A nagykanizsai Danicser Anita két aranyérmet szerzett Kiskunfélegyházán

A Magyar Professzionális Erőemelő Liga Kupa kiskunfélegyházi bajnokságán aranyérmet szerzett a nagykanizsai ­Danicser Anita.

A közelmúltban rendezett via­dalon a kanizsai erőemelő is ott volt a hatszáz nevező mellett, aki megszokott számában, a felhúzásban indult. Ezúttal a +90 kg-os súlycsoportban a masters kategóriában. Danicser Anita a 155 kg-os kezdő­fogását biztosan teljesítette, majd a 165 kg-ot is és bizta­tóan emelt rá a 170 kg-ra is, ám az most nem sikerült neki. A magyar bajnoki aranyérem viszont igen, a RAW felhúzásban és az open kategóriában is.

A kanizsai sportoló korábban a siófoki Plázson rendezett, szintén erőemelő versenyen 160 kg-ig jutott, és kategóriájában szintén győzött. Az a viadal is jól szolgálta a felkészülését, ráadásul a siófoki viadalnak állandó indulója Danicser Anita, aki 2016 óta zsinórban nyeri meg a versenyt.