A pályamunkák nem szünetelnek

Természetesen az, hogy a sportvilágnak látványos megnyilvánulásai nincsenek – vagy legalábbis nem túlzottan sok – ezekben a hetekben, nem jelenti azt, hogy a hátország ne dolgozna gőz­erővel, az egészségügyi előírásokat betartván értelemszerűen.

A profik világa mellett a megyei labdarúgó-bajnokságok csapatainál is számos feladat akad, melyből egy csipetnyit láthattunk a hétvégén a Kiskanizsai Sáskák SE sporttelepén is, a helyi Sportkertben. Példának okáért a pályakarbantartás sem állhat meg, akármeddig is tart a kényszerpihenő, s amint azt képünkön is láthatjuk, a kiskanizsai focicsapat „mindenese”, Bálint Zoltán éppen az öntözés folyamatának egyik lényeges lépését végzi: a vizet célba juttató slagot is illik kihúzni, valamint megtörésmentessé tenni…

A megyei labdarúgó-bajnokságban március 14-én rendeztek utoljára mérkőzéseket, azóta a bajnokságot felfüggesztették. Hogy mikor, s egyáltalán folytatódhat-e a pontvadászat, erről még nem született döntés. Az MLSZ pénteki közleménye arról, hogy mikor kezdődhet újra az NB I és a női NB I, ad némi támpontot, de csak erre a két bajnokságra. Vági Márton, az MLSZ főtitkára a szövetség közösségi oldalán elmondta: minden más bajnokság sorsáról akkor fognak dönteni, ha már tisztábban látják a járványhelyzet alakulását.