A megyei I. osztály szakvezetői azt is remélik, hogy végigmehet a bajnokság

A Zala megyei labdarúgó-bajnokság I. osztálya a hétvégén rajtol, a 2020–2021. évi szezon előtt a csapatok edzőit kérdeztük, hogy mit várnak a bajnokságban együttesüktől. A Lenti TE esetében az elnök vállalkozott a célkitűzések megfogalmazására.

Csács-NSE



Lepár Attila: – Az előző bajnokságban március 14-én játszottuk az utolsó mérkőzésünket, majd ezt követően május közepéig nem is találkoztunk. Utána heti két alkalommal június végéig edzettünk, és nagyon örültem ennek. Igény volt rá és sokan voltunk az edzéseken, majd július elejétől már heti öt alkalommal tréningeztünk a hivatalos felkészülés alatt. Az edzőmérkőzéseink jól illeszkedtek a munkába, rutinos játékosok érkeztek, célunk pedig az első három helyezés. Ezen belül természetesen a legfényesebb érem megszerzése lenne az igazi, hiszen célkitűzésnek mindig kell lennie. A Magyar Kupában a célunk az, hogy felkerüljünk az országos főtáblára. Abban nagyon reménykedem, hogy hasonló leállás nem következik be a koronavírus-helyzet miatt, mint legutóbb, ugyanis még egy ilyen után sokkal nehezebb lenne az újrakezdés és alaposan átformálná a megyei labdarúgást is.

Femat Csesztreg

Őr József: – Tudomást szerezvén más csapatok játékoskeretében történt változásokról, megállapítható, hogy többségénél erősödött annak összetétele. Mi sajnos nem tudtunk felnőtt játékost igazolni. Korábbi nagy elődeimhez hasonlóan vallom, hogy hosszabb távon eredményt elérni csak kemény munkával lehet, ezért felkészülésünk is ennek jegyében zajlott. Ebben a játékosok partnerek voltak, köszönet érte nekik. Remélem, az egyéb kondicionális lemaradást fegyelmezettséggel, szorgalommal és alázattal sikerül csökkenteni. Amennyiben így lesz, akkor folytatni tudjuk az elmúlt évtized sikertörténetét, hiszen a múlt kötelez bennünket. Lehetőségeinket figyelembe véve a középmezőny elején szeretnénk végezni. Ha ezt túlszárnyaljuk, akkor nagyon boldog leszek. Amúgy az informatikusokhoz hasonlóan vírusmentes időszakot kívánok valamennyi csapatnak az elkövetkező idényre…

Flexibil-Top Zalakomár



Nagy Attila István: – Úgy vélem, hogy a bajnokság során a 11-12. hely megcélzása lehet a reális, mivel a mezőnyben 7-8 csapat igencsak komolyan erősített. A nyári felkészülés azért mindig nehéz, ilyenkor az együttest sokszor még egy edzőmeccs kedvéért is nehéz összehozni, ráadásul amúgy is egy hosszú szünetet éltünk meg, mely után a visszarázódás azért nem olyan egyszerű. A kupameccs is rávilágított, hogy nem vagyunk azért még felkészültek teljes mértékben, vagyis erőnlétileg, valamint állományilag nem vagyunk még azon a szinten, hogy túlzottan nagyot álmodhatnánk, de természetesen feladni nem fogjuk, és bízunk a minél jobb szereplésben.

Hévíz



Damina László: – A következő két évben szeretnénk felépíteni egy olyan, ma még 17 éves játékosokból álló csapatot, amely meg fogja állni a helyét ebben az osztályban.

Horváth-MÉH Kiskanizsai Sáskák

Mutter Attila: – Lényegében megfiatalodott a csapatunk, hiszen 20–23 év közötti srácok érkeztek és azt kell mondjam, az edzéslátogatottság is jobb volt annál, amit korábban tapasztaltam eddigi ittlétem alkalmával. A fiúk most dolgoztak a legjobban és én nagyon bízom abban, hogy együttesünk a 10-12. helyre oda is érhet a szezon során.

Kinizsi Gyenesdiás



Kocsis Norbert: – Az előző évi jó szereplés ellenére mértéktartóan tervezünk, és az első hatba kerülést jelöltük meg célként.

Lenti TE

Fehér Rudolf elnök: – Örvendetes, hogy játékosaink nagy részét sikerült megtartanunk, hiszen csak egy távozó van, mellette öt új játékos lett az együttes tagja, közülük hárman az ifjúsági együttesből. Ők olyan teljesítményt nyújtottak, hogy számítunk rájuk a felnőtt csapatnál. Ezzel a gárdával szeretnénk a mezőny első felében végezni. Új, fiatal, ambiciózus edző irányítja az együttest Koczor Szilárd személyében. A felkészülési mérkőzések mellett nemrég Celldömölkön a Négy város tornáján szerepelt a csapat, ahol harmadik helyezést szereztünk.

Letenye



Tamás Tamás: – Négy idényt követően szerepelhetünk az első osztályban, mivel tavaly még úgy éreztük, nem vagyunk elég érettek a megye egyhez, egyben az utánpótlásunkat is most tudtuk mindehhez igazítani. Fiatal csapattal futhatunk neki az idénynek és az elsődleges célunk a tapasztalatszerzés lehet. Igazából a bent maradást tekintjük a fő szempontnak. Tudjuk, hogy lesz majd részünk kellemetlen élményekben is, de ez nem szabad, hogy játékosaink kedvét szegje, egyben abban bízunk, hogy üde színfoltjai leszünk az első osztálynak. Tudjuk egyébként, hogy hol a helyünk, s az a leglényegesebb, hogy rend legyen labdarúgóim fejében, akkor nem lehet gond.

Magnetic Andráshida TE

Bencze Péter: – Igaz, hogy nemsokára kezdődik a bajnokság, de sajnos a csapat még pár hétig nem fog abba az állapotba kerülni, amit én elvárnék. Sok új játékost kell megismernem, bár ellenfélként már találkoztunk, de most a két csapatból kell gyúrnunk egy ütőset. Még ha az elején nem is fog úgy menni a játék, nálam alapdolog és követelmény, hogy küzdeni és soha nem feladni, megpróbálni a legjobb eredményt kihozni magunkból és a csapatból is. Sokat dolgoztak a játékosok, de sok is volt ez a három és fél hónap szünet. Az új szezonban sem várok mást, mint hogy az élmezőnybe tartozzunk, ehhez persze sok mindennek stimmelnie kell. Ha kell, kemények leszünk, de az alapjátékunkon nem változtatunk. Remélem, a sérülések elkerülnek minket, mert az nagyon átírhatja a forgatókönyvet.

Semjénháza



Kovács Imre: – Ennél messzebbre távolságban alig tudtam volna menni a megyében, amikor elvállaltam az edzősködést Semjénházán…Ám, örömmel érkeztem ide, hiszen a cél, hogy ismét egy ütőképes gárdát alakítsunk ki ennél a klubnál. Nem lesz egyszerű, hiszen nagyon mélyről kell visszakapaszkodni, és ebből kifolyólag a felkészülésünk sem volt egyszerű. Van ugyanakkor néhány nagyon jó mentalitású játékos a keretben, ezt már korábban leszűrtem. A legtöbb azon múlik, hogy a többiek miként és mikor tudnak felzárkózni hozzájuk. Ha mindez gyorsabban történik, akkor egyszerűbb út előtt állunk, ha nem, akkor keményebb időszak vár ránk. A lényeg a beletett munka lesz, és egyelőre konkrét helyezésben nem gondolkodom. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne tudnánk, miért is dolgozunk. Ismétlem, több olyan labdarúgóm is van, akikkel jó eredményeket érhetünk el, a lényeg azonban az, hogy a teljes keret mikor tud teljesen felzárkózni erre a szintre.

Szalai-Edelholz Zalalövő

Ostrom János: – Fiatal játékosokat igazoltunk, valamint az utánpótlásra támaszkodva próbálunk meg egy fiatal csapatot összehozni, a középmezőny elejébe várom a csapatot. Én részemről egy nagyon jó és kiegyensúlyozott bajnokságot várok, ahogy a tavalyi is indult. Akkor sok keresztbeverés volt, és három csapat lógott ki felfelé, a Csács, a Gellénháza és a Gyenesdiás. Reméljük, hogy nem hoznak a koronavírus miatt újabb korlátozó rendelkezéseket szeptember-októberben, így ez nem lesz hatással a szezonra. A nyáron az Andráshida TE, a Csács, a Teskánd és a Zalaszentgrót is jól erősített. A Gyenesdiástól elmentek páran, nem tudni, hogy milyen játék­erőt fognak képviselni az idei bajnokságban. Szerintem most négy nagyon erős csapat lesz a megyei I. osztályban, a többi pedig egy átlagot hoz, nagyon gyengét nem tudunk.

Szepetnek

Domján László: – Nagyon örülök, hogy el tudjuk kezdeni a szezont, ha egyet kívánhatnék, azt kérném, hogy végig is tudjuk játszani, lehetőleg nézők előtt. A csapatunkban nem volt nagy mozgás, próbálunk a megszokott fiatal gárdánkra építeni. Nagyon hosszú szünet után álltunk újra edzésbe, és a sorozatterhelésnél dől majd el, volt-e negatív hatása a leállásnak. A bajnokságunkban egyre nő a színvonal, idén is kiélezett küzdelemre lehet számítani. Örömteli, hogy egyre több csapat épít be fiatalokat, ami nagyon fontos a sportág jövőjét nézve. A fiatalok beépítését elősegíthetné, ha a csapatoknak a jelenlegi négy helyett lehetőségük lenne többet cserélni. Ennek technikai megvalósítása lehetne a magasabb osztályokban már alkalmazott három megszakítással végrehajtott csere. Az utánpótlásunkban is történt változás, Simonics István – aki hosszú időn át vezetőedzője volt az U19-es csapatunknak – a jövőben más egyesület felnőtt csapatát irányítja. Ezúton is köszönjük a munkáját és sok sikert kívánunk neki. Helyét egy fiatal szakember, Szabó Benjámin vette át. A bajnokságra minden megyénkben játszó csapatnak sok sikert kívánok, a sportszerető közönségnek pedig izgalmas összecsapásokat.

Tarr Andráshida SC

Dobos Sándor: – Elsősorban a további fejlődést várom a csapattól, azt, ami tavaly elkezdődött. Továbbra is a saját erőinkre támaszkodunk, s ebben meg kell tanulnunk mérkőzéseket nyerni, hiszen ma még váltakozó a teljesítményünk. Helyezést nagyon nem tudok mondani, de az első harmadban szeretnénk végezni. Nagy eredménynek tartanám, ha a legutóbbi helyezésünknél egyet lépnénk előre. Legutóbb a negyedik pozíciót foglaltuk el.

Technoroll Teskánd



Pergel Attila: – A 2020/21-as szezontól egy látványos, küzdelmes és színvonalas bajnokságot várok, remélhetőleg a vírushelyzet nem szól bele a küzdelmekbe. Több csapat is megerősödött a tavalyi évhez képest, köztük mi is. A Gellénházából az ATE-ba távozó játékosok egy erős csapatot fognak képezni, és a Nemesapáti is tovább erősítette keretét, így egyértelműen bajnokesélyes lesz. Információim szerint mellettük még több csapat is komoly játékerőt fog képviselni, valamint a Hévíz és a Letenye is okozhat meglepetést. Én mindenképpen látványos játékot várok a csapattól és hogy előbbre lépjünk a tabellán. A sorsolásunk nagyon rosszul alakult, mert az első öt fordulóban találkozunk a két bajnokesélyessel, a második fordulóban már szabadnaposak leszünk, és ráadásul a négy mérkőzésünkből három idegenben lesz. Ha ebből jól jövünk ki, akkor egy szép szezon előtt állunk. Részemről saját csapatomat az első hatba várom.

Zalaszentgrót



Jankovics Péter: – Ami a bajnokságot illeti, nehéz lenne előre az esélyeket latolgatni. Sokkal fontosabb, hogy az előző idény után minden probléma nélkül végigmenjen a bajnokság. Az látható, hogy vannak csapatok, akik különösen jól erősítettek, azt gondolom, mi is közéjük tartozunk. Végig a saját játékunkra fogunk koncentrálni, és arra, hogy minden mérkőzésből kihozzuk, ami bennünk van. Az 1–5. helyet tűztük ki magunk elé célnak, és egy dobogós helyezéssel nagyon elégedettek lennénk. Izgalmas, színvonalas bajnokságot várok, melyhez minden csapatnak sok sikert kívánok!