A rimini Bajnokok Ligájában a Bita testvérek is játszanak

Kedden kezdődik az olaszországi Riminiben a minifutball Bajnokok Ligája, ahol a hazánkat képviselő két csapatban három egerszegi játékos is lesz. A Bita testvérek, illetve Sámson Zoltán neve sem lehet ismeretlen a zalai futball­rajongók előtt.

Bita László és Bita Mátyás – hiszen róluk van szó – nem zalai csapattal jutott ki Riminibe, a zalai teremtornákon azonban mindketten rendszeres résztvevőnek számítanak.

Maga a minifutball mondhatni „új műfaj”, a hazai szövetség 2015-ben alakult, és ekkor szervezték meg a magyar válogatottat is. Öt plusz egy játékos van a pályán, műfüvön zajlik a játék négyszer két méteres kapukkal és kétszer húsz perces játékidővel. Javarészt Budapesten és a nagyobb vidéki városokban rendezik a jelentősebb tornákat. NB I-es futsaljátékosok és NB-s labdarúgók is szívesen „rándulnak át” ebbe a műfajba, egyetlen követelmény van: a pályára lépő játékosnak nem lehet élő profi szerződése.

Bita László és Bita Mátyás a Todor Pet Bau Team tagjaként vehetett részt még júliusban a hazai Bajnokok Ligája-selejtezőben, ahová már csak 16 csapat jutott be. Végül a nagydöntőbe kerültek, s bár ott kikaptak az Airenergy-Mad Dogs együttesétől, hazánkat két gárda képviselheti Riminiben. A Mad Dogs csapatában pedig ott van Sámson Zoltán is, aki szintén Zalaegerszegen nevelkedett.

És hogy a zalai vonalat erősítsük, Bita Mátyás elárulta: testvérével ott vannak a magyar minifutball-válogatottban is, melynek szövetségi kapitánya nem más, mint Nagy Lajos, a 2002-ben bajnoki címet szerző ZTE FC kiváló középpályása. A világbajnokságot idén Ausztráliában rendezik meg, Nagy Lajos pedig számolt a Bita testvérek játékával, de Mátyás elmondta, kihagyják az eseményt. Őt egy talán még fontosabb történés tartja itthon: feleségével októberre várják első gyermekük érkezését. Testvére, László pedig munkahelyi elfoglaltság miatt nem utazhat.