúcsával – az ötödik helyen végzett.

Nem sokkal később a szintén finalista kanizsai egység, a DZVSE női 4×100 méteres gyors váltója rajtolhatott, és a Bukovics Rebeka, Kantó Loretta, Kálovics Noémi, Varga Dominika összetételű négyes végül ugyancsak az ötödik helyen csapott célba 3:50,45 perces időeredménnyel. A kanizsaiaknak jutott még egy ötödik pozíció, amit úgyszintén a Bukovics, Kantó, Kálovics, Varga kvartett hozott, csak éppen a 4×50 méter női gyorson produkálta ugyanazt a helyezést 1:46,39 perces idővel.

Immár a Keszthelyi Kiscápák SE „felnőtt” a feladathoz, hogy ne csak az utánpótlás, hanem a felnőttek között is megmutassák magukat a tehetséges versenyzőik. Kaposváron az idei serdülő bajnokságon már aranyérmes Hetyei Nóra érte el a legjobb keszthelyi eredményeket. Ezek sorában is a legjobb helyezése a 400 méteres vegyesúszás döntőjében született meg, melyben 4:51,23 perccel a hatodik helyen ért célba és egy 9 éves megyecsúcsot döntött meg. Hetyei Nóra elért még két 9. helyezést (50 m mell: 32,28, 100 m mell: 1:10:35) és kétszer zárt a 10. helyen (100 m vegyes: 1:02,95, 200 m vegyes: 2:15,61), természetesen ezek is megyei csúcsok. Keszthelyről Tóth Luca (12 éves) és Dávid Virág (14 éves) is kipróbálhatta magát a felnőttek mezőnyében.

Visszatérve még Hetyei Nórára: a Magyar Úszó Szövetség az idén őt választotta meg a 2005-ös korosztály legeredményesebb úszójának. A rövidpályás bajnokság után vasárnap este rendezték meg a fővárosban, a Bálnában a LEN (az európai szövetség) és a MÚSZ által szervezett úszógálát, s ezen az eseményen vehette át Hetyei Nóra az elismerést dr. Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól. A gálán a keszthelyi tehetség edzője, Csala Tamás is elismerésben részesült.