A Nagykanizsa és a ZTE II. is győzni szeretne vasárnap

A múlt heti, idegenbeli bemutatkozás után most vasárnap, 17.30 órától hazai környezetben lép pályára a labdarúgó NB III. Nyugati csoportjában megyénk mindkét érintett csapata.

A pontvadászat első fordulójában az osztályban újonc ZTE FC II. gól nélküli döntetlennel egy pontot szerzett Balatonfüreden.

– Idegenben mindig jó eredmény az egy pont – vélekedett Bozsik József, a kék-fehér tartalékok vezetőedzője. – Az egyik legfiatalabb csapattal álltunk fel az NB III.-as mezőnyben, ezért is sikeresnek tekintem a rajtunkat. A BKV Előre már egy rutinosabb csapat, de nyerni szeretnénk ellene. De általában is elmondhatom: a szezonban minden mérkőzésünkön győzelemre törekszünk. Balatonfüreden összességében jól játszott a csapat, az első hazai mérkőzésünkön pedig mindenképpen győzni szeretnénk. Nagy kérdés most is, hogy az első csapat keretéből kik játszanak majd vissza, ez pedig nagyban befolyásolja az esélyeinket.

A mérkőzést a ZTE Arénában rendezik meg.

A nagykanizsai Olajbányász-stadionban ugyanekkor a VLS Veszprém lesz majd a Koller Zoltán által vezetett FC Nagykanizsa vendége. A vírushelyzet miatt a zalaiak hónapok óta nem játszottak saját közönségük előtt, a várakozásokat pedig fokozhatja, hogy az első fordulóban mindkét csapat győzött 2-1-re: A Kanizsa Nagyatádon, vendége pedig hazai környezetben, a Fehérvár FC II. ellen.

Koller Zoltán vezetőedző tétre menő találkozón most mutatkozik be a dél-zalai közönség előtt.

– Tény, hogy hosszú idő után játszhat újra csapatom bajnoki mérkőzés keretében a Bányász-stadionban – utalt a március közepi leállás óta eltelt hónapokra a nagykanizsai szakvezető. – Ráadásul rögtön egy jó erőkből álló, szervezett Veszprém látogathat hozzánk, a célunk azonban ennek ellenére egyértelmű: jó mérkőzéssel és persze három ponttal szeretnénk megörvendeztetni a szurkolóinkat.

A dél-zalai egyesületnél bíznak abban, hogy szépszámú drukkerhad látogat majd ki az összecsapásra és mindenki elégedetten is távozhat.

A 2. forduló további programja: Fehérvár II.–Puskás II. (11 óra), Ménfőcsanak–Tatabánya (16.30), THSE-Szabadkikötő–Sopron, Nagyatád–Bicske, Mosonmagyaróvár–Balatonfüred, Komárom–Érd, Lipót–Gárdony (mind 17.30), Pápa–III. Ker. TVE (19).