A Nagykanizsa harcol a dobogóért, a ZTE II. a vonal felett az NB III-ban

Idegenben lépett pályára a két zalai csapat a labdarúgó NB III vasárnapi, 36. fordulójában. Az FC Nagykanizsa gólt nem lőtt, de pontot szerzett Sopronban, míg a ZTE II. a sereghajtó Nagyatád vendégeként gólzáporos diadallal lépett nagyot a bentmaradás felé.

SC Sopron–FC Nagykanizsa 0-0

Sopron, 150 néző. Jv.: Molnár R.

Nagykanizsa: Horváth M. – Pál D., Papp Sz., Major, Tóth G. – Szegleti, Bagó Be., Béli M. (Szabó P.) – Ekker, Török (Péntek), Lőrincz (Vass Gy.). Vezetőedző: Koller Zoltán.

Nagy hévvel vetették magukat a csapatok a küzdelembe, ám ennek az első félidő 27. percében egy nagyjából 7-8 percre a pályára zúduló felhőszakadás véget vetett. A zivatar idejére a játékvezető az öltözőbe is rendelte az addig egymásnak feszülő feleket. A Kanizsa a kányszerszünet előtt is vezetett ígéretes támadásokat, de a Sopronon is látszott, hogy az őszi, háromgólos kanizsai vereségért szívesen visszavágna a dél-zalaiaknak. Az iram a második félidőben is elfogadható maradt, gól viszont csak nem akart születni. A szakvezetők egyik oldalon sem elégedtek volna meg az egy ponttal, erre bizonyítékul szolgáltak a cserék. A meccs hajrájában előbb Horváth Márton fogott nagyot, majd Ekker Milán balösszekötő helyéről megküldött veszélyes lövését ütötte ki úgy a Sopron hálóőre, hogy a labda Vass György fejéről akár még a hazaiak hálójába is kerülhetett volna. De nem került, ezzel pedig maradt a gól nélküli döntetlen.

A bronzéremért küzdő kanizsaiak nagy riválisa, a harmadik helyet jelenleg elfoglaló Veszprém ugyancsak egy pontot szerzett tegnap (1-1 otthon a Komárom ellen), így pedig a két csapat között maradt a kétpontos differencia – két fordulóval a szezon zárása előtt.

Koller Zoltán: „Nagyon értékes döntetlent könyvelhettünk el egy jó erőkből álló ellenféllel szemben. Mondhatnám, hogy tipikusan egygólos találkozó volt, csak az az egyetlen gól hiányzott a helyenként küzdelmes, amúgy jó összecsapáson. Csapatomnak ennek ellenére gratulálok, mert ezzel a negyedik helyet lényegében megszerezte, de megyünk tovább, hiszen még van két találkozónk hátra, és a dobogó sincs számunkra elérhetetlen távolságban…!”

Nagyatád–ZTE FC II. 0-6 (0-2)

Nagyatád, 100 néző. Jv.: Gáspár.

ZTE: Köcse – Németh E., Hegedüs (Simon), Sebestyén, Czuczi – Kovács (Őr), Szökrönyös (Abért), Kun, Szalay Sz. (Németh D.) – Zimonyi (Fehér), Papp. Vezetőedző: Bozsik József.

Gólszerzők: Zimonyi (2), Papp, Szalay Sz. (11-esből), Kun, Abért.

A sereghajtó somogyi csapat otthonában az első pillanattól kezdve támadólag lépett fel a bentmaradásért küzdő ZTE. És az erőfeszítések nem is voltak hiába, hiszen a zalai csapat gyorsan megszerezte a vezetést, majd a folytatásban is uralta a játékot, helyzetei is adódtak. A hazaiak is vezettek egy-két kontratámadást, de eredmény nélkül. Újabb gólt a ZTE a félidő hajrájában szerzett. Fordulás után a vendégek újabb két találattal bebiztosították győzelmüket, köszönhetően annak is, hogy a házigazda elfáradt. A ZTE II. a végén már örömfocit játszhatott, amelynek eredményeként újabb két gólt szerzett, fölényessé téve győzelmét.

A kiesés elkerülése szempontjából fontos, magabiztos győzelmet aratott a zalai csapat, így továbbra is a vonal felett tanyázik. A riválisok közül a fordulóban csak a legjobb kieső helyen tanyázó Pápa tudott nyerni, tőlük két pontra vannak jelenleg az egerszegi kék-fehérek.

Bozsik József: „Régi igazság, hogy mindig a kötelező győzelmeket a legnehezebb megszerezni. Szerencsére ma nem volt annyira nehéz dolgunk, magabiztos játékkal érvényesítettük a nagyobb tudásunkat.”