A megyeszékhelyi Shotokan KE két virtuális ezüstéremmel indított

A koronavírus-járvány miatt az egész világon leálltak a versenysportok, köztük a karate is. A klubok és a versenyzők többek közt az internet nyújtotta lehetőségeket is igyekeznek megragadni, hogy „feldobják” a mindennapi munkát.

A rendszeres edzések mellett a csoportos tréningek is hiányoznak a sportolóknak, a karatésoknál ezért indították be az online edzéseket. A karateprogramok.hu oldal pedig a húsvéti hétvégére már internetes formagyakorlat-versenyt is hirdetett.

A közzétett versenykiírás alapján korosztályonként lehetett nevezni az online kata-versenyre. A kezdeményezést a Magyar Karate Szövetség elnöke, Mészáros János is a támogatásáról biztosította.

A karate sportágban két versenyszám létezik, a küzdelem (kumite) és a formagyakorlat (kata). Utóbbiban a sportolók alapvetően szólóban, tehát ellenfél nélkül lépnek szőnyegre, amikor a hagyományos technikai elemeket bemutatják. Ezt a lehetőséget felhasználva lehet igazihoz nagyon hasonló küzdelmet teremteni online is.

A versenykiírás szerint a gyermek és ifjúsági korosztályokban egyenes kieséses, zászlós rendszerben, a kadet junior, felnőtt korosztályokban pedig a 2019-ben életbe lépett WKF pontozásos bírói rendszerrel rendeznek versenyt. Az eltérés az utóbbi esetben csak az, hogy nem lesznek a fordulókban kiesők, minden versenyzőnek három katát kell bemutatnia és ezek összpontszáma alapján alakul ki a verseny végeredménye. Az ötletgazdák ezzel a megoldással is szeretnének mindenkinek lehető legtöbb gyakorlási lehetőséget biztosítani.

A húsvéti ünnepi hétvégén pedig az érintettek már ki is próbálhatták az online versenyzés nyújtotta élményeket. A viadal keretében a résztvevők a szabályoknak megfelelően karateruhában mutatták be formagyakorlataikat, melyeket az MKSZ hivatalos bírói pontoztak. A hagyományos versenyhez képest a különbség „csupán” annyi volt, hogy ki-ki otthonról, a kertjéből, a szobájából, pincéjéből, vagy az edzőterméből a ZOOM alkalmazáson keresztül bejelentkezve mutatta be formagyakorlatait.

Az elmúlt hétvégén, szombaton megrendezett online verseny első fordulójában huszonhárom sportoló vett részt, akik közül többen is értek már el szép sikereket rangos nemzetközi viadalokon.

A Zalaegerszegi Shotokan Karate Egyesület két versenyzője is nevezett a különleges erőpróbára: Lőcsei Fanni Lili és Veilinger Ádám képviselte a klubot és egyben Zalaegerszeget is a mezőnyben. Lili és Ádám egyaránt a 12–13 éves korcsoportban szerepelt, és szépen kivitelezett formagyakorlatokat mutatott be, melyekkel az ezúttal csak virtuális dobogó második fokára állhattak fel.

A versenyek hétvégén, április 18–19-én folytatódnak, az eredményekből pedig a szervezők majd ranglistát is készítenek, amely minden forduló után frissülve megtekinthető lesz a karateprogramok.hu honlapon.