A Nagykanizsa FC labdarúgói is elkezdték a munkát

Csütörtök kora délután az FC Nagykanizsa NB III-as labdarúgó együttese is megkezdte felkészülését a bajnokság tavaszi idényére – immár új vezetőedzővel.

Az új szakvezető pedig nem más, mint Koller Zoltán, aki a még decemberben távozott Barna László munkáját vette át. Nem ismeretlen közeg számára az NB-s futball Kanizsán, hiszen a múlt évtized elején még irányította a Nagykanizsai TE 1866-ot is a harmadik vonalban. Bizton állítható, az még más világ volt a hazai labdarúgásban. A kanizsai szakember azt is leszögezte: az ötödik helyen álló FC Nagykanizsánál ő is más irányba menne tovább, mint volt az eltelt másfél esztendőben az együttesnél.

– Próbálunk más utat bejárni, más módszertant meghonosítani, ami alatt értem azt is, hogy nem kimondottan az lesz a metodika, hogy az első heteket iszonyatosan megnyom­juk, aztán visszaveszünk a baj­nokság tavaszi rajtja előtt – ismertette elképzeléseit a 45 esztendős tréner. – Persze az említetteknek is fontos szerepe lesz, de a technikai, fizikális, illetve taktikai fejlesztés területén is igyekszünk minél több hasznos elképzelést átadni játékosainknak.

Ha már a labdarúgók szóba kerültek. Érdemes kitérni arra is, mennyire ismeri az új vezetőedző a keze alá került futballistákat.

– Lehet, hogy csak közvetve ismerem őket, hiszen Béli Milánon kívül nem dolgoztak még velem, ugyanakkor sok meccsüket láttam – mondta a szakvezető. – A közös munka a jövő számunkra, idény közben egyébként is meg van kötve a kezünk. Tehát nagy mozgás a játékoskeretben nem várható, ami nem zárja ki azt, hogy próbázók nem érkezhetnek hozzánk. Az első tesztmeccsünket január 31-én vívjuk a Szentlőrinc SE otthonában, és akkor már jó lenne viszontlátni valamit abból, amit addig begyakorlunk, de ne felejtsük, hogy mindehhez idő szükségeltetik, és lépésről lépésre lehet csak haladni. Szeretném, ha a szakmai stábunk által elképzeltekből az előttünk álló másfél hónapban mind több megvalósulna a bajnokság rajtjára.

Az FC Nagykanizsa mérkőzései a március 8-ai NB III-as rajtig: január 31., péntek, 13 óra: Szentlőrinc SE–FC Nagykanizsa. Február 5., szerda, 18 óra: FC Nagykanizsa–Nagyatádi FC. Február 15., szombat, 13 óra: FC Nagykanizsa–Kozármisleny SE. Február 19., szerda: FC Nagykanizsa–Sla­ven Belupo B (horvát). Február 22., szombat, 13 óra: NK Mladost Prelog (horvát)–FC Nagykanizsa. Február 29., szombat, 13 óra: FC Nagykanizsa–NK Nafta 1903 Lendava (szlovén).