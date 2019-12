A Paks bravúrja után még inkább igaz: kötelező volt a siker

Fellélegezhettek némileg szombat este, a Kaposvár elleni siker (2-0) után a ZTE FC háza táján, hiszen nagyon kellett már egy győzelem a csapatnak. Ráadásul az NB I sereghajtója volt a vendég.

Kötelező volt a siker a hazaiaknak, mert ellenkező esetben letargikus hangulat alakult volna ki a klubnál, ki tudja, milyen következményekkel. Két újonc csapott össze, de a két klub lehetőségei között azért van különbség. Nem is kicsi, hiszen a ZTE FC tulajdonosa a felkerülés után gondoskodott a további erősítésekről, hiszen Végh Gábor is azt szeretné, ha hosszú távon élvonalbeli csapat tudna lenni a ZTE FC.

A szombati sikerrel bennmaradó helyre léphetett volna előre a csapat a tabellán, csakhogy a Paks bravúrral nyert Fehérváron, így a tolnaiaknak is 14 pontjuk van. A Kaposvár leszakadt, hiszen 6 ponttal áll továbbra is, a ZTE sikere pedig azért értékes, mert így tartja a lépést az előtte állókkal.

Ennyit a számolgatásról.

Mert nem jött még el ennek az ideje, hiszen 18 forduló hátravan a zárásig. Ezalatt kell célba érnie az egerszegieknek, akiknél továbbra is bíznak abban, hogy a csapat egyre jobb és egyre hatékonyabb lesz. Szükség lesz ezekre, de bravúrokra is kellenek, ahogy a Paksnak vagy a Diósgyőrnek is éppen most összejött.

Dobos Barnától, a zalaiak vezetőedzőjétől a szombati meccs után megkérdeztük: mennyire lepte meg, hogy a Kaposvár gyakorlatilag az egész mérkőzésen letámadott.

– Erre is felkészültünk – mondta a szakvezető. – Néha még nem a legjobban kezelik ezt a játékosok, de már jobban, mint előtte, hiszen volt, hogy mások is ezt tették ellenünk. Mi azt látjuk, hogy van még tartalék a játékunkban.

A két gólszerzőt, Eduvie Ikobát és Zoran Lesjakot pedig dicséret illeti. Előbbi mindjárt a 38. másodpercben, az első helyzetét gólra váltotta, a védő pedig második alkalommal kapu elé kerülve nem hibázott. Ez sem rossz arány, pláne védőként, de tudjuk: Lesjaknak van érzéke ahhoz, hogy akkor találjon be, amikor a legnagyobb szükség van rá.

Ikobát edzője is kiemelte a találkozó után, mondván: olyan játékos, akinek nincs élvonalbeli tapasztalata – gyakorlatilag a „semmiből jött”, ezt mi tesszük hozzá – , de sokat dolgoztak vele és már kezd beérni ennek a gyümölcse. Ikoba háromgólos, az elsőt éppen a Kaposvár ellen jegyezte idegenben, s most is betalált.

– Egy gyors gól mindig hatással van a mérkőzés egészére, így volt ez szombaton is – mondta a találkozó után Eduvie Ikoba. – A meccs előtti megbeszélésen éppen az hangzott el, hogy jó lenne minél előbb betalálni és hogy mindenkinek az elejétől a maximumon kell pörögni. Álomszerű volt a kezdés, de fontos az is, hogy nem kaptunk gólt. A legfontosabb feladat szombaton az volt, hogy megszerezzük a három pontot, és nagyon örülünk, hogy ez sikerült.

A ZTE FC-re még egy mérkőzés vár idén: szombaton 17 órától a Puskás Akadémia FC vendége lesz a gárda.