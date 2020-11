A Nagykapornak csapata a második félidőben fordított a Zalaszentgyörgy otthonában

A hét végén a 13. fordulóval folytatódtak a 2020/2021-es szezon küzdelmei a megyei labdarúgó II. osztályban.

Police-Ola–Gelse 2-1 (0-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Egyed P.

Police-Ola: Kovács G. – Igazi, Kócza (Karakai), Hegedűs (Millei), Kiss B. (Csiszár), Hajas, Tóth B. (Valkóczi), Langer, Réczeg, Keskeny, Szekeres. Edző: Konrád Péter.

Gelse: Dömötör – Csizmadia, Kiss L., Horváth Má., Kun, Benkő, László, Zsohár, Tóth Á., Horváth Ma., Antal. Edző: Tóth Zoltán.

Szomorú eseménnyel kezdődött a mérkőzés, hiszen a hazai csapatkapitány édesapja, aki a Police-Ola egyik törzsszurkolója volt, a meccset megelőző héten életét vesztette, s így a találkozó gyászszünettel indult. Az első játékrészben többnyire a mezőnyben folyt a játék, a kapuk nem forogtak veszélyben, a félidőben döntetlen állással vonultak pihenőre a csapatok. A második játékrészben a vendégcsapat egy kontrából megszerezte a vezetést, azonban mezőnyfölényének és a helyzetek sokaságának köszönhetően a Police-Ola megfordította a mérkőzés állását, és megérdemelten tartotta otthon a három bajnoki pontot. A Police-Ola felnőtt csapata a győzelmet Igazi Béla emlékének ajánlja. Az ifjúsági mérkőzésen súlyosan megsérült vendégjátékosnak pedig mielőbbi felépülést kíván a hazai csapat.

Gólszerzők: Kócza, Csiszár, ill. Zsohár. Jók: Igazi (a mezőny legjobbja), Hajas, Keskeny, Csiszár, ill. az egész csapat. U19: Police-Ola–Gelse 3-2.

Bak–Z-NET Telekom Becsehely 1-4 (0-2)

Bak. Jv.: Gehér B.

Bak: Timbókovics – Varga T., Fojtek, Koltai, Nagy S., Szujker (Németh D.), Káli, Bohár, Tóth T., Horváth M. (Balatoni), Brill (Horváth A.). Edző: Eszter Róbert.

Becsehely: Iványi – Horváth F. (Török Má.), Vincze (Tersztenyák), Németh K., Török Mi., Bódi, Májer (Bogdán), Szakony, Balassa, Molnár M., Neuman. Edző: Vittman Ádám.

A mindenféle körülményekhez jobban alkalmazkodó vendégek megérdemelten vitték el a három bajnoki pontot.

Gólszerzők: Nagy S., ill. Molnár M., Török Má., Májer, Bódi. Jók: Varga T., Tóth T., ill. az egész csapat. Kiállítva: Koltai (72.), Fojtek (81.), Eszter (90.), Németh D. (90.), ill. Török Mi. (72.). U19: Bak–Becsehely, elhalasztva.

ADA Nova–MP Kanizsa Murakeresztúr 0-1 (0-1)

Nova. Jv.: Iványi G.

Nova: Lendvai – Varga T., Nunkovics, Szabó Zs. (Nagy G.), Vitéz (Szili), Szekeres, Hajdu I., Pesti (Bedő), Takács (Mayer A.), Hajdu G., Mayer G. (Podszkos).

Murakeresztúr: Németh B. – Békefi, Szabó I., Szilveszter S., Rácz, Szilveszter K. (Tulézi), Mihovics, Lukács, Gyuranecz (Buda), Dezső, Polgár. Edző: Visnovics

László.

Már az első félidőben elvesztette két húzóemberét a hazai csapat, sajnos mindkét esetben súlyos sérülés miatt. Az ápolás ideje alatt egy védelmi megingást követően vezetést szereztek a vendégek, amelyet sikerült a meccs végéig megőrizni, amihez nem kis mértékben kellett a szerencse is. A hazai kapusnak egy védenivalója akadt az egész meccsen, míg a túloldalon ordító ziccerek is kimaradtak, illetve egy esetben a kapufán is csattant a labda, de gólt nem tudott szerezni a Nova, így három ponttal távozott a listavezető.

Gólszerző: Lukács. Jók: az egész csapat, ill. mindenki. Kiállítva: Békefi (33., Murakeresztúr), Dezső (92., Murakeresztúr). U19: Nova–Murakeresztúr 1-3.

Zalaszentgyörgy–Nagy­kapornak 2-3 (2-1)

Zalaszentgyörgy. Jv.: Farsang B.

Zalaszentgyörgy: Szabó D. – Novák, Farkas B. (Kalamár), Sonkoly, Miszori, Major, Kovács B., Egyed M., Boncz, Kovács K. (Járfás), Egyed Á. Edző: Németh János.

Nagykapornak: Ávár – Bolla, Peresztegi, Tóth K. (Kövécs), Kiss Sz., Hajdu, Németh Gy. (Fekete), Kiss B., Molnár M., Lakatos, Makovecz. Edző: Erdős János.

A különböző okok miatt féltucat játékost nélkülöző hazai csapat nagy elánnal indította a mérkőzést, amelynek eredménye volt a kétgólos vezetés. Az első félidőt uralták a szentgyörgyiek – bár az ő játékuk sem volt meggyőző –, így némileg váratlan volt a szépítő gól, amely rögzített szituáció után, szép mozdulatot követően született. A második félidő első részében itt is, ott is volt helyzet, de nagyon pontatlanul játszott mindkét csapat. A vendégek a játékrész közepén egy szerencsés, de ügyes mozdulat utáni góllal egyenlítettek. Ezt követően pedig lecsapott az addig kiválóan semlegesített Lakatos, és egy villámgyors kilépést követő okos befejezése juttatta előnyhöz a Kapornakot. A hazaiak ezt követően próbáltak előremenni, de inkább a negyedik vendéggól volt bent a levegőben, mint a szentgyörgyi egyenlítés. Összességében most nem igazán érheti szemrehányás a tartalékos hazaiakat a kétgólos előny elvesztéséért, mert hajtottak, küzdöttek, de ezúttal ennyire tellett. A vendégek szintén becsülettel tették a dolgukat egész meccsen, és mivel a helyzeteiket jobban kihasználták, elvitték a három pontot.

Gólszerzők: Sonkoly, Kovács B., ill. Németh Gy. (2), Lakatos. Jók: Major, Egyed M., Boncz, ill. Bolla, Németh Gy., Tóth K. U19: Zalaszentgyörgy–Nagykapornak 1-4.

Zalaszentiván–Borsfa 0-1 (0-1)

Zalaszentiván. Jv.: Miszori L.

Zalaszentiván: Kovács Á. – Tóth M., Udvardi, Csiszár, Rumi Ro., Rumi Ró., Németh K., Hideg, Pusztai (Kiss B.), Thuróczi, Tóth B. (Bogdán). Edző: Balog Zoltán.

Borsfa: Kovács P. – Németh Dá., Czigány K., Bocskor, Szakony, Bekö, Czigány B., Németh Dé., Farkas M., Mészáros, Kocza. Edző: Gérnyi István.

Sok kimaradó hazai helyzet, a jól küzdő vendégek elvitték a három pontot.

Gólszerző: Farkas M. Jók: senki, ill. Kovács P. (a mezőny legjobbja) és az egész csapat. Kiállítva: Németh Dé. (58., Borsfa). U19: Zalaszentiván–Borsfa 4-2.

Magnetic Andráshida TE II–Windoor-Páterdomb 3-2 (0-0)

Zalaegerszeg. Jv.: Vizi I.

Andráshida TE II: Szilasi – Vincze Á. (Vincze G.), Németh R., Szipőcs, Völler (Tóth B.), Balog, Józsa (Kovács M.), Boczföldi (Kaprinai), Domokos, Kocsis (Keszei), Horváth L. Edző: Szabó II. Zsolt.

Páterdomb: Kocsmár – Farkas Á. (Hajas), Pántya, Dén (Pánczél), Gyenese R., Németh D. (Németh A.), Sárközi, Száraz, Csikós, Tuboly (Czotter), Gyenese T. Edző: Horváth András.

A hazai csapat végig irányította a mérkőzést, az utolsó pár percben egyéni hibákból adódóan kaptak gólokat. Megérdemelt hazai győzelemmel ért véget a mérkőzés.

Gólszerzők: Völler (2), Kaprinai, ill. Gyenese R., Hajas. Jók: az egész csapat, ill. senki.

A Cserszegtomaj–Legenda Sport-Böde és a Zalaszentmihály–Sportklub Gutorfölde mérkőzéseket későbbre halasztották.