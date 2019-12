A PLE évbúcsúztató viadalán megint megtelt a lőtér

Vasárnap ismét megrendezte a PLE Zalaegerszeg az óévbúcsúztató versenyt az egerszegi Ebergényi úti lőtéren, és a több mint két évtizedes hagyomány jótékony „hozományaként” ismét megtelt szinte valamennyi lőállás az létesítményben.

Ami egyébként nagy szó, hiszen az egerszegi lőtér arról is „híres”, hogy a 25 és 50 méteres, valamint a 10 m-es légfegyveres számok mindegyikében lehetőség van versenyeket rendezni, akár egyszerre is. Így volt ez a több mint két évtizede indult évbúcsúztató viadalon is, ahol mára már közel nyolcvan lövész indult, ráadásul a történelmi pontlövész számok is kiegészítették a programot. A verseny egyik ötletgazdája és máig motorja, Nagy György ismét elégedett lehetett.

– Megint nagyon sokan jöttek el a versenyünkre, hiszen Győrtől Zalán át Szegedig bezárólag köszönthettünk sportlövőket – említette kérdésünkre Nagy György. – Ami a legfontosabb, hogy bár versenyünket annak idején alapvetően egy jó hangulatú évzárónak találtuk ki, de az ide érkezők most is komolyan veszik, és születtek kifejezetten jó eredmények. Egy valamit mégis sajnálok…Terveztem magam is, hogy lőállásba állok, de szervezőként annyi kéréssel fordultak hozzám, hogy ez most elmaradt. Viszont nagy öröm, hogy mindenki jól érezte magát.

Eredmények (a győztesek és a zalai dobogósok). Légpuska, 20 lövés. Serdülő fiúk: 1. Horváth Bendegúz (PLE Zalaegerszeg) 131, 2. Kovács Máté (Göcsej SE) 83. Felnőtt férfiak: 1. Csókási Tibor (ZTE SKK) 178, 2. Tolnai István (PLE Zalaegerszeg) 128, 3. Horváth Krisztián (PLE Zalaegerszeg) 59. Zárt irányzékú légpuska, 20 lövés. Serdülő fiúk: 1. Tolnai Bence (PLE Zalaegerszeg) 148. Légpisztoly, 20 lövés. Serdülő fiúk: 1. Molnár Levente 156, 2. Kovács Barna 154, 3. Nyitrai Erik (valamennyien BEFAG Keszthelyi Erdész LK) 138. Serdülő leány: 1. Kálóczi Regina (BEFAG) 175, 2. Lenner Vanda (BEFAG) 155. Felnőtt nők: 1. Jákó Mirjam (Cél-Tudat SE) 190, 2. Völgyesi Gabriella (BEFAG) 182, 3. Simon Anita (Göcsej SE) 167. Felnőtt férfiak: 1 Hévízi Sándor (ZTE SKK) 178, 2. Góra Balázs (PLE Zalaegerszeg) 174, 3. Kiss Ferenc (Göcsej SE) 170. Férfiak, 60 év felettiek: 1. Ruzsin Pál (PLE Zalaegerszeg) 180, 3. Völgyesy Gábor (BEFAG) 167. Sportpisztoly 20 lövés. Felnőtt férfiak: 1. Neuherz János (Sopron PLE) 176, 2. Kiss Ferenc (Göcsej SE) 170, 3. Góra Balázs (PLE Zeg.) 167. Férfiak, 60 év felettiek: 1. Szabó M. Károly (Bázis LE) 188, 2. Nagy István (PLE Zalaegerszeg) 186, 3. Gerencsér Miklós (Göcsej SE) 177. Felnőtt női: 1. Mayer Katalin (Sopron PLE) 174, 2. Gerencsérné M. Gyöngyi (Göcsej SE) 173, 3. dr. Szabó Eszter (Göcsej SE) 168. Központi gyújtású sportpisztoly, 20 lövés. Felnőtt férfi: 1. Aladics Elemér (LE Lendava) 176, 3. Kiss Ferenc (Göcsej SE) 165. Felnőtt női: 1. Gerencsérné M. Gyöngyi (Göcsej SE) 181, 2. Mayer Katalin (Sopron PLE) 155, dr. Horváth Helga (Göcsej SE) 148. 60 év felettiek: 1. Nagy István (PLE Zalaegerszeg) 181, 3. Gerencsér Miklós (Göcsej SE) 172.

Történelmi pontlövő versenyszámok. Csappantyús elöltöltő hadipuska: Nyitrai József (Western) 92. Trapper: 1. Meszesi Lajos (MTTSZ Tab) 90. Berdan hadipuska: 1. Kapócs István (Alba Volán) 79. Kuchenreiter csappantyús pisztoly: 1. Sziil János (Tab) 85. Mariette csappantyús revolver: 1. Bencsik Balázs (Sopron) 91, 2. Simon László (PLE Zalaegerszeg) 90. Webley, 1896 előtti revolver: 1. Pálmai Csaba (PLE Zalaegerszeg) 89. Frommer ismétlőpisztoly: 1. Neuhetz János (Sopron PLE) 94, 3. Pálmai Csaba (PLE Zalaegerszeg) 66. Yellowboy 1896 előtti ismétlőpuska: 1. Meszesi Lajos (Tab) 91.