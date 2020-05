A Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klub kezdi „visszafoglalni” a vizet…

A kajak-­kenu sportágban valamilyen szinten speciálisabb volt az utóbbi hónapok forgatókönyve, amelyet a Plastex Kanizsa Kajak-Kenu Klubnál igyekeztek is kihasználni.

Jó néhány napja a nagykanizsai vizes sportos egyesületnél a szakmai munka még inkább felpöröghetett, a fiatalok pedig jobban igyekeznek – írjuk így – „fogni a vizet”, melynek esetükben is kiemelt jelentősége van.

– Igazából azzal kezdeném, hogy a kajak-kenu szövetség részéről természetesen a legmesszebbmenőkig körültekintők voltak, viszont a tréningek esetében nem tiltottak el mindentől – fogalmazott az egyesületnél a szakmai munkát is vezető Sári Nándor. – Edzettünk tehát eddig is a Csónakázó-­tó vizén, viszont csak egy-egy fő tehette ezt úgy, hogy a fiatalok valamennyien külön öltözőbe érkezhettek.

Mindennek azért van jelentősége, mert kanizsai kor­osztályos válogatott kerettagokról van szó.

– Négy fiatal kajakosunkról beszélünk, Kiskó Réka, Kurucz Levente, László Gergő és Oláh Ivett, nos, ők nem álltak le. Úgy tréningeztek, hogy még külön idősávot is szabhattunk meg nekik, esetükben ugyanis kiemelten fontos, hogy formában maradjanak.

A járványügyi enyhítés új helyzetet teremtett, de alapvetően a biztonsági előírások nem változtak. Mindössze annyi történt, hogy több növendékre kell figyelniük úgy, hogy azért a sportolók ne érezzék magukat bezárva sem.

– Jelenleg három kisebb csoportban jöhetnek, és egyfajta lépcsőzetes protokoll szerint megy a beléptetés – szólt a szabályokról is Sári Nándor. – Ebbe benne foglaltatik, hogy miként hozzák őket, valamint a belépés utáni kézmosás, készülés mikéntjének menete és az érintkezés mellőzése. A vízen előírás, hogy brancsban, tegyük fel, hármasával nem haladhatnak. Már az edzések időpontjai is úgy lettek kitalálva délután egytől este hatig, hogy csak a kisebb csoportok tagjai legyenek egy időben jelen a kajakos sporttelepen.

Példás tehát a fegyelem, ami azt is előrevetíti, hogy számos dologban van rutinja a klubnak.

– Ha minden jól alakul ebben a speciális időszakban, július 18-i időponttal a szövetség adott már nekünk utánpótlásversenyt, melyet természetesen nézők nélkül rendezhetnénk meg – folytatta ezzel Sári Nándor. – Ahogy már tettem róla említést, a helyi házirendünk alapján akkor is egyedi lenne az egész lebonyolítás. A jelenlegi elgondolás szerint a honi sportágirányítás augusztus 8-tól indítaná a nagy versenyeket, melyben már a világversenyek is benne foglaltatnak, hiszen Magyarország idén számos ilyet rendezne meg. Nagy vizsga előtt áll tehát mindenki.

A már említett nagykanizsai válogatott kerettagok számára ezen a hétvégén Szolnokon felmérő következik, vagyis lassan eljön a vissza­rázódás ideje.