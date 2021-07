A Police-Ola LSK hibátlan sikerében az egység volt a legerősebb

A megyei II. osztályú U19-es labdarúgó-bajnokságban a Police-Ola LSK együttese végzett az élen, de nem is akármilyen mutatókkal. Hiba nélkül, százszázalékos teljesítménnyel, ami Németh Gábor edzőt is érthetően elégedetté teszi.

Összesen 84 pontot szerzett a Police-Ola LSK, de ennél többet nem is szerezhetett volna, hiszen minden meccsét megnyerte… Németh Gábor edző szerint igazi csapatként tette ezt együttese, de persze kellett hozzá némi „segítség” is, ami meg egyesületen belülről érkezett.

– A szabályok adta lehetőségeken belül túlkoros játékosok is segítettek benne, hogy elérjük ezt a szép eredményt – szögezte le Németh Gábor, amikor az együttes 2020-2021. évi bajnoki szereplése kapcsán kerestük meg. – Ez a fiatalok fejlődésére is jó hatással volt. Előtte a megyei I. osztályban szerepeltünk, korábban pedig háromszor is megnyertük ebben a korosztályban a másodosztályú pontvadászatot. Az, hogy hiba nélkül sikerült megszerezni a bajnoki címet, még nagyobb örömmel töltötte el a csapatot, de mint kiderült, ez is csak menet közben jött…

– Valóban, az utolsó négy-öt fordulóban volt az, hogy ha már így állunk, akkor próbáljuk meg százszázalékos teljesítménnyel megnyerni a bajnokságot – mesélte Németh Gábor. – Eredetileg úgy készültünk, hogy minél jobb eredményt szeretnénk elérni, hiszen a Böde-Tungi és a Gutorfölde is legalább annyira esélyes volt az elsőségre. Nem véletlenül éppen ők voltak azok, akik megrángatták ugyan az oroszlán bajszát, de meghúzni már nem tudták… Viccet félretéve, velük játszottuk a legélesebb meccseinket.

Fiatalok és túlkorosok. Azt kérdeztük a szakvezetőtől, mennyire volt tudatos, hogy így alakítsák ki a rendszerüket.

– Mindenképpen azért esett így a dolog, mert azt szerettük volna, hogy a fiatalok fejlődjenek. – mondta. – Három-négy ifista is bemutatkozott már a felnőttcsapatban, melyben most is négy-öt saját nevelésű futballistánk játszik. Alapvetően ez is a célunk, hogy a felnőtt csapatnak neveljünk játékosokat. Most megint új csapatot kezdünk el építeni, és megpróbáljuk túlkorosok nélkül megvívni a bajnokságot. Érkezett hozzánk több srác is az U16-os csapattól, szeretnénk nekik minél több lehetőséget adni.

Németh Gábor igazából nem is emelt ki senkit együtteséből, mert mint mondta, a csapategység volt a legnagyobb erősségük. Most is ez lesz a cél, és az, hogy a lehetőség szerint minél előbb mélyvízbe dobják a fiataljaikat.