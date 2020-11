A Nagykanizsa nagy meccset nyert meg Érden

Potyogtak a gólok az Érd–Nagykanizsa NB II-es futsalmérkőzésen, s a gólszüret végén a kanizsaiak örülhettek a győzelemnek, no meg a sikerért járó újabb három pontnak.

5 Stars Érdi VSE–Nagykanizsai Futsal Club

9-10 (4-3)

Érd, zárt kapuk mögött. Jv.: Juhász D.

Kanizsa: Szakmeiszter Á. – Bogyó, Szőke Á., Kollár, Fujsz R. Csere: Simon (kapus), Németh M., Horváth G., Csavari, Horváth E., Horváth M., Pataky, Millei. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Laki (1., 19., 30., 32.), Kajdy (3., 36.), Horváth T. (4., 31., 32.), illetve Kollár (8.), Fujsz (12.), Bogyó (13., 23., 35., 35.), Szőke Á. (21., 21., 26.), Horváth E. (24.).

Juhász Dávid, az NB II-es érdi futsalmérkőzés játékvezetője „kanizsai napokat” élhetett meg, hiszen szombaton a Kerület–Kanizsa NB III-as labdarúgómeccs főbírájaként működhetett közre. Ráadásul, milyen a „sportos sors”: teremben is gyorsan került háromgólos hátrányba az aktuá­lis nagykanizsai együttes. Bogyó Károlyéknak onnan kellett visszakapaszkodni az első játékrész során, és az egyenlítés a meccs 14. percére sikerült is. Ahogyan indult az összecsapás, Bagó Gábor legénysége számára a félidei minimális hátrány már szinte főnyereményként hathatott.

Szőke Ádám a második húsz perc elején ráadásul szinte azonnal egyenlített, s ez meg is adta nagy sorozatuk alaphangját, mivel meg sem álltak négygólos vezetésig (4-8).

A futsalthriller még csak ez­után kezdődött, hiszen az ér­diek a találkozó 32. percére egalizáltak, hogy aztán Bogyó Károly kétszer a „bogyót” újra a hazaiak hálójába küldje, akik azt követően már csak szépíteni tudtak. A kanizsaiak az újabb három ponttal felzárkóztak a tabella harmadik helyére.

Bagó Gábor: „Úgy néz ki, Érden csak sokgólos mérkőzést tudunk játszani. Egy igazán közönségszórakoztató meccs volt, illetve lett volna, ahol szinte percenként estek a találatok. Ami pozitív, hogy tíz gólt tudtunk rúgni és komoly hátrányból fel tudtunk állni. A védekezésünk viszont sajnos kritikus volt. Próbálunk fiatalokat is beépíteni a csapatba, aminek van előnye és hátránya is, de úgy gondolom, igenis meg kell érezniük és át kell élniük minél előbb azt, hogy milyen egy felnőtt bajnoki mérkőzés adott szituációkban. Örülünk az újabb három pontnak, és bízunk benne, hogy jövő héten is tudunk játszani.”