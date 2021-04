A Police-Ola kétgólos hátrányból mentett pontot a Gutorfölde ellen

A hét végén a 22. fordulót rendezték a megyei labdarúgó II. osztályban, valamint pótolták az utolsó négy, a koronavírus-járvány miatt őszről elhalasztott mérkőzést is.

Ezt ne hagyja ki! Oltásellenesség: végképp eltörölné a múltat a baloldal

Nagykapornak–Gelse 7-0 (4-0)

Nagykapornak. Jv.: Földszin A.

Nagykapornak: Rezneki – Molnár M. (Süle), Cserép, Tóth K. (Orbán), Kiss Sz., Hajdu, Takács, Kiss B., Lakatos, Makovecz, Kövécs. Edző: Erdős János.

Gelse: Dömötör – Kun (Bognár), Kovács J., Kiss L., Horváth M., Melke, Benkő, László, Zsohár, Tóth Á., Hompó. Edző: Tóth Zoltán.

A Nagykapornak a találkozó elején szerzett két gólnak köszönhetően egész mérkőzésen magához ragadta a kezdeményezést. Megérdemelt hazai győzelem.

Gólszerzők: Orbán (2), Makovecz (2), Lakatos, Hajdu, Kiss B. Jók: az egész csapat, ill. senki. U19: Nagykapornak–Gelse 0-5.

Bak–Magnetic Andráshida TE II 2-2 (1-1)

Bak. Jv.: Táncos Sz.

Bak: Timbókovics – Varga T., Couves Ricky, Tóth T., Somodi, Szujker, Bohár, Pálfi, Tóth G. (Fojtek), Deák (Horváth A.), Karakai. Edző: Eszter Róbert.

Andráshida TE II: Jakab – Vincze Á., Nagy B. (Agg), Völler, Szipőcs, Balog, Józsa, Boczföldi (Keszei), Kocsis B. (Vincze G.), Kocsis M., Zsuppán. Edző: Szabó II Zsolt.

Igazságos döntetlen született egy felejthető mérkőzésen, ahol mindkét csapatnak megvoltak a lehetőségei a győzelemre.

Gólszerzők: Couves, Tóth G., ill. Nagy B. (2). Jók: Couves Ricky, ill. Kocsis M., Nagy B.

MP Kanizsa Murakeresztúr–Z-Net Telekom Becsehely 3-2 (1-2)

Murakeresztúr. Jv.: Kondákor M.

Murakeresztúr: Németh B. – Békefi, Boros, Novák, Tulézi (Dezső Zs.), Szilveszter S. (Polgár), Szilveszter K. (Szabó I.), Rácz, Dezső M., Lukács, Gyuranecz. Edző: Visnovics László.

Becsehely: Iványi – Hácskó, Bölcz, Török Mi., Matyók (Turi), Bódi (Pintér), Májer M., Szakony (Török Má.), Májer S., Molnár M., Neuman (Vincze). Edző: Vittman Ádám.

Nagyon meglátszott a keresztúri csapaton, hogy három napon belül a második mérkőzésükön léptek pályára, amit a szervezetten és jól játszó vendégek a találkozó elején gyorsan ki is használtak. A hazai csapat nagy erőfeszítéseket tett az egyenlítés érdekében, amit sikerült elérni, de a Becsehely egy nagy bombagóllal ismét előnybe került, és a félidő végéig meg is tudta azt tartani. A második játékrészben már-már úgy tűnt, hogy a Murakeresztúr elszenvedi első vereségét, amikor Szabó István szintén egy bombagóllal egyenlíteni tudott. A mérkőzés vége előtt három perccel egy jogosan megítélt 11-esből a hazai csapat végül megszerezte a győzelmet is. A találkozó egészéről elmondható, hogy a vendégek ezen a napon nem érdemeltek vereséget, de a hazaiakat dicséri, hogy ilyen játékkal is a maguk javára tudták fordítani a találkozót.

Gólszerzők: Lukács, Szabó I., Szilveszter S. (11-esből), ill. Bódi (2). Jók: Boros, Szabó I., Lukács, ill. Hácskó, Májer S., Török Mi., Bódi. Kiállítva: Májer M. (55., Becsehely). U19: Murakeresztúr–Becsehely 0-3.

Borsfa–Kertigépvilág.hu-Böde 0-2 (0-1)

Borsfa. Jv.: Miszori L.

Borsfa: Kovács P. – Czigány K., Bocskor, Szakony M., Szakony G., Bekö, Németh D., Farkas M. (Czigány B.), Bethlen, Somogyi, Kocza. Edző: Gérnyi István.

Böde: Széplaki – Bakos, Kósa N., Lepár, Flander, Szerdahelyi, Sebők, Hadrik, Horváth Sz. (Ágoston), Lukács, Turi. Edző: Kósa László.

Két szabadrúgásgól döntötte el a mérkőzést.

Gólszerző: Lepár (2). Jók: Czigány K., Kocza, Bekő, ill. Lepár, Turi, Széplaki. U19: Borsfa–Böde-Tungi 0-5.

ADA Nova–Zalaszentiván 2-2 (0-2)

Nova. Jv.: Kondákor P.

Nova: Lendvai – Nunkovics, Varga T., Vitéz (Süket), Szekeres (Szili), Koltai (Mayer A.), Ács, Hajdu I., Hajdu G. (Podszkos), Pesti, Takács.

Zalaszentiván: Kovács Á. – Németh Á., Csiszár, Rumi Ro., Bogdán (Pusztai), Rumi Ró., Luter, Orbán, Tóth M., Udvardi, Hideg. Edző: Balog Zoltán.

A meccs elején a hazaiak visszafogottan kezdtek, amit a Szentiván ki is használt, és megszerezte a vezetést. Ezután egy jó iramú és hullámzó mérkőzés alakult ki, amely végén a Nova nem tudta kihasználni az emberelőnyét, így mindkét csapatnak meg kellett elégedni az egy ponttal.

Gólszerzők: Pesti (2), ill. Rumi Ró., Csiszár. Jók: az egész csapat, ill. mindenki. Kiállítva: Udvardi (79., Zalaszentiván), Kovács Á. (86., Zalaszentiván).

Windoor-Páterdomb–Cserszegtomaj 1-2 (1-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Vizi I.

Páterdomb: Kocsmár – Száraz, Farkas Á. (Csurgai), Dén (Czotter), Gyenese R., Méhes (Tuboly), Németh A. (Parrag), Csikós, Propszt, Boronyák, Gyenese T. Edző: Horváth András.

Cserszegtomaj: Nagy I. – Lénárd (Németh Sz.), Cser, Kovács R., Szeles, Boros, dr. Belák, Kovács I. (Csillag), Sándor, Tóth G. (Kottán), Fekete. Edző: Németh Szabolcs.

Két meccsre való helyzetet dolgozott ki a hazai csapat, 11-est is hibáztak, amit a végén a két pontrúgásból a vendégek megbosszultak.

Gólszerzők: Németh A., ill. Kottán (2). Jók: Farkas Á., Németh A., ill. az egész csapat. U19: Páterdomb–Cserszegtomaj 1-3.

Zalaszentgyörgy–Zalaszentmihály 1-3 (0-3)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Lancz Zs.

Zalaszentgyörgy: Szabó D. – Millei, Miszori, Sári, Pataki D., Egyed Á., Tóth-Máté, Sonkoly, Egyed M., Major (Boncz), Pataki M. Edző: Németh János.

Zalaszentmihály: Nagy D. – Csilits, Szigeti, Vida (Szentgyörgyvölgyi), Francsics, Soós Márk (Horváth M.), Varga P. (Ujvári), Soós B., Janda M., Tricsli, Janda Z. (Soós G.). Játékos-edző: Biczó Attila.

A listavezető a mérkőzés elején szerzett gyors góllal jelezte, hogy ezen a meccsen „ki lesz az úr a háznál”. A következő fél óra mezőnyjátékkal telt, de a gyorsan és pontosan adogató vendégcsapat fölényével. Ez a félidő hajrájában két újabb gólban mutatkozott meg. A hazaiaknak ekkor felrémlett egy nagyobb zakó lehetősége, de a szünet megmentette őket. A második félidőre nagyon összekapta magát a sérülésektől megtizedelt Zalaszentgyörgy, amelytől élvezetes lett a mérkőzés, hiszen mindkét csapat nyílt sisakkal játszott. A hazaiaknak a szépítés összejött, de mindkét együttes szerezhetett volna még további gólokat. Összességében a mérkőzés forgatókönyvét látva mindenki elégedett lehetett. A Szentmihály azért, mert elvitte a három pontot, így megtartotta első helyét, a Szentgyörgy pedig azért, mert úgy szenvedett vereséget az éllovastól, amire azt mondják – főleg a második félidőre –, hogy ilyen teljesítménnyel nem szégyen a jobbtól kikapni.

Gólszerzők: Sonkoly, ill. Soós Márk (2), Vida (11-esből). Jók: Miszori, Sonkoly, Szabó D., ill. Soós Márk, Vida, Francsics. U19: Zalaszentgyörgy–Zalaszentmihály 2-1.

Gutorfölde–Police-Ola 2-2 (2-0)

Gutorfölde. Jv.: Bolla L.

Gutorfölde: Horváth Á. – Paucsa, Józsa M., Major Á., Bédy, Jakab, Szabó B. (Nyakas Be.), Major G., Bujtor, Józsa R., Soós. Edző: Varga Róbert.

Police-Ola: Kovács G. – Igazi, Tausz (László), Csiszár (Palatin), Kócza (Valkóczi), Hegedűs (Tóth B.), Hajas, Langer, Keskeny, Szekeres, Németh K. Edző: Konrád Péter.

A hazai csapat jó házigazda volt, és a húsvéti találkozó során megajándékozta egy ponttal az ellenfelét. Nagy iramú mérkőzés és küzdelem folyt a pályán, a hazaiak elveszítettek két biztosnak tűnő pontot.

Gólszerzők: Major G., Soós (11-esből), ill. Németh K., Langer, Jók: Major G., Bédy, ill. Langer, Németh K., Szekeres, Kovács G. Kiállítva: Keskeny (84., Police-Ola). U19: Gutorfölde–Police-Ola 1-2.

Az őszről elhalasztott mérkőzéseken:

Police-Ola–ADA Nova 0-1 (0-1)

Zalaegerszeg. Jv.: Takács G.

Police-Ola: Kéri – Igazi, Tausz (László), Csiszár Zs. (Valkóczi), Hegedűs (Kócza), Kiss B. (Csiszár G.), Hajas, Langer, Keskeny, Szekeres, Németh K. Edző: Konrád Péter.

Nova: Lendvai – Varga T., Nunkovics, Szili (Koltai), Vitéz, Ács (Süket), Hajdu I., Pesti, Takács (Mayer A.), Szekeres (Mayer G.), Hajdu G.

Két hét alatt másodszor találkozott egymással a két csapat, egy kifejezetten magas iramú, kiváló novai mérkőzést követően hasonló küzdelemre készültek a felek Zalaegerszegen is. A vendégek ismét egy szervezett, magas színvonalon működtetett csapatvédekezéssel rukkoltak elő, végig fegyelmezetten, nagy akarattal, keményen, de rendkívül sportszerűen játszottak. Ugyan a támadás­építésre kevesebb energiája jutott a novaiaknak, ennek ellenére a mérkőzés 38. percében Szekeres János jó 25 méterről mesterien elvégzett szabadrúgása úgy vágódott a kapuba, hogy arra a hazaiak is csak csettinteni tudtak. A Police-Ola is próbálta tenni a dolgát, de ezen a játéknapon hiányzott a megszokott ritmus, pezsgés. Kritikus pillanatokban rossz döntések sora, kapkodás, esetenként dekoncentráltság jellemezte játékukat, így 90 perc alatt sikerült több alkalommal pár méterről kaput téveszteni, 3 méterről kapufát lőni, büntetőt hibázni. Az utolsó pár percben pedig – ugyan totálisan kitámadva – bízni abban, hogy a vendégek nem rúgják meg második találatukat.

Gólszerző: Szekeres. Jók: Kéri, ill. az egész csapat. U19: Police-Ola–Nova 6-0.

Bak–Windoor-Páterdomb 1-1 (0-1)

Bak. Jv.: Kondákor P.

Bak: Timbókovics – Varga T., Ambrus, Karakai, Couves Ricky, Tóth T., Somodi, Bohár (Horváth A.), Pálfi, Deák (Tóth G.), Hári (Szujker). Edző: Eszter Róbert.

Páterdomb: Kocsmár – Száraz, Farkas Á., Dén (Propszt), Gyenese R., Méhes, Sárközi (Rettegi), Csikós, Pogacsics (Parrag), Boronyák (Tuboly), Gyenese T. Edző: Horváth András.

Az első félidő alapján megérdemelten vezettek a vendégek, a második játékrészben már a picit jobban játszó hazaiak egalizáltak. Az utolsó percekben mindkét csapat a győzelemre játszott, de a helyzetek mindkét oldalon kimaradtak. Összességében a szervezettebben játszó vendégek közelebb álltak a győzelemhez a nagyon gyenge napot kifogó, idegesen játszó hazaiak ellen.

Gólszerzők: Somodi, ill. Gyenese R. Jók: senki, ill. Gyenese R., Farkas Á., Száraz, Csikós. U19: Bak–Páterdomb 1-9.

Zalaszentiván–MP Kanizsa Murakeresztúr 1-3 (1-1)

Zalaszentiván. Jv.: Földszin A.

Zalaszentiván: Kovács Á. – Orbán (Pusztai), Kosaras, Csiszár, Rumi Ro., Rumi Ró., Luter, Németh Á. (Kiss B.), Tóth M. (Bogdán), Udvardi, Hideg. Edző: Balog Zoltán.

Murakeresztúr: Németh B. – Békefi, Boros, Polgár (Szabó I.), Tulézi (Szilveszter K.), Szilveszter S., Rácz, Gyuranecz, Dezső, Mihovics, Lukács (Novák). Edző: Visnovics László.

Az első félidőben a jól játszó hazaiak sok helyzetükből csak egyet értékesítettek, majd a második játékrészben a vendégcsapat két jól eltalált távoli lövése eldöntötte a mérkőzést.

Gólszerzők: Orbán, ill. Szilveszter S. (2), Szilveszter K. Jók: az egész csapat, ill. mindenki. U19: Zalaszentiván–Murakeresztúr 7-1.

Cserszegtomaj–Kertigépvilág.hu-Böde 3-3 (1-1)

Cserszegtomaj. Jv.: Vass Zs.

Cserszegtomaj: Nagy I. – Boros, Cser, Kovács R., Ács, Paulin, Szántó (Csillag), Sándor, Németh Sz. (Kottán), Tóth G. (Szeles), Fekete. Játékos-edző: Németh Szabolcs.

Böde: Széplaki – Bakos, Kenesey (Horváth Sz.), Kósa N., Lepár, Flander (Kiss B.), Szerdahelyi (Ágoston), Sebők, Hadrik, Lukács, Turi. Edző: Kósa László.

Két jó erőből álló együttes találkozott egymással, a hazai csapat a mérkőzés nagy részében mezőnyfölényben játszott, helyzetei alapján közelebb is állt a győzelemhez, azonban a vendégek jobb helyzetkihasználásuknak köszönhetően rászolgáltak a döntetlenre.

Gólszerzők: Kottán (2), Kovács R., ill. Kósa N. (3). Jók: az egész csapat, ill. Kósa N., Sebők, Kiss B. U19: ­Cserszegtomaj–Böde-Tungi 2-0.

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA