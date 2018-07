A népszerű military a díjlovaglással vette kezdetét Kanizsán

Pénteken délelőtt elrajtolt a 21. Nagykanizsai Military lovasverseny a Csónakázó-tónál, melynek keretében egyben a lovassportág korosztályos bajnokságát is vendégül látják a kanizsai szervezők.

Ezúttal „nyoma sem volt” a rekkenő hőségnek a tó körül, a kellemes időjárás kímélte a lovastusa lovasait és lovait is a díjlovaglás alkalmával.

– Azt kell mondjam, a lovagláshoz kiváló időben mehettek az első szám alkalmával az indulók, hiszen nem terhelte meg a végletekig a mezőnyt – kezdett bele Végh Csaba, a Kanizsa Lovasklub elnöke. – Ahogy azzal számoltunk, nyolcvan feletti a nevezések száma, és a nemzeti kategóriák kimondottan erősek lesznek az előttünk álló hétvége során. – A helyszínen egyfajta változást is konstatálhattunk, egyben mintha még kompaktabb lett volna a környezet.

– A díjlovaglást is áthoztuk a díjugratás helyszínére, egyszerűen azért, mert ennek a pályának a talaja ideálisabb a versenyzők számára – folytatta Végh Csaba. – Nincs ebben semmi ördöngösség, amikor nálunk rendezhettük az amatőr Európa-bajnokságot, akkor is lovagoltak itt már lovastusások. Egyébként is, a bejáratott helyszíntől így is csak néhány méterre vagyunk.

A lovasok pedig serényen járultak a pályán a bírák elé, és ahogy a korábbi két évtized során, amióta lovastusát rendeznek Kanizsán, ezúttal sem lehetett panaszra okuk. – Nagyon régóta járunk már ide, az még a kilencvenes évekig nyúlik vissza, s ez is azt bizonyítja, hogy mindig nagy kedvvel jövünk Kanizsára – fogalmazott Kelemen János, aki a Gödöllői Lovas SE kötelékében két lovat is hozott. – Déva Szilajjal és a Happiness nevű lovammal rajtolhatok, és ami talán érdekesség, hogy előbbi a fiatal, míg utóbbi a korosabb ló kategóriájába tartozik. Vagyis két különböző bánásmódot igényelnek. Lesz is még próba bőven az előttünk álló hétvégén, melyen rajtolhatnak többedmagukkal a gödöllőiek. Szombaton a lovas háromtusa talán leglátványosabb száma, a tereplovaglás következik kilenc órától, míg vasárnap 10-től a szintén látványos díjugratás várja az érdeklődőket.