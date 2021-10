A Nagykanizsa nyerte az NB III-as zalai rangadót

Helyzetekben lehet, hogy többet mutatott az Andráshida, a három pontot azonban a Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese könyvelhette el a Nyugati csoport 11. fordulójában a zalai rangadón. A ZTE FC II együttese hazai pályán szenvedett vereséget.

FC Nagykanizsa–Tarr Andráshida SC 2-1 (1-1)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Szommer.

FC Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Pál D., Kovalovszki, Tóth G. – Kószás (Bagó B.), Talabér (Nikics), Szabó P. – Bohata (Kobra), Ekker (Péntek), Vlasics (Lőrincz). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Andráshida SC: Czirjék – Dömötörfy, Kalamár, Mavolo, Czafit B. (Bertalics) – Temlén, Kovács L. – Szabó M., Vass Gy., Czene (Karóczkai)- Szinay. Vezetőedző: Dobos Sándor.

Gólszerzők: Bohata (36.), Vlasics (57.), illetve Szabó M. (42.)

A hazaiak lélektanilag talán nem a legjobb állapotban készülhettek a megyei rangadóra, míg az újonc Hida azért már csak-csak felvette az NB III ritmusát. Ennek az első játékrész első felében tanúbizonyságát is adta, hiszen kapura veszélyesebben futballozott a vendégcsapat, hogy aztán a futball (elég gyakori) törvényszerűsége nyomán az FC Nagykanizsa egy szép egyéni alakítás után Bohata Ádám révén szerezzen vezetést a meccs 36. percében. A vezetésnek néhány percig örülhettek acsak Koller Zoltán tanítványai, hiszen Szinay Bendegúz remek bal oldali megindulása után tisztára játszotta magát, középre adására pedig Szabó Martin érkezett középen üresen és a hálóba helyezett. A második félidőben a két együttes tovább kereste a fogást a másikon, az Andráshida rögtön visszatámadással indított, hogy aztán az 50. percben egy dulakodás után Szabó Patrikot hazai oldalról kiállítsák. Onnantól a Kanizsa tíz emberrel mintha jobban megnyugodott volna. Ebből eredően egy jobb oldali szögletet követően Vlasics Dániel érkezett az 57. percben a látogatók kapujának előterébe és a hosszú oldalról egyből a kapuba bombázott. A Hida ment volna ezek után is előre, de a kanizsaiak továbbra is jól zártak, kontráikra pedig figyelnie is kellett Dobos Sándor legénységének, de több gól nem esett. A Nagykanizsa jelen helyzetében roppant fontos három pontot szerzett, ugyanakkor az Andráshida is sokat tett a pontszerzésért, még ha ez ezúttal nem is sikerült.

Koller Zoltán: „Tény, rossz periódusban vagyunk az utóbbi időszakban, ráadásul már ezen a meccsen is túl kellett élnünk néhány andráshidai helyzetet. Görcsösek vagyunk kissé, pedig úgy érzem, ezúttal is igaz volt, hogy jobb képességűek vagyunk ellenfelünknél. Megcsappant önbizalmunknak jót tett ez az eredmény, sőt, tíz emberrel játékosaim még jobban odatették magukat, s kontráinkban is voltak lehetőségek azért.”

Dobos Sándor: „Biztos, hogy több volt ebben a meccsben számukra, hiszen a helyzetek alapján nyernünk kellett volna. Az első játékrészben három ordító lehetőségünk is kimaradt, míg a Kanizsának talán az egész találkozón volt egy igazi helyzete, igaz, szerzett két gólt, no meg lőtt egy kapufát. Ezért is vagyok kissé bosszús, no meg az emberelőny nem is jelent mindig túlzottan nagy fórt.”

ZTE FC II–Kelen SC 0-2 (0-2)

Zalaegerszeg, 150 néző. Jv.: Takács.

ZTE FC: Köcse – Jóna, Sebestyén, Dóczi, Megyeri(Őr) – Majnovics, Nimaga – Beke (Fehér), Papp L.(Papp Cs.) – Meshack. Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerzők:

Kiállítva: Majnovics (ZTE FC).

A labdarúgó NB I-ben nem rendeztek fordulót, így több, az első csapat keretéhez tartozó játékos is szerepelt hazai oldalon. A mérkőzés elején a zalaiak játszottak mezőny fölényben, de igazán nagy gólhelyzetet nem sikerült kialakítaniuk. A fővárosi csapat kontrákra rendezkedett be. Egy ideig jó hárította kísérleteiket a hazaiak védelme, a félidő hajrájában viszont két támadást is gólra váltott a Kelen SC. A második félidőben emberhátrányba került a zalai csapat, ennek ellenére a ZTE II. birtokolta többet a labdát, a vendégek jól védekeztek, helyzetbe nem nagyon tudtak kerülni a hazai játékosok. A fővárosi csapat taktikus játékkal nem érdemtelenül vitte el a három pontot, a halovány teljesítményt nyújtó egerszegiek otthonából.

Bozsik József: „A jól védekező fővárosiak a maximumot hozták ki a mérkőzésből. Egy-két játékosomnak el kell gondolkodnia, mit jelent számára a ZTE mez..”