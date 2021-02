A Nagykanizsa futsalosai egy tucat találatot értek el

A futsal NB II. Nyugati csoportjának sereghajtójához látogatott a Nagykanizsai Futsal Club együttese, és Bagó Gábor legénysége tudta is érvényesíteni a papírformát, amivel újabb három pontot könyvelhetett el.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Hidegkúti SC – Nagykanizsai Futsal Club 7-12 (4-4)

Budaörs, zárt kapuk mellett. Jv.: Tolnay.

Nagykanizsa FC: Szakmeiszter Á. – Kollár, Schuller, Takács D., Szakmeiszter J. Csere: Simon (kapus), Bogyó, Őri M., Horváth E., Dömötörfy. Edző: Bagó Gábor.

Gólszerzők: Hegedűs (5., 21., 40.), Schuller (6. – öngól), Szabó D. (7.), Csóka (14.), Stankovics (39.), illetve Dömötörfy (8.), Szakmeiszter J. (10., 20., 24., 25., 36.), Bogyó (13., 24., 27.), Horváth E. (29.), Schuller (31.), Takács D. (33.).

A kanizsai NB II.-es futsalcsapat újabban mintha új divatnak hódolna, mivel ezúttal is engedte ellenfelét ellépni: a Pest megyeiek 3-0-ra húztak el, hogy aztán a piros-fehérek egyenlítsenek (a dél-zalaiak gólszerzői közül Dömötörfy Bence összességében az első találatát jegyezte). A csoport utolsójának szívóssága még a második húsz perc elején is kitartott, de az 5-4-es hazai vezetést követően Bagó Gábor tanítványai egyvégtében nyolcszor köszöntek be (Takács Dávid is először iratkozhatott fel a góllövők közé felnőtt futsal-meccsen), ezzel gyakorlatilag el is döntve a mérkőzés kimenetelét. Az NFC az NB II. Nyugati csoportjának kilencedik helyén áll, míg Szakmeiszter János öt találatával feljött a mesterlövészek tabellájának ötödik helyére.

Bagó Gábor: „Ahogy az előző mérkőzést, ezt is nagyon rosszul kezdtük, és elég korán háromgólos hátrányban találtuk magunkat. Az első fél­idő felétől viszont átvettük az irányítást, és megérdemelten nyertünk. Ami bosszantó, hogy ismét sok eltiltottunk van, akik a következő mérkőzésen nem játszhatnak.”