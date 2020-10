A Nagykanizsa hátrányból fordított, az edző nem érti a szurkolókat…

A helyezések alapján érvényesítette a papírformát az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó-együttese, hiszen 3-1-re győzte le a THSE-Szabadkikötő SE csapatát a Nyugati csoport 15. fordulójában. És ugyanígy érvényesült a papírforma a fővárosban is, ahol az éllovas III. Ker. TVE 4-0-ra győzte le a ZTE FC II. együttesét.

FC Nagykanizsa – THSE-Szabadkikötő 3-1 (0-1)

Nagykanizsa, 170 néző. Jv.: Kovács T.

Nagykanizsa: Borsi – Horváth B., Kretz, Major, Nagy B. – Szabó P. (Bagó B.), Vass Gy. (Vlasics), Béli M. – Ekker, Török (Péntek), Szegleti. Vezetőedző: Koller Zoltán.

Gólszerzők: Török (64. – 11-esből), Vlasics (67.), Péntek (88.), illetve Németh A. (13. – 11-esből).

Kiállítva: Pető (69., THSE)

A kimondottan játékügyes, illetve kulturált futballal előrukkoló THSE-Szabadkikötő SE ellen a Kanizsa kissé tompán kezdte a mérkőzést, és ezt tetézte, hogy büntetőből vezetéshez is jutott a XXI. kerületi legénység. Nem találta még egy ideig ellenfele játékának ellenszerét a házigazda együttes, de a második félidőre változott ez is. Bár az egyenlítésig a játékrész feléig még várni kellett, amikor Török Milán egy büntetőt váltott gólra, ami vissza is vetette a fővárosiakat. Vlasics három perccel később a vezetést is megszerezte. A THSE (még emberhátrányban is) ment az egyenlítésért, aligha meglepő, hogy a taktika részeként pályára vezényelt Péntek Adrián a meccs végén tette fel a koronát az FCN produkciójára.

Koller Zoltán: „A találkozó előtt megbeszéltük a csapattal, hogy minden meccs nehéz, és benne volt, hogy ez akár egy vérverejtékes találkozó lehet. A jobb teljesítményhez az első félidőben is sokkal gyorsabb játék kellett volna, de próbáltunk azért irányítani. Ami mellett viszont nem mehetek most már el: az rendben van, hogy idegenben szidnak minket, de azt nem értem, hogy Kanizsán is ezt teszik egyesek a mi oldalunkról. Ha hátrányban vagyunk, akkor még valamennyire érthető is a kritika, de amikor 3-1-re vezetünk, az sem elég…!”

III. Ker. TVE – ZTE FC II. 4-0 (2-0)

Budapest, 250 néző. Jv.: Horváth P.

ZTE FC II.: Köcse – Németh P., Sebestyén, Bekő (Kiss), Hegedüs, Molnár, Simó, Bedő, Papp L.(Szántó), Földvári, Fehér (Abért). Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerzők: Kokenszky (46., 55.), Daróczi (18.), Rabatin (70.).

Kiállítva: Simó (45., ZTE II.).

A csoport listavezetője beszorította ellenfelét az első húsz percben. Amikor a ZTE kijött a szorításból, a fővárosiak éppen akkor szerezték meg a vezetést. A gól után kiegyenlített maradt a játék, aztán a játékvezető túl szigorúan kiállította a ZTE II. játékosát. Fordulás után is igyekezetek a zalai fiatalok, de gyorsan gólt kaptak. Innentől kezdve a TVE irányított, és újabb gólt szerezve fölényessé tette győzelmét.

Bozsik József: „Szerettünk volna egy jó mérkőzést játszani, egyenlő feltételek mellett a listavezető ellen. Úgy vélem, ebben külső körülmények megakadályoztak minket. Játékosaim hozzáállásával, küzdeni tudásával maximálisan elégedett vagyok.”

További eredmények: Fehérvár II–Lipót Pékség 0-2, BKV Előre–Veszprém 0-3, Balatonfüred–Puskás II. 3-1, Bicske–Pápa 1-0, Mosonmagyaróvár–SC Sopron 4-0, Komárom–Tatabánya 1-0, Gárdony–Ménfőcsanak 5-1. A Nagyatád–Érd-mérkőzést későbbre halasztották.