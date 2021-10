A Nagykanizsa futsalosai tizenegy gólt lőttek a Szigetszentmiklósnak

Gólzáporos győzelmet aratott a futsal NB II Nyugati csoportjában a Nagykanizsai Futsal Club egy olyan meccsen, melyen adott riválisa az előző idényben sem szerepelt rosszul, és most is az élbolyban tanyázik.

Nagykanizsai Futsal Club–Kisép-Szigetszentmiklós 11-3 (5-2)

Nagykanizsa, 100 néző. Jv.: Horváth P.

NFC: Szakmeiszter Á. – Kollár P., Budai L., Schuller, Fujsz. Csere: Zsiborás, Horváth G., Jagarics, Takács D., Szőke Á., Józsa, Millei. Játékos-edző: Szőke Ádám.

Gólszerzők: Budai L. (2.), Fujsz (5.), Millei (8., 8., 40.), Kollár P. (12., 35.), Takács D. (31.), Szakmeiszter Á. (33., 39.), Jagarics (39.), illetve Dezső (7.), Nagy R. (9.), Hamar (23.).

A kanizsaiak tulajdonképpen újra alkalmazhatták azon fegyverüket, melyet sikereik alkalmával szoktak: ők szerzik korán az első gólt, erre viszonylag gyorsan rárúgják a másodikat, s máris komfortosabb így az indulás. Ugyan a dobogón álló vendégek szépíteni tudtak, ellenben Millei Bálint egy percen belül vágott még gyorsan kettőt, s máris ismét tisztes előnyben voltak a dél-zalaiak. A második játékrésznek inkább a második fele lett érdekes a mérkőzés további menetében, hiszen akkor az NFC hat gólt is szerzett, a kapusuk, Szakmeiszter Ádám például büntetőből, illetve kirúgásból is be tudott köszönni. A nagykanizsaiak a korábbi fordulók nem túl kedvező eredményei, történései után ezúttal értékes és nem mellékesen nagy különbségű sikert könyvelhettek el, mellyel jelen pillanatban az ötödik helyen állnak.

Szőke Ádám: „Alighanem a forduló meglepetéseként egy nagyon jó csapatot sikerült legyőznünk, ráadásul nem is kis különbséggel. Volt azért több nehéz pillanatunk a meccs közben, de Szakmeiszter Ádám a kapuban nagyon jó napot fogott ki, illetve a legjobbkor rúgtuk a gólokat. Védekezésben vannak még hiányosságaink, de a kontráink veszélyesek voltak, ami alapján nagyobb arányú is lehetett volna a győzelem. A kilencedik találatunkat külön is kiemelném, melyben nem kis érdem jutott Millei Bálintnak, aki nagyjából mindenkit kicselezve a gólvonalon passzolt önzetlenül Jagarics Martinnak…”