A Nagykanizsa nem bírt a Fehérvárral, a Hévíz simán kikapott

A labdarúgó NB III Nyugati csoportjában nem ment a zalai csapatoknak. A Hévíz simán kikapott Veszprémben, azonban a lendületben lévő FC Nagykanizsa némi meglepetésre hazai pályán nem bírt a Fehérvár FC II csapatával.

FC Nagykanizsa–Mol ­Fehérvár FC II 0-0

Nagykanizsa, 150 néző. Jv.: Bana.

Nagykanizsa: Borsi – Ekker, Major Má., Gerencsér A., Horváth B. – Béli M. (Herzsenyák), Kretz – Szegleti, Kovács Gy. (Bagó B.), Lőrincz (Hampuk) – Vittman. Vezetőedző: Barna László.

A vendégek játéka volt biztosabb a mély talajú pályán, főleg az első félidő első felében, ugyanakkor nem volt titok az sem, hogy a hazaiak is szerették volna mindenképpen begyűjteni a három pontot. A Fehérvár II-nél akadt néhány játékos, akiket nehezen tartottak és a 23. percben büntetőt is végezhettek el a székesfehérváriak, de Bambgoye próbálkozását a jobb alsó sarok elől Borsi Bence ütötte ki. A játékrész utolsó harmadában már a kanizsaiak is összeszedettebben futballoztak, de a váratlan húzások elmaradtak, így gól nélküli állással vonultak szünetre a felek. Érezhette Barna László, a Kanizsa vezetőedzője is, hogy a támadójátékon lendítenie kell és érkezett Hampuk Ádám a pályára, akivel mintha javult is volna az előrejáték, ugyanakkor az igazi átütőerő hiányzott hazai oldalon. Ahogy teltek a percek, úgy vált aztán egyre nyilvánvalóbbá, hogy a nagy küzdelem közepette egyik csapat sem visz haza többet az egy pontnál.

Barna László: „Sajnálom, hogy nem szereztünk három pontot. Az első félidőben gyengén játszottunk, a második már jobban nézett ki. Örülök persze, hogy nem kaptunk gólt, de szerzett találat nélkül nem szerezhetünk győzelmet.”

VLS Veszprém–

Hévíz SK 4-1 (4-0)

Veszprém, 100 néző. Jv.: Gál P.

Hévíz: Czirjék – Baráth (Török), Giber, Tóth G., Nedelkó – Németh E., Bontó, Horváth M., Pajor (Kopasz-Bódi) – Németh Á., Vass. Vezetőedző: Damina László.

Gólszerzők: Lőricz (2., 20.), Baráth (34. – öngól), Veczel (40.), illetve Bontó (60.).

Az első félidőben a Veszprém az oldalról beadott labdáit szinte kivétel nélkül értékesítette, ráadásul egy öngól is sújtotta a zalaiakat. A második játékrészben a Hévíznek két nagy helyzete volt, az egyik után szépített. A zalai csapatban ezen a találkozón debütált az NB III-ban a 18 éves Kopasz-Bódi Tibor.

Damina László: „Az első félidei játékunk miatt buktuk el a lehetőségét annak, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk. Minden hétvégén ugyanaz a probléma: egyéni és taktikai hibák miatt vesztünk.”

A Nyugati csoport 14. fordulójának további eredményei: Puskás FC II–Komárom 2-1, Balatonlelle–Érd, BKV Előre–Sárvár 0-2, Mosonmagyaróvár–Pápa 3-3, III. Ker. TVE–Ménfőcsanak, Bicske–Lipót 0-2.

A csoport ÁLLÁSA

1. Érd 14 10 3 1 31 – 10 33

2. III. Ker TVE 14 10 2 2 33 – 14 32

3. Lipót SE 14 9 2 3 22 – 11 29

4. Nagykanizsa 14 8 2 4 23 – 18 26

5. Ménfőcsanak 14 6 5 3 16 – 13 23

6. Pápa 14 6 4 4 20 – 19 22

7. Veszprém 14 5 5 4 17 – 11 20

8. Mosonmagy. 14 5 3 6 21 – 22 18

9. Bicske 14 4 5 5 16 – 19 17

10. BKV Előre 14 4 5 5 14 – 17 17

11. Puskás FC II 14 5 1 8 23 – 22 16

12. Komárom 14 4 4 6 22 – 20 16

13. Sárvár 14 3 5 6 11 – 17 14

14. Balatonlelle 14 2 3 9 8 – 33 9

15. Fehérvár FC II. 14 1 6 7 7 – 20 9

16. Hévíz 14 1 3 10 14 – 33 6