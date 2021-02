A Nagykanizsa FC és a ZTE FC II. is idehaza kezdi meg a tavaszt

A labdarúgó NB III-ban is elkezdődik a tavaszi szezon. A nyitányon mindkét zalai együttes hazai pályán szerepel. A rajt előtt kérdeztük a Nagykanizsa FC és a ZTE FC II. szakvezetőit a felkészülésről és persze a tavaszi reményeikről.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

A labdarúgó NB III nyugati csoportjában vasárnap 14 órától az FC Nagykanizsa is megkezdi tavaszi idényét, a kanizsaiak a Puskás Akadémia FC II. legénységét fogadják zárt kapuk mellett az Olajbányász- stadionban. Nyugaton a hetedik helyen álló FCN eddig 21 mérkőzésén 35 pontot gyűjtött és Koller Zoltán vezetőedző szavaiból kiderülhetett, a folyamatot nem is szeretnék megszakítani.

– Tulajdonképpen nagy leállásról nem is beszélhettünk a téli holtidény esetében, hiszen január elején már edzettünk is – fogalmazott a nagykanizsai szakvezető. – Nem is nagyon tudtak tehát a srácok kiesni a ritmusból, ráadásul az ősszel is folyamatossá vált a fejlődési tendenciánk, tudtunk tehát mire alapozni. Két-három hét volt az igazi fizikális nekifeszülés és azt követően is zavartalan volt a munkánk. Talán annyi hiányérzetünk akadhat, hogy szinte végig műfüvön edzhettünk. Persze, így sem volt azért rövid a december eleje óta eltelt időszak, és a labdarúgók minden bizonnyal várják is már, hogy a tesztmérkőzések után újra tétmeccseket vívhassanak.

– Hat és hetes időszak után járunk és a csapat hozzáállásával végig elégedett lehettem – folytatta Koller. – A legfontosabb talán az volt, hogy a keret valamennyi tagját próbáltuk tűzben tartani azzal, ahogy, amilyen módon vívtuk a felkészülési találkozókat. Igyekeztünk mindenkit játszatni, hiszen a sérülések, eltiltások alkalmával bármikor kerülhetünk olyan szituációba a bajnokságban, hogy bárki bevetése elengedhetetlenné válhat. Mint már említettem, folyamatban gondolkodunk, így az őszi fejlődés és a téli felkészülés feljogosíthat minket arra, hogy bizakodva tekintsünk a tavasz, így a Puskás II elleni találkozónk elé is. A felcsútiak esetében is igaz persze, hogy erősítettek – hiszen a második számú legénységek is kieshetnek – , ráadásul nem lehet tudni, miként mozgatják a kereteik között a labdarúgókat, de mi is szeretnénk megmutatni, hogy jó csapat vagyunk.

A ZTE FC II. együttese a 12. pozícióból várja a folytatást, ami számára már szombaton (13.00) eljön, hiszen az Érdi VSE elleni összecsapást egy nappal korábbra tették. A Bozsik József vezetőedző által irányított csapat a 12. pozíciót foglalja el. A keretből távozott Molnár Dominik, s vannak érkezők is, bár ők az első csapattal edzenek. Azonban fiatal koruk miatt valószínűleg az ZTE II. együttesében kapnak majd több lehetőséget, így Szalay Szabolcs, Németh Dávid és a nigériai Orji Nelson Chukwuma. Bozsik Józsefet előbb a felkészülésről kérdeztük, hogy ő miként értékeli azt.

-Elérte a célját – kezdte ezzel a tömör megfogalmazással a szakvezető. – Sikerült magasabb osztályú ellenfelekkel is játszani, ám kevés visszajátszónk volt a felkészülési találkozókon, így számos U19-ben szereplő fiatallal álltunk fel. Az, hogy miként tudják összehangolni a visszajátszók és az NB III-as keret munkáját, erről is beszélt a szakvezető. No és a célkitűzésről. – A mi helyzetünk ebből a szempontból speciális, hiszen második csapat vagyunk és mindig az aktuális helyzet adja, hogy kikre számíthatunk az első keretből – mondta Bozsik József.

– Tekintettel kell lenni a vírushelyzetre is, hiszen elkülönítve edz a két együttes. Megpróbáljuk megoldani ezt a helyzetet is. A célkitűzés a biztos bent maradás, bár fogalmazhatnék bátrabban is, de nem tudom, hogy mikor és hány visszajátszóval számolhatok. Az első tízbe beférhetünk, de várhatóan nagyon fiatal csapatunk lesz a második félévben. A nyitányon az Érddel találkozunk, ami a csoportban élcsapatnak mondható. Szombaton játszunk, s bármilyen összetételben is lépünk pályára, azt nézem majd, hogy mennyit fejlődtünk. Az első körben öt gólt kaptunk az Érdtől, azt kell nézni, hogy most miként teljesítünk. Minden meccsen a legjobb eredményt szeretnénk elérni, akár élcsapat, akár nem az adott ellenfél.