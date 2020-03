A Nagykanizsa és a Hévíz is itthon játszik a szombati játéknapon

A labdarúgó NB III Nyugati csoportjában az FC Nagykanizsa és a Hévíz SK is bemutatkozik hazai környezetben tavasszal, de ahogy valamennyi magyar pályán és sportcsarnokban, nézők nélkül rendezik meg a mérkőzéseiket. Szombaton 14.30 órától Nagykanizsán a Bicskei TC, míg Hévízen a III. Kerület TVE lesz a vendég.

Az FC Nagykanizsa szombaton szeretne javítani az előző forduló után, hiszen Vittman Ádámék 4-0-ra kaptak ki idegenben a Puskás II-től.

– Nem vagyunk boldogok attól, hogy nem lehetnek nézők, de nekünk most kizárólag a meccsre kell koncentrálnunk – fogalmazott Koller Zoltán, az FC Nagykanizsa vezetőedzője. – Annyi bizonyos, hogy a bicskeiek támadójátékára nagyon oda kell figyelnünk. Ahogy a srácok mondták, a tavaly nyári meccs sem volt egyszerű, hiába újonc a Fejér megyei riválisunk. Lehet, hogy akkor jobbak is voltak, most viszont arra készülünk, hogy mi domináljunk, és ez hatékonyságban, valamint eredményességben is megmutatkozzon. Jó hangulatban van a csapat, bizakodva várjuk a folytatást a múlt vasárnapi vereség ellenére, mindenképpen javítanánk. Reméljük, hogy Simonfalvi Gábor kisebb sérülése a találkozóig rendbe jön, és nem lesz akadálya annak, hogy a meccsen jó teljesítményt nyújtsunk.

A kiesés ellen menekülő Hévíz SK szombaton az egyik csoportfavoritot, a második helyezett III. Kerület TVE-t fogadja. A hévíziek egy 0-0-val indítottak Sárváron.

– Elégedett voltak a pontszerzéssel, a játék képe olyan volt, hogy abban a meccsben nem volt több – hallottuk Damina Lászlótól, a hévíziek vezetőedzőjétől. – A védekezésünk stabil volt, nem követtünk el hibát, a mostani hét végén pedig meglepetésre készülünk! A mi helyzetünkben minden meccsen pontot, pontokat kell szerezni, bármennyire is tiszteljük az ellenfelet. A III. Kerület csapata tapasztalt játékosokból áll, a második helyen áll és fel akar jutni az NB II-be, ami mindent elmond az erejéről.