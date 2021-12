A megyei I. osztályban szereplő labdarúgócsapatok szakvezetőinek értékelése

A megyei labdarúgó-bajnokságban lezárult az ősz, és ahogy ilyenkor mindig, megszólaltatjuk a csapatok szakvezetőit, hogy értékeljék röviden csapataik teljesítményét. A megyei I. osztállyal kezdjük, tegnapi számunkban a mezőny első felében lévő együttesek edzői összegeztek, alábbi összeállításunkban pedig a 8–14. helyezett csapatok trénerei értékelnek.

8. Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

László Roland: – Nyugodtan mondhatom, elég sok változás történt Kiskanizsán, mégpedig pozitív irányba, s ebben az első fázis, hogy hat új igazolással gyarapodott nyáron a csapat. Úgy érzem, az együttes teljesen máshogy állt a bajnoksághoz, és ennek köszönhetően megfelelő létszámban is tudtunk dolgozni edzéseken, egyben készülni az őszi szezonra. Ha az elért pontszámot és helyezésünket nézzük, akkor elmondhatjuk, hogy csapatunk régen állt így a fél szezon végén, ugyanakkor tegyük hozzá, ebben a legénységben több van, és nem is vagyunk megelégedve az elért eredménnyel. Sokat kell még fejlődnünk, így kimondottan erős téli alapozás fog ránk várni a tavaszi rajt előtt. Bízunk abban, hogy tavasszal még sikeresebb időszak elé nézünk és több bravúrt is fogunk hozni az idény végéig. Nem kevés munka vár ránk, de izgatottan várjuk a jövő évi rajtot.

9. Kinizsi Gyenesdiás

Kocsis Norbert: – A nyáron ismét jelentős játékosmozgásra került sor nálunk. Kicserélődött a keret, tehetséges fiatalok érkeztek, de ezzel együtt járt, hogy új játékrendet kellett felépítenünk. Célul a stabil középmezőnyben szereplő csapat kialakítását jelöltük meg. Hazai pályán jól szerepeltünk, és csak egyszer, a legvégén kaptunk ki a Femat-Csesztregtől. Idegenbeli szereplésünkön kell javítanunk, hiszen csak egy pontot szereztünk a Hévíz ellen, szerintem kettőt bent hagytunk. Fájó volt a Zalakomártól vezetésből elvesztett találkozó, Kiskanizsán a remek játék ellenére elszenvedett vereségünk. Andráshidán a találkozó elején kényszerűségből meglépett három gyors cserénk is befolyásolta az eredményt. A Zalaszentgrót úgy nyert ellenünk 6-0-ra, ahogy az a nagykönyvben meg van írva! Szerintem 9-12 pontot a bajnokságban hagytunk, tavasszal erre kell majd figyelnünk. Fiatal játékosaink közül hatan főiskolára járnak, és csak a pénteki edzésen tudnak részt venni, hét közben egyénileg készülnek. A csapatunk összetartó, és a csapatszellem további erősítésére kétszer is elmegyünk edzőtáborba. A felkészülést a bajnoki idényre a rajt előtt hat héttel tervezzük elkezdeni.

10. Lenti TE

Koczor Szilárd: – A tavalyi 10. helyezés után mindenképpen a javítást tűztük ki célul a 2021/2022-es szezonra. A fő koncepció az volt, hogy egy-két kulcspozícióra történő igazolással igyekszünk a csapatot megerősíteni oly módon, hogy a helyi és helyi kötődésű fiatal játékosoké maradjon a főszerep. A javítás egyelőre nem sikerült, hiszen ugyanúgy a 10. helyen állunk, azonban ez az őszi szezon sajnos rengeteg sérüléssel volt tarkítva, és hetekre estek ki meghatározó játékosok, akikre a fontosabb meccseken nem tudtunk számítani. Nyilván sérüléssel, hiányzásokkal más csapatok is küzdenek, de egy ilyen keretben, ahol nagyon sok a fiatal, egy-egy rutinosabb játékos hiányzása még hatványozottabban észrevehető. A nehézségek és az őszi szereplés ellenére azt gondolom, hogy egy jó tavasszal több pozíciót is lehet ugrani, hiszen nagyon szoros a középmezőny. Ehhez igyekszünk egy-két játékost még a télen igazolni, illetve nagyon számítunk a sérültek felépülésére is. Jelen helyzetünkben egy 6. helyezéssel már elégedett lennék a szezon végére. Ha az őszi vereségeket veszem górcső alá, akkor minimum 3 mérkőzést úgy veszítettünk el, hogy azt akár meg is nyerhettük volna. Ahhoz viszont sokat kell még dolgoznunk, hogy a szerencse is mellénk álljon.

11. Hévíz SK

Damina László: – Szereplésünk azt bizonyítja, hogy fejlődtünk, sokkal jobban alkalmazkodunk már a felnőtt futballhoz, mint egy éve. A labdarúgás minden terén érződik ez a csapatomon, és a két-három éves projekt pont úgy áll most, ahogy szerettük volna. A mostani őszünkkel meg vagyok elégedve, komolyan hiszünk abban, hogy ezek a srácok jó felnőtt játékosok lesznek. Látszik, hogy egyre kisebb a különbség már, harmadannyi gólt kapunk, mint tavaly, és harmadannyival többet érünk el. Tavasszal még tovább fejlődünk, és még előrébb lépünk.

12. Szepetnek

Németh István: – Egy teljesen újjáalakított és fiatal csapattal vághattunk neki a szezonnak, hiszen a 14 távozó mellett rengeteg érkezővel számolhattunk. Ez alapvetően határozta meg az őszünket, ugyanakkor a helyezésünk ellenére nyugodt szívvel állíthatom, hogy van potenciál együttesünkben. Ha van egy kis szerencse, illetve néhány esetben kellő rutin, eredményeink alakulhattak volna kedvezőbben, viszont ezt a fél szezont felfoghatjuk egyfajta tanuló időszaknak is. Biztos vagyok abban, hogy letettük az alapjait egy olyan folyamatnak, mely egy sokra hivatott gárdát építhet fel. Ha a konkrét történéseket nézzük, a Komár, Szentgrót, vagy éppen a Sáska elleni meccsünknek is voltak olyan fordulópontjai, melyekből egyszerűen nem jöttünk ki jól, illetve példának okáért Lentiben sem vallottunk szégyent a vereség ellenére, ott több volt a mérkőzésben a mi oldalunkról nézve. Ismétlem, az újjáépülő szepetneki együttesben vannak bőven olyan játékosok, akik esetében ott van a fejlődési potenciál, és komoly célokért is küzdhetnek.

13. Zalaszentmihály

Biczó Attila: – A bajnokságnak nagy önbizalommal és reményekkel teli álltunk neki. A lendületünk és a lelkesedésünk viszont kevésnek bizonyult a megyei I. osztályhoz szükséges kellő rutin hiányában. Ez azokon a mérkőzéseken mutatkozott meg leginkább, ahol pontot, vagy pontokat szerezhettünk volna. Az őszi szezon második felére megfogyatkoztunk, valamint lélekben is megtörtünk. A pontok hiánya és a kapott gólok száma ezt jól tükrözi. Szerencsére ez a csapaton belül nem okozott különösebb feszültséget, a játékosok együtt maradtak. A tavaszi bajnokságnak egy remélhetőleg jó felkészülést követően, újult erővel vágunk neki, és azon leszünk, hogy a legtöbbet kihozzuk magunkból.

14. Csács-Nemesapáti

Safet Jahic: – Nyáron szerződést kötöttem egy osztrák klubbal, de megsérültem. A Csácsbozsok-Nemesapáti vezetői közben felkértek, hogy az U19-es csapat mellett segítenünk kell a klubot, hogy gyakorlatilag ugyanezzel a csapattal a megyeiben szereplő felnőtt bajnokságban is játsszunk. Ezt elfogadtam, de nem tudtam, mennyire lesz ez nehéz, hogy szombaton az U19-es játékosokkal játszunk, hogy aztán vasárnap is pályára lépjünk velük. Büszke vagyok a fiatal játékosaimra. Akik ezt élvezték, de persze nehéz volt minden egyes vereség után motiválni őket. Viszont az mondtam, hogy nem kell szomorúnak lenniük, hanem legyenek büszkék, a játéklehetőségre. Fiatal játékosaim, akik kilencven százalékban az első csapatban is szerepeltek, még csak 16–20 évesek, de a legidősebb futballista is csak 23 esztendős. Tudják, hogy még sokat kell edzeni, mert csak így tudnak fejlődni, hiszen edzés nélkül az ember nem lehet sikeres a futballban! Még egyszer mondom, én élvezem ezt, de egyelőre nem tartom magam csak edzőnek, ugyanis még mindig nagyon jól érzem magam kapuban. Viszont az is biztos, hogy januárban leteszem a B licences edzői vizsgát. A Csácsbozsok-Nemesapáti nagy fejlődést mutat, sok pozitív dolgot tapasztalok, hiszen játékosaim meghallgattak és megértették a hibákat. A télen megpróbálunk két-három játékost hozni, nyáron pedig mindenképp dolgozunk tovább velük az új csapatban, ahol hat-nyolc új futballistánál nem lesz több. Az is szerencsés, hogy nincs kiesés, és a nyáron új csapatot lehet építeni. Nekem is ez a célom, persze, ha velem képzelik ezt el. Természetesen edzek, mert el kell döntenem, hol fogok tovább játszani, hiszen szabad játékos vagyok. Van néhány ajánlatom, de meglátom, mi lesz a legkonkrétabb. Mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok!

Az I. osztály ÁLLÁSA

1. Teskánd 12 12 0 0 68 – 4 36 2. Csesztreg 12 10 0 2 41 – 19 30 3. Semjénháza 13 10 0 3 42 – 24 30 4. Zalaszentgrót 12 9 2 1 46 – 10 29 5. Andráshida TE 13 7 1 5 32 – 21 22 6. Zalakomár 13 6 3 4 42 – 26 21 7. Zalalövő 13 6 3 4 26 – 24 21 8. Kiskanizsa 12 5 2 5 24 – 26 17 9. Gyenesdiás 13 5 1 7 26 – 34 16 10. Lenti TE 13 4 1 8 30 – 28 13 11. Hévíz 13 2 4 7 15 – 31 10 12. Szepetnek 13 3 0 10 26 – 35 9 13. Zalaszentiván 13 1 1 11 24 — 56 4 14. Csács-Nemesapáti 13 0 0 13 10 – 114 0

